แค่มีเงินก็มีลูกได้ ไม่จริงเสมอไป! “ครูก้อย ภรรยา เจมส์ เรืองศักดิ์” แนะผู้หญิงเตรียมร่างกายก่อนตั้งครรภ์ ในรายการ “Kree’s talk ครีชวนคุย” เอาชนะภาวะมีบุตรยาก

ในยุคปัจจุบัน ปัญหา “ภาวะมีบุตรยาก” กลายเป็นความกังวลของคู่สมรสยุคใหม่ แม้เทคโนโลยีทางการแพทย์จะก้าวหน้าไปมาก แต่ความสำเร็จในการตั้งครรภ์ยังขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย โดยเฉพาะความพร้อมของร่างกายของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย ล่าสุดในรายการ “Kree’s talk ครีชวนคุย” ดำเนินรายการโดย "ครี-พัสวีพิชญ์ ศรณ์อัครภา" ได้เปิดใจพูดคุยกับ "ครูก้อย-นัชชา ลอยชูศักดิ์" ครูวิทยาศาสตร์ผู้ก่อตั้งเพจ BabyAndMom.co.th เพจให้ความรู้เตรียมตั้งครรภ์ตามหลักวิทยาศาสตร์และงานวิจัยทางการแพทย์ เกี่ยวกับเบื้องหลังความสำเร็จในการเตรียมตัวมีบุตร พร้อมร่วมแบ่งปันแนวคิดสำคัญให้ผู้หญิงยุคใหม่ตระหนักว่า การเตรียมความพร้อมของร่างกายจากภายในคือหัวใจสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
ถอดรหัส 5 ปัจจัย ทำไมผู้หญิงยุคนี้ "ท้องยาก"
ครูก้อย นัชชา ได้อธิบายถึงสาเหตุที่ผู้หญิงในปัจจุบันประสบปัญหามีบุตรยากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยสรุปออกเป็น 5 ปัจจัยสำคัญทางไลฟ์สไตล์และสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์ ได้แก่
1. พร้อมมีลูกในวัยที่อายุมาก : ในทางชีววิทยาวัยเจริญพันธุ์ที่ดีที่สุดของผู้หญิงคือช่วงอายุไม่เกิน 30 ปี แต่ค่านิยมสังคมปัจจุบันทำให้ผู้หญิงแต่งงานช้าลง และมักเริ่มวางแผนมีบุตรในวัย 38–40 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่ประสิทธิภาพของรังไข่เริ่มเสื่อมถอยลงตามธรรมชาติ
2. ไลฟ์สไตล์การพักผ่อน: การนอนดึกในปัจจุบันส่งผลให้ร่างกายหลั่งสารเมลาโทนินและโกรทฮอร์โมน (Growth Hormone) ได้ไม่เต็มที่ ซึ่งฮอร์โมนเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อคุณภาพของเซลล์ไข่และภาวะเจริญพันธุ์
3. โภชนาการและสารเคมีปนเปื้อน: อาหารปนเปื้อนน้ำตาลและโซเดียมสูง รวมถึงการบริโภคอาหารอุ่นไมโครเวฟในภาชนะพลาสติกที่มีสารเคมีอย่าง BPA และ Phthalates ซึ่งเป็นสารรบกวนการทำงานของระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine Disruptors) ส่งผลกระทบต่อสมดุลฮอร์โมนเพศหญิงโดยตรง
4. ความเครียดสะสม: ผู้หญิงทำงานยุคใหม่ต้องเผชิญความกดดันและความเครียดสูง ทำให้ร่างกายหลั่ง “คอร์ติซอล” ฮอร์โมนความเครียดซึ่งมีฤทธิ์ส่งผลเสียต่อการทำงานของรังไข่และทำให้ฮอร์โมนแปรปรวน
5. การขาดการออกกำลังกาย: ด้วยลักษณะงานส่วนใหญ่ที่ต้องนั่งอยู่กับที่เป็นเวลานาน ทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตและสมดุลการเผาผลาญของร่างกายลดลง ต่างจากวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อน
ปรับความคิดใหม่: ความพร้อมของร่างกายคือรากฐานความสำเร็จ
