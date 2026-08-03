กรมชลฯ เดินหน้าฟื้นฟูคลอง ร.1 รับมือน้ำหลากเมืองหาดใหญ่

กรมชลประทาน เดินหน้าซ่อมแซมคลองระบายน้ำ ร.1 หลังนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ไปติดตามความเสียหายด้วยตนเอง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา พร้อมสั่งการให้กรมชลประทานเร่งฟื้นฟูคลองระบายน้ำ ร.1 เพื่อให้สามารถรับน้ำได้อย่างเต็มศักยภาพก่อนฤดูน้ำหลากจะมาถึง
นายสุริยพล นุชอนงค์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า รัฐบาลได้อนุมัติงบกลางเพื่อเดินหน้าฟื้นฟูคลอง ร.1 แล้ว จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งเดินหน้าปรับปรุงโครงสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้เร็วที่สุด คาดว่าจะแล้วเสร็จการฤดูน้ำหลากจะมาถึงในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2569
สำหรับการซ่อมแซมปรับปรุงคลองระบายน้ำในครั้งนี้ จะเร่งซ่อมแซมระบบระบายน้ำและอาคารประกอบคลองระบายน้ำ ร.1 ตลอดแนวคลองระยะทางรวม 14 กิโลเมตร ครอบคลุมการซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตที่แตกร้าวและทรุดตัว การเสริมความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง การปรับปรุงถนนเลียบคลอง รวมถึงการซ่อมแซมจุดที่ได้รับความเสียหายจากกระแสน้ำไหลเชี่ยว เพื่อฟื้นฟูศักยภาพการระบายน้ำ ลดความเสี่ยงจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง
ทั้งนี้ ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานและเร่งรัดการปรับปรุงซ่อมแซมจุดต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขจุดวิกฤตที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นลำดับแรก พร้อมติดตามความก้าวหน้าของงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ระบบระบายน้ำมีความพร้อมสูงสุดก่อนเข้าสู่ฤดูน้ำหลาก อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะได้รับอนุมัติงบประมาณ กรมชลประทาน ได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเสริมแนวคันดิน ซ่อมแซมถนนเลียบคลอง กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ รวมไปถึงขุดลอกตะกอนดินในบางช่วง เพื่อรักษาประสิทธิภาพการไหลของน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชน หากโครงการฟื้นฟูคลองและอาคารประกอบแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสงขลาได้ดียิ่งขึ้น สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน และเพิ่มความพร้อมในการรับมืออุทกภัยได้อย่างยั่งยืน