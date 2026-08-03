แบรนด์ระดับโลก ‘Pantene’ พลิกโฉมการดูแลผม เปิดตัวนวัตกรรมแอมพูลช็อตเข้มข้น “Pantene Miracles Vitamin Ampoules” ล็อกความสดบำรุงลึกถึงแกน

แพนทีน (Pantene) แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมระดับโลก ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม ด้วยการเปิดตัว “Pantene Miracles Vitamin Ampoules” (แพนทีน วิตามินแอมพูล) นวัตกรรมทรีทเม้นท์ แบบไม่ต้องล้างออก ในรูปแบบ “แอมพูลช็อต” เข้มข้นสูง นำเสนอมิติใหม่แห่งการบำรุงด้วยเนื้อออยล์สัมผัสบางเบา ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องล้างออก พร้อมมอบผลลัพธ์ผมสวยเงางามดูมีมิติแบบกลอสทันทีภายใน 10 วินาที การเปิดตัวในครั้งนี้อยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ “คลิ๊กปุ๊บ กลอสปั๊ป” เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ที่ต้องการฟื้นบำรุงเส้นผมอย่างเร่งด่วนในทุกช่วงเวลาสำคัญ โดยผสานการดูแลทั้งด้านสุขภาพและความงามของเส้นผมไว้ในหนึ่งเดียว เดินหน้ารุกตลาดและยกระดับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมในประเทศไทย พร้อมทั้งเป็นการเติมเต็มพอร์ตโฟลิโอในกลุ่ม Hair Quality (การดูแลคุณภาพเส้นผม) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนแบรนด์ พร้อมยกระดับการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ ด้วยการประกาศร่วมงานกับ “PiXXiE” วงเกิร์ลกรุ๊ปไทยสุดฮอต ในฐานะ “Pantene Miracle Queens” ตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่เปี่ยมด้วยความมั่นใจ ร่วมถ่ายทอดแนวคิดของเส้นผมสวยสุขภาพดี ดูเงางาม แบบ “ผมแพนทีน” พร้อมสร้างแรงบันดาลใจ และเสริมความมั่นใจให้ผู้บริโภคในทุกโมเมนต์ของชีวิต
คุณฤทัยชนก ก่อศรีเจริญพันธ์ Senior Brand Manager Pantene Thailand เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมในประเทศไทยกำลังเผชิญจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ หลังพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่เบนเข็มออกจากผลิตภัณฑ์สูตรทั่วไป (Mass Products) มุ่งสู่การเสาะหาไอเทมที่ช่วยแก้ปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Care) ที่เน้นผลลัพธ์ชัดเจนและตอบโจทย์วิถีชีวิตที่เร่งรีบอย่างลงตัว สอดคล้องกับภาพรวมของตลาดความงามและสุขภาพที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคหันมาลงทุนกับการดูแลตัวเองเชิงรุก ควบคู่ไปกับการมองหานวัตกรรมขั้นสูงที่ผสานประสิทธิภาพการฟื้นบำรุงล้ำลึกและความสะดวกรวดเร็วไว้ในหนึ่งเดียว ครั้งนี้ Pantene ยกระดับมาตรฐานความงามยุคใหม่ ชี้เทรนด์ “ผมเงางาม” (Glossy Hair) ไม่ใช่เพียงกระแสนิยมชั่วคราว แต่คือดัชนีวัดเส้นผมสุขภาพดีอย่างแท้จริง พร้อมเดินเกมบุกตลาดอย่างเต็มตัว ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นบำรุงผมเสีย (Damage Hair Expert) ประกาศเดินหน้าปักธงรุกตลาดประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียอย่างเป็นทางการ รองรับดีมานด์ผู้บริโภคที่ต้องการผลลัพธ์ผมแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอก
จากจุดเริ่มต้นของการพัฒนา Pantene Miracles Vitamin Ampoules นวัตกรรมวิตามินออยล์แอมพูลที่ออกแบบมาเพื่อฟื้นบำรุงผมเสียอย่างล้ำลึก พร้อมมอบผมเงางามสุขภาพดีในหนึ่งเดียว ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่มองหาทั้งผลลัพธ์ด้านการบำรุงและความสวยงามที่เห็นผลและสัมผัสได้ทันที โดยผลิตภัณฑ์มาพร้อม Nutriplex เทคโนโลยีเอกสิทธิ์ของ Pantene ที่ช่วยให้วิตามินบำรุงเส้นผมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อฟื้นบำรุงลึกถึงพันธะภายในเส้นผม (Bond Repair) พร้อมบรรจุในรูปแบบ Single-dose Ampoule Shot ที่อัดแน่นด้วยสารบำรุงความเข้มข้นสูงในแอมพูลแบบใช้ครั้งเดียว ช่วยล็อกความสดใหม่ของวิตามินและคงคุณค่าของสารบำรุงไว้จนถึงวินาทีที่เปิดใช้ เพื่อให้ทุกครั้งที่ใช้งานเส้นผมได้รับการบำรุงอย่างเข้มข้นและเต็มประสิทธิภาพ ทุกช็อตจึงเปรียบเสมือนการปลดปล่อยพลังการบำรุงสดใหม่ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่เจือจาง และไม่สูญเสียคุณค่า เพียงหักเปิดและบีบใช้งานได้ทันที พร้อมพลังจากวิตามินบำรุงเส้นผมเข้มข้นหลากหลายชนิด ในดีไซน์กะทัดรัด พกพาสะดวก ใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และอีกหนึ่งความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์นี้ คือการผสานวิตามินบำรุงเส้นผมเข้มข้นเข้ากับเนื้อวิตามินออยล์ที่บางเบา ซึมซาบเร็ว ไม่เหนียวเหนอะหนะ และไม่ทำให้เส้นผมมันหรือลีบแบน แตกต่างจากแฮร์ออยล์ (Hair Oil) ทั่วไปที่ผู้บริโภคบางส่วนกังวลเรื่องความหนักของเนื้อสัมผัส จึงสามารถใช้ได้อย่างสะดวกทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นหลังจัดแต่งทรง ระหว่างวัน หรือแม้ในวันที่ไม่ได้สระผม พร้อมช่วยเติมความเงางามให้เส้นผมดูนุ่มลื่น พลิ้วสวย และเสริมลุคให้มั่นใจได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาที
เผยเบื้องหลังความสำเร็จ Pantene Miracles Vitamin Ampoules ที่พัฒนาโดยศูนย์วิจัยวิตามินในสวิตเซอร์แลนด์ มุ่งเน้นการเจาะลึกโครงสร้างเส้นผมและซ่อมแซมอย่างตรงจุด นวัตกรรมนี้สะท้อนความมุ่งมั่นด้านงานวิจัยเพื่อยกระดับการฟื้นบำรุงผมขั้นสุดและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง การเปิดตัว Pantene Miracles Vitamin Ampoules ในครั้งนี้ ถือเป็นการเสริมความแข็งแกร่งและเติมเต็มพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมระดับพรีเมียมของแพนทีนอย่างสมบูรณ์แบบ ในกลุ่ม Hair Quality (คุณภาพของเส้นผม) นอกจากนี้ ยังสะท้อนความมุ่งมั่นของ Pantene ในการยกระดับการดูแลปัญหาผมเสียของผู้หญิงไทย โดยอ้างอิงจากงานวิจัยของ Pantene ที่พบว่า ผู้หญิงไทยกว่า 93% มีปัญหาผมเสียในระดับตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงรุนแรง ตอกย้ำว่าการฟื้นบำรุงเส้นผมยังคงเป็นความต้องการสำคัญของผู้บริโภคในวงกว้าง
Pantene Miracles Vitamin Ampoules จึงไม่ได้ตอบโจทย์เฉพาะผู้บริโภคเดิมของแบรนด์ แต่ยังเป็นโอกาสในการขยายฐานสู่ผู้บริโภครุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์แอ็กทีฟ มองหาผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่าย พกพาสะดวก และให้ผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นก่อนประชุม ก่อนออกเดต ระหว่างเดินทาง หรือก่อนออกไปพบเพื่อน โดย Pantene มุ่งหวังให้ผลิตภัณฑ์ วิตามินแอมพูลตัวใหม่นี้ ก้าวสู่การเป็นไอเท็มดูแลเส้นผมที่ผู้หญิงพกติดกระเป๋าในชีวิตประจำวัน เช่นเดียวกับลิปสติก น้ำหอม หรือไอเท็มความงามอื่น ๆ ที่พร้อมหยิบใช้เพื่อเติมความมั่นใจในทุกโมเมนต์ของวัน
