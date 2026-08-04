“มิน-แซม” ส่งทนายสู้คดีดิไอคอน ใช้สิทธิ์ขอพิจารณาคดีลับหลัง ทนายยันมินไม่เครียดแล้ว กลับมาใช้ชีวิตปกติ

“มิน - แซม” ส่งทนายสู้คดีดิไอคอน ทนายเผยใช้สิทธิ์พิจารณาคดีลับหลัง ยืนยัน “มิน พีชญา” ไม่เครียดแล้ว กลับมาใช้ชีวิตปกติ มั่นใจสู้คดีได้ ฝากความคิดถึงสื่อมวลชน
ความคืบหน้าคดีบริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด หลังจากพนักงานอัยการ ได้ยื่นฟ้อง “มิน พีชญา วัฒนามนตรี” และ “แซม ยุรนันท์ ภมรมนตรี” สองนักแสดงชื่อดัง ใน 5 ข้อหาหนัก ประกอบด้วย ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันโดยทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์, ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันประกอบธุรกิจขายตรง ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ดำเนินกิจการในลักษณะที่เป็นการชักชวนให้บุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบธุรกิจ และร่วมกันประกอบธุรกิจขายตรงโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยก่อนหน้านี้ ศาลอาญาได้อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยทั้งสองในชั้นพิจารณา ด้วยหลักประกันคนละ 1 ล้านบาท พร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล
ล่าสุดวันนี้ (4 ส.ค.69) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลได้นัดสืบพยานโจทก์ ซึ่งศาลได้นำคดีของทั้ง มิน พีชญา และ แซม ยุรนันท์ ไปรวมพิจารณากับคดีหลัก โดยในวันนี้ทั้งสองคนไม่ได้เดินทางมาปรากฏตัวที่ศาล แต่มอบหมายให้ทีมทนายความมาทำหน้าที่แทน
ด้าน “นายธนากร แหวกวารี” ทนายความของ มิน พีชญา ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนบริเวณหน้าศาลว่า มิน พีชญา ได้ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายขอพิจารณาคดีลับหลัง ซึ่งทางทีมทนายไม่ได้มีความหนักใจหรือความกังวลใจใดๆ เนื่องจากมั่นใจในเนื้อหาพยานหลักฐาน และการสืบพยานโจทก์ในวันนี้ไม่มีข้อเท็จจริงสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
นอกจากนี้ ทนายธนากรยังกล่าวถึงสภาพจิตใจของลูกความว่า ขณะนี้ มิน พีชญา ไม่มีความเครียด สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้ว พร้อมทั้งฝากส่งความคิดถึงไปยังพี่น้องสื่อมวลชน และหวังว่าจะได้รับโอกาสกลับมาทำงานในวงการบันเทิงที่รักอีกครั้ง
“วันนี้สืบพยานโจทก์ครับ เท้าความนิดนึงครับ คดีคุณมิน-คุณแซม เนื่องจากโดนฟ้องทีหลัง คดีดิไอคอนใหญ่ ศาลได้พิจารณาไปก่อนหน้านี้แล้ว ตั้งแต่เม.ย.ต้นปี 69 พอเราเพิ่งโดนฟ้องศาลก็สั่งให้รวมพิจารณาคดี เนื่องจากเป็นพยานหลักฐานชุดเดียวกัน ทางจำเลยก็ให้ความร่วมมือกับศาล ที่จะมารวมพิจารณาคดีกับคดีใหญ่ ได้มีการสืบพยานจำเลยไปบ้างแล้ว ส่วนลูกความของผมคือคุณมิน ได้ขอพิจารณาคดีลับหลัง เพราะว่าจะได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติธรรมดา ส่วนเรื่องคดีก็เป็นเรื่องของทนายที่ต้องมาว่าความให้ครับ
