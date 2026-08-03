"ใบเฟิร์น" เสิร์ฟความสดชื่นเต็มพิกัด! นั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์คนล่าสุดของ elis

ผ่านไปแล้วกับความสนุกสุดสดชื่น กับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ "ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์" ในฐานะพรีเซ็นเตอร์คนล่าสุดของ elis (เอลิส) พร้อมเปิดตัว elis Freeze Cool ผ้าอนามัยแบบเย็นนวัตกรรมใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ "ใส่ปุ๊บ เย็นปั๊บ เย็นนาน" ท่ามกลางสื่อมวลชนและแฟน ๆ ที่มาร่วมเป็นสักขีพยานอย่างคับคั่ง ในงาน "elis Freeze Cool... FREEZE THE MOMENT เริ่ดเกินต้าน" ณ Sphere Gallery ชั้น M ศูนย์การค้า EMSPHERE
เปิดเวทีด้วยพิธีกรสุดฮอต "ดีเจอ๋อง เขมรัชต์ สุนทรนนท์" กล่าวต้อนรับทุกคนในงานด้วยความสดชื่น พร้อมเปิดสวิชต์ความเย็นกับภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ของ elis Freeze Cool ก่อนที่ ใบเฟิร์น พรีเซ็นเตอร์คนล่าสุดของ elis จะปรากฏ ตัวพร้อมผลิตภัณฑ์ elis Freeze Cool ท่ามกลางเสียงกรี๊ด อย่างกึกก้องจากแฟนคลับที่มารอให้กำลังใจ จากนั้น "คุณอะซึชิ คุริฮาระ" ประธานบริษัท เอลแอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ขึ้นกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ แฟนคลับ และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน พร้อมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ในการพัฒนานวัตกรรมของผ้าอนามัย elis เพื่อยกระดับประสบการณ์ความมั่นใจของผู้หญิง อย่างต่อเนื่อง ก่อนปิดท้ายโมเมนต์สุดประทับใจนี้ด้วยการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ ใบเฟิร์น เพื่อเป็นการ ต้อนรับพรีเซ็นเตอร์คนล่าสุดของ elis อย่างเป็นทางการ
จากนั้น ใบเฟิร์น ไม่ปล่อยให้แฟนได้หยุดยิ้ม ร่วมพูดคุยบนเวทีอย่างสนุกสนานในช่วง Talk Session สร้างความคึกคัก ได้แบบไม่พัก พร้อมเล่าความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับ elis และแบ่งปันมุมมองการดูแลตัวเอง และเสริมความมั่นใจให้กับสาว ๆ ใน ทุกกิจกรรมโดยเฉพาะในช่วงวันนั้นของเดือนด้วยผ้าอนามัย elis และนอกจากนี้ยังเผยถึง ความประทับใจหลังทดลองใช้ elis Freeze Cool พร้อมทั้งชวนสาว ๆ ทุกคนเปิดประสบการณ์ใหม่กับความเย็นสดชื่นทันทีที่ใส่ของ elis Freeze Cool ที่ไม่จำกัดแค่วันนั้นของเดือน แต่ผลิตภัณฑ์ใหม่จาก elis ในครั้งนี้จะช่วยเติมความมั่นใจ และความสบายได้ในทุกวันอีกด้วย เรียกได้ว่าขายของเก่งสมมงพรีเซ็นเตอร์แบบสุด ๆ จนทำให้เหล่าผู้บริหาร ยิ้มไม่หุบไปตาม ๆ กันเลยทีเดียว
บรรยากาศยิ่งคึกคักเมื่อเข้าสู่ช่วงกิจกรรมกับแฟนคลับผู้โชคดี ที่ได้ขึ้นเวทีร่วมเล่นเกมสนุกๆกับ ใบเฟิร์น อย่างใกล้ชิด ทั้งการแข่งขัน "แร็ปเปอร์สูตรเย็น พ่นคำไว" และกิจกรรม "โพสต์ท่ามั่นใจเลิศๆ" เรียกเสียงหัวเราะ และเสียงเชียร์จาก ผู้ร่วมงานได้อย่างไม่ขาดสาย ก่อนปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพร่วมกันอย่างเป็นกันเอง
นอกจากความสนุกบนเวทีแล้ว ภายในงานยังมีโซน Experience Zone ที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ทดลอง สัมผัส elis Freeze Cool ด้วยตัวเอง ผ่านกิจกรรมที่ออกแบบมาให้สัมผัสความเย็นสดชื่น และจุดเด่นของผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิด ท่ามกลางบรรยากาศการตกแต่งในธีมสุดฟรีสที่ช่วยเติมสีสัน และความสดชื่นให้กับงานตลอดทั้งวัน
หลังจบกิจกรรมบนเวที ใบเฟิร์น พร้อมด้วย คุณสิทธิศักดิ์ รักษานุวงศ์ กรรมการบริหาร บริษัท เอลิแอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ยังใช้เวลาพูดคุย และให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอย่างเป็นกันเอง ก่อนที่ ใบเฟิร์นจะไปร่วมกิจกรรม Photo Booth กับแฟน ๆ อย่างใกล้ชิด ส่งท้ายงานเปิดตัว elis Freeze Cool เริ่ดเกินต้าน! ด้วยโมเมนต์แห่งรอยยิ้ม ความสนุก และความประทับใจของทุกคนที่มาร่วมงานได้แบบเต็มอิ่ม
เรียกได้ว่างานนี้ เริ่ด! สมชื่องานจริงๆ
สำหรับผ้าอนามัย elis Freeze Cool วางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านเพื่อสุขภาพและความงาม รวมถึงห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ โดยมีให้เลือก 2 ขนาด ได้แก่ 25 เซนติเมตร และ 30 เซนติเมตร ภายใต้แนวคิด "ใส่ปุ๊บ เย็นปั๊บ เย็นนาน"