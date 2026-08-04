"หลิน จื้ออิ่ง" ป้องลูกชาย หลังชาวเน็ตแซะ “ไม่หล่อเหมือนพ่อ” แจงภาพดูแปลกเพราะมุมกล้อง

หลิน จื้ออิ่ง เปิดใจครั้งแรกหลัง “คิมิ” ลูกชายคนโตถูกวิจารณ์เรื่องหน้าตา ยืนยันภาพที่แชร์ในโลกออนไลน์เกิดจากมุมกล้องและความบิดเบี้ยวของเลนส์ พร้อมย้ำยังไม่คิดผลักดันลูกเข้าสู่วงการบันเทิง
ย้อนกลับไปเมื่อปี 2013 หลิน จื้ออิ่ง อดีตไอดอลขวัญใจวัยรุ่นยุค ’90 ของไต้หวัน เคยพา “คิมิ” ลูกชายคนโตวัย 4 ขวบ ร่วมรายการเรียลลิตี้จีน Where Are We Going, Dad? โดยเด็กชายผมทรงเห็ดในเวลานั้นได้รับความเอ็นดูจากผู้ชมอย่างมาก ปัจจุบันคิมิกำลังจะอายุ 17 ปี และมีรายงานว่าสูงกว่า 1.80 เมตร สูงกว่าคุณพ่อที่มีส่วนสูงราว 1.72 เมตรอย่างเห็นได้ชัด
ตลอด 12 ปีที่ผ่านมา หลิน จื้ออิ่ง และเคลลี เฉิน ภรรยานางแบบ พยายามปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกชายอย่างเต็มที่ โดยมักเผยแพร่เพียงภาพด้านหลัง ภาพด้านข้าง หรือภาพที่ปิดบังใบหน้า ส่งผลให้ชาวเน็ตคาดเดากันไปต่าง ๆ นานา บางส่วนถึงขั้นแสดงความคิดเห็นว่า ครอบครัวไม่ยอมเปิดหน้าคิมิเพราะเจ้าตัว “ไม่หล่อเหมือนพ่อ”
กระแสวิจารณ์กลับมาร้อนแรงอีกครั้ง หลังโรงเรียนของคิมิเผยแพร่ภาพระหว่างการแข่งขันแบดมินตัน รวมถึงมีภาพเผลอที่ผู้คนถ่ายไว้ถูกแชร์ต่อบนโซเชียลมีเดีย ชาวเน็ตบางกลุ่มนำภาพดังกล่าวไปวิจารณ์รูปลักษณ์ของวัยรุ่นหนุ่ม จนหลิน จื้ออิ่งต้องออกมาพูดถึงเรื่องนี้เป็นครั้งแรก
หลิน จื้ออิ่ง ยืนยันว่า “ตัวจริงเขาหล่อมาก” พร้อมอธิบายว่า ภาพที่ดูไม่เป็นธรรมชาติเกิดจากมุมกล้องที่ไม่เหมาะสมและความบิดเบี้ยวของเลนส์ โดยคิมิมีใบหน้าคล้ายคุณแม่มากกว่า แต่ดวงตาเวลายิ้มกลับมีส่วนคล้ายหลิน จื้ออิ่งในวัยหนุ่ม นอกจากนี้ เจ้าตัวยังชื่นชอบการเล่นกีตาร์และแบดมินตัน
แม้คิมิจะได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น แต่หลิน จื้ออิ่งย้ำว่าไม่มีแผนผลักดันลูกชายเข้าสู่วงการบันเทิง โดยจะรอจนกว่าเจ้าตัวจะสมัครใจ พร้อมกล่าวว่า “เมื่อเขาพร้อมจะเปิดตัวในวงการ เราค่อยให้ทุกคนได้เห็นเขา” ด้านชาวเน็ตจำนวนมากชื่นชมครอบครัวที่เคารพความเป็นส่วนตัวของลูก และมองว่าไม่ควรตัดสินหรือใช้ถ้อยคำรุนแรงกับรูปลักษณ์ของเยาวชนจากภาพเผลอเพียงไม่กี่ภาพ