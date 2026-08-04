"เอ็มมา โรเบิร์ตส์" แต่งงานแล้ว "จูเลีย โรเบิร์ตส์" ร่วมงาน แต่พ่อแท้ ๆ ไม่ได้รับเชิญ

เอ็มมา โรเบิร์ตส์ วิวาห์แล้ว คุณน้า “จูเลีย” ร่วมยินดี แต่ไร้เงาพ่อแท้ ๆ ท่ามกลางปมสัมพันธ์ซับซ้อน
สร้างความสงสัยไม่น้อย หลังมีรายงานว่า อีริก โรเบิร์ตส์ ไม่ได้เดินทางไปร่วมงานแต่งงานของลูกสาว เอ็มมา โรเบิร์ตส์ กับนักแสดงหนุ่ม โคดี จอห์น เมื่อเดือนที่ผ่านมา แม้งานดังกล่าวจะมีสมาชิกในครอบครัวและคนดังระดับแถวหน้ามาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง
อีริก วัย 70 ปี ถือเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ทำงานมากที่สุดคนหนึ่งของฮอลลีวูด โดยมีผลงานการแสดงมากกว่า 800 เรื่อง หลังเริ่มมีชื่อเสียงตั้งแต่อายุเพียง 17 ปี และเป็นที่รู้จักในฐานะนักแสดงที่แทบไม่เคยปฏิเสธบทบาทที่ได้รับเสนอ
อย่างไรก็ตาม แม้เส้นทางอาชีพจะโดดเด่น แต่ชีวิตส่วนตัวของเขากลับเต็มไปด้วยความขัดแย้ง โดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่ห่างเหินกับน้องสาวซูเปอร์สตาร์ จูเลีย โรเบิร์ตส์ รวมถึงสายสัมพันธ์ที่ถูกมองว่า “ซับซ้อน” ระหว่างเขากับเอ็มมา ลูกสาวเพียงคนเดียว
ที่ผ่านมา อีริกเคยเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาถึงปัญหาการเสพสารเสพติดในอดีต และยอมรับว่าเขาไม่ได้ทำหน้าที่พ่อของเอ็มมาได้ดีนัก โดยเคยกล่าวว่า ตัวเขาในเวลานั้น “ไม่ใช่คนที่ลูกจะพึ่งพาทางอารมณ์ได้เลย”
ถึงกระนั้น เมื่อต้นปีที่ผ่านมา อีริกยืนยันว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับลูกสาวดูซับซ้อนเพียงในสายตาคนนอก พร้อมเผยว่าเขาภูมิใจในตัวเอ็มมามากขึ้นเรื่อย ๆ
เอ็มมา วัย 35 ปี และโคดี วัย 36 ปี เข้าพิธีแต่งงานกันที่รัฐไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา โดยมีจูเลีย โรเบิร์ตส์ ผู้เป็นคุณน้า พร้อมสามี แดนนี โมเดอร์ เดินทางมาร่วมงาน
นอกจากนี้ ยังมีคนดังอย่าง เดมี มัวร์, คริสเตน สจ๊วร์ต และซาราห์ พอลสัน ร่วมเป็นสักขีพยานในวันสำคัญด้วย
ท่ามกลางรายชื่อแขกคนดังมากมาย อีริกกลับไม่ปรากฏตัวในงาน ขณะที่เอ็มมาเลือกให้ โรดส์ ลูกชายวัย 5 ขวบ ซึ่งเกิดกับอดีตคนรัก การ์เร็ตต์ เฮดลันด์ เป็นผู้เดินเคียงข้างเธอเข้าสู่พิธี
ภายหลัง อีริกออกแถลงการณ์ผ่านสื่อว่า
“ผมรักลูกสาวของผม รักมาโดยตลอด และจะรักตลอดไป”
พร้อมกล่าวต่อว่า
“เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งที่เธอจะเฉลิมฉลองในแบบที่เธอต้องการ และกับคนที่เธอต้องการ”
ขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างชัดเจนว่า เหตุใดอีริกจึงไม่ได้เข้าร่วมงาน หรือแท้จริงแล้วเขาได้รับเชิญหรือไม่
อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวอ้างว่า ความขัดแย้งที่สะสมมาหลายปีระหว่างพ่อลูกอาจเป็นสาเหตุสำคัญ โดยระบุว่าเอ็มมาไม่ได้เชิญพ่อมาร่วมงาน เพราะไม่ต้องการอยู่ใกล้เขา
แหล่งข่าวกล่าวว่า
“เอ็มมาไม่ได้เชิญพ่อมางานแต่ง เพราะเธอไม่ต้องการอยู่ใกล้เขา ไม่มีใครเสนอให้เธอเชิญเขา เพราะทุกคนรู้ดีว่าไม่ควรหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูด”
พร้อมเสริมว่า เอ็มมายังคงรู้สึกไม่พอใจพ่อมานานหลายปี เนื่องจากมองว่าเขาไม่เคยทำหน้าที่พ่อที่คอยสนับสนุนเธอ และแทบไม่ได้อยู่เคียงข้างในช่วงที่เธอยังเด็ก