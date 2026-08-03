“หนุ่ม กรรชัย” โพสต์ให้กำลังใจ “ฟิล์ม รัฐภูมิ” ปฏิเสธทุกข้อหาคดี Forex ชาวเน็ตแซวเป็นกำลังใจที่ร้อนๆ หนาวๆ

ทำเอาชาวเน็ตแซวกันกระจาย หลังจากที่พิธีกรชื่อดัง “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว ด้วยการแชร์ข่าวของอดีตนักร้อง-นักแสดงชื่อดัง “ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์” ที่เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีเครือข่ายซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (FOREX) หลังการสืบสวนพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับกลุ่มบริษัทโบรกเกอร์ 2 ราย และมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่ถูกกล่าวถึงมูลค่าประมาณ 142 ล้านบาท โดยฟิล์มยืนยันไม่เคยชักชวนประชาชนลงทุน ไม่ได้เป็นโบรกเกอร์ และได้เตรียมเอกสารพร้อมหลักฐานเส้นทางการเงินย้อนหลังมาชี้แจงต่อพนักงานสอบสวน โดยเชื่อมั่นว่าจะสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองได้ในกระบวนการยุติธรรม
ความพีกไม่ได้อยู่แค่การแชร์ข่าว แต่กลับอยู่ที่โพสต์ดังกล่าว “หนุ่ม กรรชัย” ได้ระบุแคปชั่นสั้นๆ เรียบง่ายแต่ทรงพลังว่า “เป็นกำลังใจให้ครับ”
งานนี้ทำเอาบรรดาชาวเน็ตถึงกับร้อง “อุ้ย” ไปตามๆ กัน ต่างรีบเข้ามากดไลก์ กดแชร์ และคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลาม อาทิ พี่หน่วงงงง, รู้อะไรมารหรือเปล่าครับพี่หนุ่ม, กำลังใจ (ผิด) กำลังสะใจ (ถูก) , เป็นกำลังใจที่ร้อนๆ หนาวๆ ฯลฯ
อย่างไรก็ตาม หนุ่ม กรรชัย กับ ฟิล์ม รัฐภูมิ มีประเด็นขัดแย้งจากคลิปเสียงอ้างชื่อตบทรัพย์ ดิไอคอนกรุ๊ป จนถึงขั้นหนุ่ม กรรชัยต้องแจ้งความฟิล์ม รัฐภูมิ ซึ่งทำให้ความสัมพันธ์พี่น้องในวงการต้องจบลง