จากประสบการณ์ตรงของ ครี พัสวีพิชญ์ ที่เคยเตรียมตั้งครรภ์ในวัย 36 ปี ยอมรับว่าในตอนแรกเคยชะล่าใจเนื่องจากคิดว่าพันธุกรรมฝั่งครอบครัวเป็นคนมีบุตรง่าย แต่ลืมคำนึงถึงไลฟ์สไตล์ของตนเองที่มีทั้งความเครียด การพักผ่อนน้อย และการสังสรรค์ จนกระทั่งมารู้จักครูก้อย เบบี้แอนด์มัมฯ และติดตามคอนเทนต์ความรู้เตรียมตั้งครรภ์ผ่านทางเพจ BabyAndMom.co.thจึงตระหนักได้ว่าหากไม่เริ่มเปลี่ยนที่ตัวเองก่อน เทคโนโลยีทางการแพทย์ก็อาจไม่สามารถช่วยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์จากการมีวินัยและปฏิบัติตามแนวการเตรียมตั้งครรภ์ตามหลักวิทยาศาสตร์ตามคัมภีร์ครูก้อย ทำให้ ครี พัสวีพิชญ์ ในวัย 36 ปี ประสบความสำเร็จอย่างมากในขั้นตอนการเก็บไข่ โดยสามารถเก็บเซลล์ไข่ที่สมบูรณ์ได้ถึง 22 ฟอง ซึ่งถือเป็นจำนวนที่สูงและมีคุณภาพมากสำหรับผู้หญิงในวัยนี้ ยิ่งไปกว่านั้น ตัวอ่อนยังสามารถพัฒนาต่อเป็นตัวอ่อนในระยะบลาสโตซิสต์ (Blastocyst) ได้สูงถึง 15 ตัว
“ตรงนี้อยากเตือนแม่ ๆ ให้มีสตินิดนึงนะคะว่า มันไม่ใช่ว่าฉันมีเงิน ฉันกำเงินนี้ไปให้หมอ หมอต้องทำให้ได้ เอางี้ คือคิดว่า 99% ทุกคนคิดแบบนี้หมด กำเงินมาทุกอย่างอยู่ในมือหมอ ฝากความหวังไว้ที่หมอทั้งหมด พอไม่ได้ก็โทษหมอ ไม่ได้ ไม่ใช่ เปลี่ยนเป็น 10 คลินิกก็ไม่ได้ ถ้าคุณทำตัวเองให้มันได้
ตอนแรก ตอนที่ครียังอยู่ในกระบวนการธรรมชาติอยู่ ก็ไม่เข้าใจหรอก ก็แม่บอกมาตลอดชีวิตว่าพันธุ์เราท้องง่าย แต่ฉันท้องไม่ได้ ก็เลยคิดว่าเราอายุเยอะกว่าแม่ แม่ท้องตอนอายุ 26 ปี แต่ตอนนั้นครีอายุ 36 ปีแล้ว ห่างกัน 10 ปี เราก็เอ๊ะ น่าจะอายุแล้ว เสร็จแล้วเราก็มานั่งคิด เราก็ใช้ชีวิตไม่เหมือนแม่ด้วยนะ แม่เกิดมาไม่เคยกินแอลกอฮอล์สักหยด แต่ฉันคือฉ่ำมาก่อน แต่นั่นคือจุดที่ทำให้ครีหยุด เราก็คิดไว้เองแล้วแหละก่อนเจอครูก้อยว่า ถ้าเราอยากมีลูกแล้วเราไม่ปรับปรุง ปรับเปลี่ยนอะไรเลย ก็ไม่มีเหมือนเดิม
สำหรับคำว่าพันธุ์เราท้องง่าย เป็นเรื่องส่วนบุคคลเลย เพราะว่าการใช้ชีวิตไม่เหมือนกัน การนอนดึก ความเครียด ส่งผลหมดที่ทำให้ท้องยาก เพราะฉะนั้น แม่ ๆ คนไหนที่กำลังคิดอยู่ ที่ตอนนี้แบบว่าเก็บเงินในกระปุก มาแล้วฉันจะไปหาหมอคนนี้ หมอคนนี้ดัง หมอคนนี้ทำให้ดาราคนนี้ หมอคนนี้สำเร็จ คิดผิด ต้องเริ่มที่เราก่อน " ครี พัสวีพิชญ์ เปิดใจในรายการ
ด้าน ครูก้อย เสริมในประเด็นนี้ว่า "ถ้าคุณยังรังไข่เสื่อมอยู่ ยังไม่มีเซลล์ไข่ ไปที่ไหนใครก็เสกไข่ให้ไม่ได้ มันต้องกลับมาที่ตัวเอง แล้วพันธุกรรมที่เคยบอกว่ามีง่ายก็ช่วยไม่ได้ด้วย บำรุงดูแลตัวเองก่อน เริ่มที่บำรุงไข่ บำรุงมดลูก ดูแลในเรื่องสมดุลฮอร์โมน การพักผ่อน การออกกำลังกาย การจัดการความเครียด ต้องมาคู่กัน ไม่ใช่แค่เรื่องกิน ทุกอย่างต้องบาลานซ์”