ถามว่ารวมคดีกันรู้สึกหนักใจไหม ทางรูปเรื่อง ทางเนื้อหาคดีแล้ว ทางเราให้การมาตลอดว่าเราเป็นพรีเซ็นเตอร์ในการเกี่ยวข้องกับบริษัทดิไอคอน ประมาณปีครึ่ง แค่นั้นเอง ส่วนเนื้อหาที่เขาสืบไปก่อนหน้านี้เป็นเรื่องดิไอคอนตั้งแต่ปี 62 แต่ตามคดีจริงๆ แล้วเราเกี่ยวข้องแค่เป็นพรีเซ็นเตอร์ ซึ่งให้การยืนยันมาตลอดว่าเป็นพรีเซ็นเตอร์ และทำหน้าที่ในฐานะพรีเซ็นเตอร์ ทางอัยการสั่งไม่ฟ้อง ก็จะสู้ตามแบบเดิมครับ (การที่อ้างว่าเป็นพรีเซ็นเตอร์อย่างเดียว ตอนนี้ข้อหาเปลี่ยนไป ทำให้มีกลยุทธ์ต่อสู้ยังไง?)ไม่ครับ ข้อหาที่ตั้งเป็นการตั้งข้อหารวม แต่ว่าในทางคดีอาญา ใครเกี่ยวข้องแค่ไหนก็ว่ากันไปตามนั้นครับ
ก่อนหน้านี้แยกคดี แต่ด้วยพยานหลักฐานเป็นชุดเดียวกัน สะดวกกับทั้งโจทก์ จำเลย ทั้งศาล และตัวความด้วยว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการมาพิจารณาซ้ำสอง สองรอบครับ เพราะเนื้อหาเดียวกัน”
ยันมิน พีชญา ไม่หนักใจ เพราะเนื้อหาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
“จะรวมหรือไม่รวมคดีก็ไม่ได้หนักใจ เพราะความจริงคือว่าเราทำงานแค่ไหน เรารับผิดชอบแค่ไหน เราทำผิดตามฟ้องของโจทก์หรือเปล่า ไม่ได้มีนอกเหนือจากนี้ (ขอบข่ายการรับงานของมิน กับดิไอคอน จะทำให้มินเป็นผู้บริสุทธิ์ได้มากน้อยแค่ไหน?) คนบริสุทธิ์ก็ตามนั้นครับ หมายความว่าเนื้อหาไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ข้อเท็จจริงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นมาได้แล้ว เพียงแต่ว่าตอนนี้มาพิสูจน์ทราบให้ทางผู้พิพากษาหรือศาลเห็นว่าการกระทำของตัวความของเรา กระทำมาอย่างไร ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา มันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพียงแต่เอาข้อเท็จจริงมาให้ผู้พิพากษาตัดสิน”
วันนี้มินไม่มาเพราะใช้สิทธิ์ขอพิจารณาคดีลับหลัง ไม่เครียด กลับมาใช้ชีวิตปกติ
“ทางเราขอพิจารณาลับหลังครับ เป็นสิทธิ์ของตัวจำเลยอยู่แล้วที่สามารถขอพิจารณาคดีลับหลังได้ น้องไม่เครียดแล้วครับ ตอนนี้กลับไปใช้ชีวิตปกติธรรมดาแล้วครับ ก็กลับไปรับงาน ใช้ชีวิตปกติธรรมดา ไม่ได้เครียดอะไร เรื่องคดีคุณมินก็ได้ทำความเข้าใจในเนื้อหา ทำงานร่วมกันกับทนายแต่ว่าในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่กระบวนการของศาลต้องสืบพยาน ซึ่งนัดไว้ก่อนหน้านี้ร้อยนัด แล้วเสร็จสิ้นอีกทีปี 70 ปลายปี ซึ่งใช้เวลาในการพิสูจน์คดีมันนาน ตัวความเองไม่ได้มีความเครียดอะไร เพียงแต่ว่ารอกระบวนการให้มันสิ้นสุดไปแค่นั้น”
ฝากความคิดถึงถึงสื่อมวลชน
“ฝากความคิดถึงถึงสื่อมวลชน เพราะว่าเขาก็คิดถึงจะกลับมาทำงานได้ตามปกติ (มีความหวังกลับเข้ามาทำงานในวงการบันเทิง?) ก็ใช้ชีวิตปกติธรรมดาครับ ไม่มีอะไรครับ”
เผยวันนี้ “แซม ยุรนันท์” ไม่มา ใช้สิทธิ์ขอพิจารณาคดีลับหลังเหมือนกัน
“ได้คุยกับทีมทนายคุณแซมครับ ติดต่อกันอยู่ วันนี้คุณแซมก็ไม่ได้มาครับ ขอพิจารณาคดีลับหลังเหมือนกัน วันนี้ส่งทนายมาทั้งคู่ ถามว่าเขาจะต่อสู้อย่างไร ก็คล้ายๆ กันเพราะว่าเป็นกลุ่มเดียวกันแต่ผมก็ก้าวล่วงไม่ได้ เพราะคนละคนกัน แต่เนื้อหาก็ใกล้เคียงกัน ขั้นตอนต่อไปก็สืบพยานโจทก์ไปเรื่อยๆ ครับ จนถึง 21 ส.ค. มีนัดอีกทีน่าจะม.ค.70 อีก 90 นัดครับ ไปสิ้นสุดจริงๆ ปลายปี 70”