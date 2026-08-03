“บิณฑ์” สยบดรามา ยันแม่ “ใหม่ เจริญปุระ” ไม่ได้อยู่บ้านสุขสุดท้าย (คลิป)

“บิณฑ์” ทนไม่ไหว ไลฟ์สดป้อง “ใหม่ เจริญปุระ” หลังดรามาถล่มหนักปมปล่อยแม่ไว้บ้านสุขสุดท้าย ยืนยันเป็นความเข้าใจผิด แค่พาแม่ไปทำบุญ แต่คนจำผิดตัว ทำนักร้องดังเสียหายหนัก
เกิดกระแสดรามาเข้าใจผิดในโลกโซเชียลอย่างหนัก หลังมีบางเพจปล่อยข่าวลือว่า คุณแม่ของนักร้องและนักแสดงชื่อดัง “ใหม่ เจริญปุระ” มาพักอาศัยอยู่ที่ “บ้านสุขสุดท้าย”จนส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆ นานา ถึงขั้นตั้งคำถามว่า เหตุใดดาราสาวชื่อดังที่มีฐานะมั่งคั่งถึงปล่อยให้คุณแม่มาอยู่ที่นี่
ล่าสุด “บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์”ทนไม่ไหว ต้องออกมาตั้งไลฟ์สดชี้แจงเพื่อสยบข่าวลือทั้งหมด โดยยืนยันว่าเรื่องดังกล่าว “ไม่เป็นความจริงอย่างสิ้นเชิง”
งานนี้ บิณฑ์ เผยว่า เรื่องดังกล่าวเป็นความเข้าใจผิด จริงๆ แล้ว ใหม่ควงคุณแม่มาทำบุญ และรู้จักกับ “ป้าอุษา” ซึ่งอยู่ที่บ้านสุขสุดท้าย แต่คนกลับเข้าใจว่าป้าอุษาคือแม่ของใหม่ เจริญปุระ บิณฑ์ยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง พร้อมการันตีว่าใหม่ดูแลแม่ดีมาก มดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอม ไปไหนก็พาคุณแม่ไปด้วย จะเอามาไว้บ้านสุขสุดท้ายทำไม ซึ่งเรื่องดังกล่าวทำให้ใหม่ไม่สบายใจ และเสียหายมากๆ ได้คุยกับน้องใหม่แล้วว่าจะมาไลฟ์สดและชี้แจงให้ทุกคนทราบว่า ไม่ใช่คุณแม่ของใหม่