หัวใจสำคัญของการรักษาภาวะมีบุตรยาก คือการเตรียมความพร้อมของร่างกาย ซึ่งถือเป็น "วัตถุดิบตั้งต้น" ที่สำคัญที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเซลล์ไข่ที่มีคุณภาพ รังไข่ที่แข็งแรง และสมดุลของฮอร์โมน หากร่างกายของคุณแม่ยังไม่พร้อม ทั้งจากความเครียด การพักผ่อนไม่เพียงพอ การไม่ออกกำลังกาย โภชนาการที่ไม่เหมาะสม หรือมีภาวะรังไข่เสื่อม แม้แพทย์จะมีความเชี่ยวชาญหรือเทคโนโลยีทางการแพทย์จะก้าวหน้าเพียงใด หากเซลล์ไข่ตั้งต้นไม่มีคุณภาพ โอกาสในการตั้งครรภ์ให้ประสบความสำเร็จก็ย่อมน้อยลงตามไปด้วย ดังนั้น ความสำเร็จของการรักษาภาวะมีบุตรยากจึงควรเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดูแลสุขภาพของตนเองให้พร้อม เพื่อสร้างคุณภาพของเซลล์ไข่และความสมบูรณ์ของร่างกาย ก่อนเข้าสู่กระบวนการรักษาทางการแพทย์
สำหรับการเตรียมตัว ครูก้อยแนะนำให้ผู้หญิงที่วางแผนอยากมีบุตรควรเริ่มดูแลตัวเองอย่างจริงจังตั้งแต่อายุ 25 ปีขึ้นไป โดยเน้นการสร้างสมดุลร่างกายอย่างเหมาะสม ทั้งการพักผ่อน การออกกำลังกาย การจัดการความเครียด และที่สำคัญที่สุดคือ "โภชนาการ" เพื่อบำรุงเซลล์ไข่และมดลูกให้พร้อมที่สุด ดังนี้
• เพิ่มโปรตีนคุณภาพสูง: บริโภคโปรตีนให้ได้ 1.5 กรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน (เช่น น้ำหนัก 50 กก. ควรกินโปรตีนให้ได้ 75 กรัม) โดยเลือกจากแหล่งที่มีคุณภาพ เช่น โปรตีนจากพืช เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ และนม หรือเลือกอาหารเสริมโปรตีนที่ออกแบบมาเพื่อผู้หญิงเตรียมตั้งครรภ์
• ลดคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาล: หลีกเลี่ยงของหวาน แป้งขัดสี และอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลสูง
• เสริมไขมันดีและสารต้านอนุมูลอิสระ: รับประทานอาหารที่มีไขมันดี เช่น อะโวคาโด ถั่วเปลือกแข็ง และเสริมวิตามินบำรุงที่จำเป็นต่อการเตรียมพร้อมตั้งครรภ์
• เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ: ครูก้อยเน้นย้ำเรื่องการตามหา "ไข่ทองคำ" หรือเซลล์ไข่ที่มีคุณภาพสูงเพียงใบเดียวก็สามารถพัฒนาเป็นทารกที่สมบูรณ์ได้ เพราะไข่ที่สมบูรณ์เพียงใบเดียวก็สามารถมีบุตรได้สำเร็จ
สุดท้ายนี้ ทั้งสองได้ฝากทิ้งท้ายถึงผู้หญิงทุกคนที่มีแผนจะมีบุตรว่า แม้ความเสื่อมถอยของร่างกายตามกาลเวลาจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราทุกคนสามารถชะลอความเสื่อมและบำรุงร่างกายให้พร้อมที่สุดได้ก่อนที่จะก้าวไปพึ่งพาเทคโนโลยีทางการแพทย์ในขั้นตอนต่อไป
ผู้ที่สนใจสามารถติดตาม ถอดสูตรสำเร็จเตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์ กับ "ครูก้อย เบบี้แอนด์มัมฯ" ในรายการ “Kree’s talk ครีชวนคุย” บน TikTok : https://www.tiktok.com/@krees.talk และติดตามข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวมีบุตรจาก BabyAndMom.co.th บน Facebook : BabyAndMom.co.th: https://www.facebook.com/BabyAndMom.co.th/
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