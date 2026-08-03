“ลิซ่า” ไปเล่นบ้านบอลกับ “แอบิเกล” ชาวเน็ตลั่นแม้แต่คนดังระดับโลกก็ยังไม่พลาดสิ่งนี้!

ถือเป็นจันทร์ที่สดใส เพราะวันนี้ดาราสาววัย 4 ขวบ “แอบิเกล รังษีสิงห์พิพัฒน์” มาไลฟ์ติ๊กต๊อกกับคุณแม่ “ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต” ตั้งแต่เช้าพร้อมด้วยพี่เลี้ยง ป้าเจี๊ยบ ซึ่อถือถาดไส้กรอกแดง พร้อมเล่าว่าไส้กรอกแดงจากร้านลูกชิ้นยืนกินที่บุรีรัมย์ พี่ “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” เอามาฝาก แล้วเกลก็เล่าต่อว่า… “เมื่อวานไปเล่นบ้านบอลฮาร์เบอร์แลนด์กับพี่ลิซ่ามาด้วยค่ะ”
ซึ่งในโซเชียลเองก็มีภาพ ลิซ่า , ต้าเหนิง กัญญาวีร์ , ป้าเจี๊ยบ , เกล , สายฟ้า ไปเล่นบ้านบอลที่ฮาร์เบอร์แลนด์ ออกมาทั่วโซเชียล ซึ่งชาวเน็ตบอกว่า นี่คือการรวมตัวระหว่าง CEO LLOUD Co. + SHE SERVE ที่ฮาร์เบอร์แลนด์ โดยเล่าต่อว่าลิซ่าชื่นชอบการเล่นบ้านบอลมากๆ งานนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าใครชวนใครกันแน่ และยังมีแซวกันเล่นๆ ไปทั่วว่า “แม้แต่ลิซ่าก็ไม่พลาดถุงเท้าฮาร์เบอร์แลนด์ จากนี้จะขาดตลาด ขึ้นราคา?”