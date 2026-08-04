แม่ “จอเจ ภูมิหิรัญ” โพสต์ข้อความสุดอาลัย สูญเสียลูกชายในวัย 20 ปี

สร้างความรู้สึกช็อกแก่คนในครอบครัว คนใกล้ชิด ตลอดจนแฟนคลับ หลังจากที่ “จอเจ ภูมิหิรัญ บุญพา” นักแสดงและนายแบบดาวรุ่งวัย 20 ปีจากไปกะทันหัน โดยจอเจโด่งดังจากการเข้าร่วมแช่งขันเรียลิตี้ค้นหานักแสดงหน้าใหม่ Boys Vibe The Project สามารถฝ่าฟันจนก้าวเข้ามาเป็น 1 ใน 10 หนุ่มของรายการได้สำเร็จ รวมทั้งเคยฝากผลงานในซีรีส์ Love Sick The Series 2024 และมีผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายในชีวิตอย่าง รินรดา มีกำหนดฉายในวันที่ 20 ส.ค. นี้ ขณะที่ครอบครัวจัดพิธีสวดอภิธรรม ณ ศาลา 2 วัดกลางเกร็ด อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ล่าสุด คุณแม่ของจอเจ ได้โพสต์ในเฟซบุ๊กของลูกชายด้วยข้อความสุดสะเทือนใจ “หลับให้สบายนะลูก ดวงใจของแม่” พร้อมอิโมจิร้องไห้ ทำแฟนๆ นักแสดงหนุ่มเข้าไปให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก