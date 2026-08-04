“ประจักษ์ชัย” เปิดตัวสมาชิกใหม่! ดึง “แอร์ พรสวรรค์” นางเอกละครคุณธรรม เข้าค่ายไหทองคำ

ไหทองคำ เรคคอร์ด เคลื่อนไหวใหญ่อีกครั้ง! เมื่อ “นายห้างประจักษ์ชัย ไหทองคำ” ได้โพสต์ภาพเปิดตัวสมาชิกใหม่ของค่ายอย่างเป็นทางการ นั่นคือ “แอร์ พรสวรรค์” นางเอกสาวสวยจากวงการละครคุณธรรมชื่อดัง พร้อมข้อความต้อนรับอย่างอบอุ่น
“#ยินดีต้อนรับน้องแอร์ พรสวรรค์ นางเอกละครคุณธรรมชื่อดัง...สู่ค่ายไหทองคำเรคคอร์ด...เป็นนักแสดงละครสั้นที่ร้องเพลงได้นิดหน่อย...โอ๊ะ!..ร้องเพลงดีมากเลยล่ะ....ขอบคุณร้านฟูจิ โรบินสันลาดกระบัง และร้านกาแฟสตาร์บัค...ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้คุยงาน...”
งานนี้ทำเอาแฟนคลับและแฟนเพลงต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดี และตั้งตารอชมผลงานใหม่ของ “แอร์ พรสวรรค์” ในบทบาทศิลปินสังกัดไหทองคำ เรคคอร์ด ขณะที่เจ้าตัวได้เข้าไปเมนต์ว่า “ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ ที่ให้โอกาส”