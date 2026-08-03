“ออม กรณ์นภัส” ไหว้ขอโทษดรามาเล่นไมค์ เผยโทร.คุย “กิ๊ก สุวัจนี” แล้ว ลั่นจากนี้จะระวังมากขึ้น

“ออม กรณ์นภัส” ยกมือไหว้ขอโทษดรามาเล่นไมค์ แจงไม่มีเจตนาเสียมารยาท เผยโทร.คุย “กิ๊ก สุวัจนี” แล้ว จากนี้จะระวังตัวมากขึ้น
กลายเป็นดรามาที่ถูกพูดถึงอย่างหนัก สำหรับนักแสดงสาว “ออม กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์” หลังมีคลิปขณะนั่งสัมภาษณ์ร่วมกับนักแสดงรุ่นใหญ่ “กิ๊ก สุวัจนี ไชยมุสิก” โดยมีจังหวะที่ออมนำไมโครโฟนขึ้นมาจ่อใกล้ปากคล้ายจะอมไมค์ พร้อมทำเสียงใส่ไมค์ จนกิ๊กชะงักและหันมามอง เพราะเข้าใจว่าตัวเองพูดอะไรผิด ก่อนที่ออมจะรีบบอกว่า “ไม่มีอะไร หนูสมาธิสั้นเอง” ซึ่งงานนี้ชาวเน็ตบางส่วนวิจารณ์ว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและไม่มีกาลเทศะ
ล่าสุดวันนี้ (3 ส.ค.) ได้เจอสาวออม พร้อมคู่จิ้นสุดฮอต “หลิงหลิง ศิริลักษณ์ คอง” ในงาน ‘SMOOTH E FIERCESKIN’ เจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าว พร้อมยกมือไหว้ขอโทษ ยืนยันไม่มีเจตนาขัดจังหวะหรือเสียมารยาท และเผยว่าได้โทรศัพท์ไปขอโทษ กิ๊ก สุวัจนี เป็นการส่วนตัวแล้ว
ออม : “พูดได้ค่ะ จริงๆ ต้องขอโทษก่อนเลยนะคะ (ยกมือไหว้) ที่ทำให้เข้าใจผิด คือตัวออมเองก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะขัดจังหวะ หรือว่าจะเสียมารยาทจริงๆ คือปกติเวลาออมทำงานกับผู้ใหญ่ ก็คือมีการเคารพให้เกียรติกันอยู่แล้วค่ะ โดยเฉพาะพี่กิ๊กเนี่ย ซึ่งสนิทกันมาตลอดทั้งเรื่อง อยู่ด้วยกันมานานมาก เรียกกันเป็นป้าเป็นหลานกัน ออมก็ได้ทำการขอโทษพี่กิ๊กตอนนั้นเลย
แล้วหลังเกิดเรื่อง ก็มีการโทร.ไปขอโทษอีกครั้งนึง แบบป้ากิ๊กเห็นหรือยัง ป้ากิ๊กก็บอกเห็นแล้วลูก จะให้ป้าโพสต์อะไรไหม คือป้าไม่ได้คิดอะไรจริงๆ ให้ป้าช่วยโพสต์อะไรไหม ออมก็บอกว่าไม่เป็นไรเลย ออมขอโทษตรงนี้ที่ทำให้เข้าใจผิดด้วยค่ะ แล้วก็นั่นแหละ ก็ขอโทษจริงๆ นะคะ ถามว่าพอได้คุยกับป้ากิ๊กแล้วสบายใจขึ้นไหม คือจริงๆ มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่วันนั้นแล้วค่ะ”
หลังจากนี้จะระมัดระวังมากขึ้น
ออม : “ใช่ค่ะ ก็ต้องระมัดระวังตัวมากขึ้น ถึงแม้ว่าบรรยากาศในห้องอัดมันจะมีแต่คนที่สนิทกัน เราก็ยังต้องระวังตัว เพราะว่าก็ยังมีการถ่ายทอดสด ออมก็จะระวังตัวให้มากขึ้นนะคะ”
ร่วมกับช่องและทนาย ฟ้องคนปล่อยเฟกนิวส์ ทำให้เสียหาย
ออม : “อันนี้ก็คือร่วมกับช่องเลยค่ะ คือพอมีเฟกนิวส์ ช่องก็แจ้งข้อกฎหมาย แค่นั้นเอง ไม่มีอะไร ตอนนี้ช่องก็กำลังดำเนินการให้อยู่ค่ะ ช่องร่วมกับทนาย (ตอนนี้ไม่มีคอมเมนต์หยายคายหรืออะไรแล้วใช่ไหม?) ใช่ ไม่มีเลย ก็ดีใจนะคะ ดีใจ”
อัปเดตขาเจ็บในงานกีฬาสี “Girl Cup Presented by MAMA”
หลิงหลิง : “หลิงเข้าใจคนเล่น Hyrox เลย”
ออม : “พี่หลิงใส่เต็มมาก (หัวเราะ)”
หลิงหลิง : “หลิงสนุก คือด้วยความเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เจอใคร แล้วรอบนี้เป็นแบบ Girl Club ของช่อง เราก็เลยอยากสนุกไปด้วย โดยที่ตัวเองแบบเลือดนักสู้ แล้วก็ใส่เต็ม จบที่ตะคริวกินทั้งสองข้าง เมื่อวานคือขยับตัวไม่ได้เลยค่ะ”
ออม : “ส่วนออมเข้าโรงพยาบาลแล้วกลับมา คือออมปวดท้อง ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น แต่คือสุดท้ายพอกินยาปุ๊บ เหมือนไม่ยอมรอให้ยาออกฤทธิ์ไง ไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บหาย ก็เลยรีบซิ่งกลับมางานเลย แต่ไม่ต้องเป็นห่วง ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสุดๆ จัดอีกค่ะ จัดปีละ 4 รอบได้เลย ไม่ต้องเป็นห่วง ไม่ต้องเป็นห่วงเลย”
หลิงหลิง : “ปีนี้ทำให้รู้ว่าอายุเพิ่มขึ้นอีกปีนึง ก็ต้องดูแลร่างกายตัวเองแล้ว แต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วง เพราะว่ายังฟื้นฟูได้ไวอยู่ครับ ขอบคุณครับ”
ออม : “ใช่เลยครับ พวกเราสนุกสนานมากครับ”
แฟนคลับกรี๊ดโชว์เต้นเพลง “ถูกสเปก (Let’s Go)”
หลิงหลิง : “ก็ถูกสเปกครับ ไม่ได้มีอะไรเลย เป็นฮาล์ฟไทม์โชว์ของทางช่อง 3 มีคนชอบเยอะ เราก็ดีใจ เพราะปกติเราไม่ค่อยใช่สายเต้นเท่าไหร่ รอบนี้ก็เต้นนิดนึงค่ะ”