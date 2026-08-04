HYBE แจงชัด BTS คว่ำแกรมมี่เป็นการตัดสินใจของวง ศิลปินอื่นในค่ายไม่เกี่ยว

HYBE แจง BTS คว่ำบาตรรางวัลแกรมมี่ เป็นการตัดสินใจของวง ไม่ใช่นโยบายของบริษัท
หลังการประกาศของ BTS ที่ระบุว่าจะไม่ส่งผลงานเข้าชิง Grammy Awards ในอนาคต กลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างกว้างขวาง ล่าสุด HYBE ได้ออกมาชี้แจงผ่านสื่อเกาหลีว่า การตัดสินใจดังกล่าว ไม่ใช่นโยบายของบริษัท และจะไม่กระทบต่อศิลปินรายอื่นในสังกัด
HYBE ระบุว่า
“นี่ไม่ใช่การคว่ำบาตรในระดับบริษัท หากศิลปินในสังกัดรายอื่นมีความประสงค์จะส่งผลงานเข้าชิงรางวัล เราจะดำเนินการตามกำหนดการปกติ”
คำชี้แจงดังกล่าวไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนัก เนื่องจาก HYBE ยังคงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอุตสาหกรรมดนตรีสหรัฐฯ และกำลังมีบทบาทเพิ่มขึ้นภายใน Recording Academy องค์กรผู้จัดงาน Grammy Awards เช่นเดียวกับค่าย K-pop รายใหญ่อื่น ๆ ที่ขยายอิทธิพลเข้าสู่ตลาดเพลงตะวันตก