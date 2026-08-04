“แบงค์ พชร” ฉลองคบ “โบว์” 19 เดือน แต่เจอเมนต์หมิ่นประมาท ลั่น! “อย่าลบนะ” สั่งทนายแคปส่งฟ้อง

กำลังหวานชื่น ลงคลิปแสดงความรัก ฉลอง 19 เดือน พร้อมแคปชั่น Healthy relationships aren’t built on constant reassurance or control. They’re built on two people choosing each other freely, every single day,
not because they have to but because they genuinely want to. Happy #19months #bbett (ความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้สร้างขึ้นจากการให้ความมั่นใจหรือการควบคุมอยู่ตลอดเวลา แต่สร้างขึ้นจากการที่คนสองคนเลือกกันและกันอย่างอิสระในทุกๆ วัน ไม่ใช่เพราะพวกเขาถูกบังคับ แต่เพราะพวกเขาอยากทำอย่างนั้นจริงๆ)
แต่ก็ต้องมาเสียอารมณ์ เพราะมีชาวเน็ตบางส่วนที่สงสัยทนเห็นคนรักกันไม่ได้ เข้าไปเมนต์ในแง่ลบ ในเฟซบุ๊กส่วนตัวของ “โบว์ เบญจวรรณ ฮาร์ดเนอร์” จนเจ้าตัวต้องชี้แจงว่า “บางคนอาจไม่ทราบ แต่นี่คือ facebook ส่วนตัวของโบว์นะคะ บางทีอาจ comment เพลินกันไปหน่อย 😅”
ด้าน “แบงค์ พชร ปัญญายงค์” ไม่ปล่อยให้แฟนต้องเดียวดาย สำหรับการโดนคอมเมนต์ด้านลบๆ เจ้าตัวลั่นลูกๆ รักคุณโบว์ และใครเมนต์หมิ่นประมาท อย่าลบนะ เตรียมรับหมายศาลได้เลย “ผม ลูกๆ ผม คนที่ผมรัก รักคุณโบว์ ใครไม่รักไม่ชอบเรา ก็แค่เลื่อนผ่าน จะมาหมิ่นประมาทกันทำไม ไม่ต้องลบนะครับ เตรียมรับหมายฯทุกคน แอ็กจริงแอ็กหลุม ทนายผมเก็บหมด”