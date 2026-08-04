แฟนคลับชาวไทย เตรียมตัวฟินกระจาย พร้อมกระทบไหล่ “หวังเว่ยหยาง” พระเอกซีรีส์แนวตั้งชื่อดังจากจีน

เรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์แฟนคลับชาวไทยกันยกใหญ่เลยทีเดียว เพราะงานนี้ ESC STUDIO (เอส สตูดิโอ) บริษัท เองตระกูล สตูดิโอ จำกัด โดย “คุณสัณณ์ชัย เองตระกูล, คุณสินีนารถ เองตระกูล” และ “คุณธัญญาเรศ เองตระกูล” ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับบริษัท Shanghai Zhuji Cultural and Entertainment Co., Ltd โดย “คุณซุนเฟย” จัดงานใหญ่ดึงพระเอก ซีรีส์แนวตั้งชื่อดังจาก แดนมังกร อย่าง “หวังเว่ยหยาง” มาให้แฟนคลับชาวไทย ได้ฟินกันกระจายแล้ว กับงาน Meeting “FOLLOW THE LIGHT WITH Yang โดยจะจัดขึ้นที่ ESC PARK HALL ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2569
ภายในงานยังมีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษกับกิจกรรมกล่องรับจดหมายจากแฟนคลับ ทุกท่านที่ร่วมงานสามารถเตรียมจดหมายมาใส่กล่อง และในช่วง Meeting จะมีการสุ่มเลือกจดหมายของผู้โชคดีขึ้นไปอ่านบนเวที โดยสามารถเขียนเป็นภาษาไทย ภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษก็ได้ แต่สำหรับใครที่ไม่ได้เตรียมจดหมายมาก็สามารถมาเขียนหน้างานได้ เพราะทางงานเตรียมกระดาษและปากกาไว้ให้สำหรับผู้ที่มาร่วมงาน พร้อมกิจกรรมสุดเซอร์ไพรส์ที่เตรียมไว้อย่างจัดเต็มอีกมากมาย
อย่าช้าบัตรมีจำนวนจำกัดสามารถซื้อบัตรได้ที่ https://www.thaiticketmajor.com/index.html รวมถึงซื้อทางช่องทางออฟไลน์ที่ที่เค้าท์เตอร์ thaiticketmajor ที่ ศนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลม ชั้น3
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น3, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น3, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลบางนา ชั้นG
พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน, เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ ชั้น4 ศูนย์การค้าเอสพลานาด, สามย่านมิตรทาวน์ ชั้น3, สยามพิฆฮอล์ ชั้น7 สยามสแควร์วัน, เมเจอร์รัชโยธิน ชั้น2เมเจอร์รังสิต ชั้น3, สำนักงานใหญ่ อาคารมาลีนนท์ ชั้น27, โรงภาพยนตร์เมเจอร์ และอีจีวี ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลไปไปรษณีย์ไทยในกรุงเทพและปริมณฑล