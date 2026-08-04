“อาม่าแต๋ว” ภูมิใจขึ้นแท่นนักแสดงหมื่นล้านจากภาพยนตร์จีน แม้วัย 80 แต่ยังทำงานไหว

“อาม่าแต๋ว” ภูมิใจขึ้นแท่นนักแสดงหมื่นล้านจากภาพยนตร์จีน “DEAR YOU จดหมายรักถึงอาม่า” เผยตอนนี้ตน 80 ปีแล้ว หากยังมีงานแสดงติดต่อมาตนก็ยังจะเล่น ตอนนี้รอพักฟื้นร่างกายจากการผ่าตัดอีก 2 เดือน ก็อาจจะบินไปรับงานต่างประเทศได้
ทำแฟนคลับทั้งไทยและต่างชาติซาบซึ้งในสปิริตสุดๆ สำหรับ “อาม่าแต๋ว อุษา เสมคำ” ที่ล่าสุดปรากฏตัวในงานเปิดรอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์เรื่อง “DEAR YOU จดหมายรักถึงอาม่า” ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า แม้เจ้าตัวจะเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดกระดูกสันหลังใส่หมุด 4 ตัวมาได้เพียง 1 เดือนก็ตาม
“ตอนนี้ผ่าตัดกระดูกสันหลังได้ครบเดือนพอดี สุขภาพก็ยังไม่แข็งแรงเท่าที่ควร หมอบอกว่าถ้าเต็มที่ถ้าจะหายคือ 3 เดือน แต่ในเมื่อ dear you มา เราก็ต้องมาค่ะ เราพร้อมทุกที่ๆ เราทำงานได้ ก็อยากให้ทุกท่านก็เข้ามาดู dear you มากๆ อย่าให้แพ้เขานะคะ อย่าให้แพ้ประเทศอื่น จีนเขาทำไปได้เยอะมากแล้ว ของไทยอย่างน้อยๆ ก็ขอให้เท่าประเทศจีนก็ยังดีค่ะ หมื่นล้านค่ะ เราจะสู้ไหมคะ ขอให้คนไทยช่วยบอกกันนะคะ เราจะสู้ๆ สู้ไปด้วยกันค่ะ
คุณหมอกำชับ ห้ามก้ม ห้ามยกของหนัก แล้วที่สำคัญที่สุด ห้ามล้ม เพราะกระดูกมันพรุนแล้ว ตอนนี้คืออาม่าก็คือเดินได้ปกติแต่ต้องฉีดยาเข้าพุงตัวเองทุกวัน วันละ 1 เข็ม ให้ครบ 6 เดือน ช่วยเรื่องกระดูกที่เราพรุนอยู่ให้กลับมาแข็งแรงขึ้น แล้วก็หมุดที่เราใส่ไป ให้อยู่กับหมุดนั้นแหละ เพราะว่ากระดูกมันทรุด ทรุดแล้วพรุนด้วย แล้วใส่หมุดไป 4 ตัวค่ะ
ฉีดพุงอาม่าก็ฉีดเองค่ะ หมอให้ฉีดเอง เหมือนคนเป็นเบาหวาน ต้องฉีด แต่กว่าจะฉีดได้ก็ต้องทำใจ ผ่าเรียบร้อยแล้วก็ใช้ชีวิต ให้ระวัง 3 เดือน สำหรับการบินไปต่างประเทศได้ แต่ต้องระวังคือ ห้ามยกของหนัก ห้ามก้ม ตอนนี้ก้มไม่ได้เลยค่ะก็ได้อาศัยไม้เขี่ยบ้าง อะไรบ้างเวลาทำของตก”
ภูมิใจขึ้นแท่นนักแสดงหมื่นล้าน
“รายได้และกระแสตอบรับที่จีนดีขนาดนี้ก็ดีใจมากเลยค่ะ เพราะไม่คิดว่าหนังที่เราไปเล่นจะได้ขนาดนี้ ภูมิใจมากเลยค่ะ เราดูเองเราก็ยังรู้สึก (ขึ้นแท่นเป็นนักแสดงหมื่นล้านแล้ว?) ขอบคุณค่ะ คนไทยกับคนจีนก็เหมือนพี่น้องกัน เรารักคนไทยเท่าไหร่ก็รักคนจีนเท่านั้น อาม่าไม่เคยเป็นอาชีพนักแสดงเลยนะคะ เล่นเรื่อง หลานม่า ก็คือเรื่องแรก แล้วก็มา dear you คือเรื่องที่สอง ส่วนมากก็คือเล่นซีรีส์เล็กๆ ก็ไม่ดังเท่านี้ แต่มาคราวนี้ดังมาก ก็ดีใจค่ะ ดีใจว่าคนแก่ๆ อย่างเรายังมีประโยชน์ ที่ทำให้คนดูได้ดูหนังดีๆ ได้ ขอบคุณค่ะ”
บอกตอนนี้ 80 ปีแล้วหากยังแสดงไหวก็จะยังรับงานแสดงอยู่
“ถ้ามีมาเล่นเราก็จะเล่น แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าสังขารเราจะไปได้แค่ไหน เพราะตอนนี้ 80 แล้วค่ะ แล้วก็สุขภาพหลังเราก็ไม่ดี เพราะเพิ่งผ่าตัดมา เพิ่งได้เดือนเดียว กำลังใจก็อยู่ที่คนดูทุกท่านนี่แหละคือถ้าให้กำลังใจเยอะๆ ก็มาดู dear you กันเยอะๆ ถ้ารายได้หมื่นล้านอาม่าหายเลย เราจะได้เท่าจีนค่ะ ได้เท่ากันก็ดีค่ะ อย่าน้อยกว่าเขาก็แล้วกัน ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจ ลูกจะบอกอยู่ตลอดเวลาว่าแม่เขาพูดถึงแม่กันอย่างนี้นะ ห่วงใยแม่นะ เราก็มีความสุขที่มีคนห่วงเรา เหมือนมีลูกหลานเพิ่มขึ้น ก็จะพยายามอยู่ให้เยอะกว่านี้ อาม่าก็มีงานติดต่อเข้ามาเรื่อยๆ ค่ะ มีงานตลอดแต่เว้นช่วง ตอนเว้นช่วงเราก็นอนพักผ่อน”