และล่าสุด Pantene ยังเดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดอย่างล้ำสมัย ด้วยจัดงาน “Let Miracle Gloss Begin” เปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมล่าสุด “Pantene Miracles Vitamin Ampoules” ชวนผู้บริโภคร่วมเปิดประสบการณ์สัมผัสประสิทธิภาพของวิตามินออยล์แอมพูลเป็นครั้งแรก ย้ำภาพลักษณ์ผู้นำเทรนด์การดูแลเส้นผมชูแนวคิดหลัก (Key Idea) ภายใต้สโลแกน “คลิ๊กปุ๊บ กลอสปั๊ป” ซึ่งเป็นการสื่อสารที่ทรงพลัง สามารถสะท้อนทั้งวิธีการใช้งานและผลลัพธ์อันทรงประสิทธิภาพได้อย่างชัดเจนภายในประโยคเดียว โดยคำว่า “คลิก” หมายถึง จังหวะการเปิดบรรจุภัณฑ์แอมพูลเพื่อปลดล็อกคุณค่าของวิตามินที่สดใหม่ ขณะที่ “กลอสปั๊บ” สื่อถึงผลลัพธ์ของเส้นผมที่เงางาม ดูมีสุขภาพดีได้ทันทีในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วและเห็นผลลัพธ์ทันตา พร้อมต่อยอดการเข้าถึงผู้บริโภครุ่นใหม่ผ่านการร่วมงานกับวง PiXXiE เกิร์ลกรุ๊ปสุดฮอต ในฐานะ Pantene Miracle Queens ถ่ายทอดภาพลักษณ์ของผู้หญิงยุคใหม่ที่มั่นใจ กล้าใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ และเชื่อว่าความมั่นใจเริ่มต้นได้จากเส้นผมสวยสุขภาพดี PiXXiE ยังเป็นตัวแทนของกระแส "ผมแพนทีน" ที่กลายเป็นคำเรียกเส้นผมสวย เงางาม และดูสุขภาพดีบนโซเชียลมีเดีย สะท้อนให้เห็นว่า Pantene ได้กลายเป็นภาพจำของผมสวยในสายตาผู้บริโภค
โดยเป้าหมายด้านการเติบโตทางธุรกิจของ Pantene ยังให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภค โดยมองว่าความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ไม่ได้วัดเพียงจากยอดขายหรือส่วนแบ่งตลาด แต่รวมถึงการที่ผู้บริโภครู้สึกว่าแบรนด์เข้าใจปัญหา และสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง เพราะที่ผ่านมา Pantene Treatment เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดทรีทเมนต์ในประเทศไทย โดยในปี 2025 Pantene Treatment เป็นแบรนด์อันดับ 1 ที่มีส่วนช่วยผลักดันการเติบโตของตลาด ทรีทเมนต์มากที่สุดในประเทศไทย สะท้อนถึงความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์และนวัตกรรมของ Pantene พร้อมประกาศทิศทางธุรกิจ 3-5 ปีข้างหน้า มุ่งเดินหน้ากลยุทธ์ "Value Innovation" นวัตกรรมสร้างคุณค่าที่เน้นแก้ปัญหาเส้นผมเฉพาะบุคคล ย้ำแนวคิดนวัตกรรมที่ดีที่สุดต้องตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และให้ผลลัพธ์ที่ผู้บริโภคสัมผัสได้จริง
Pantene Miracles Vitamin Ampoules คือคำตอบของการดูแลเส้นผมยุคใหม่ การบำรุงที่เข้มข้นสูง สดใหม่ และออกแบบมาเพื่อผลลัพธ์ที่รวดเร็ว พร้อมช่วยให้คุณมีผมสวยมั่นใจได้ทันทีในทุกโมเมนต์สำคัญของชีวิต วางจำหน่ายแล้ววันนี้ ขนาด 0.7 มล. จำนวน 5 ชิ้น ราคา 89 บาท ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
*เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้แชมพูที่ไม่มีสารบำรุง
@panteneth #ผมแพนทีน #คลิกปุ๊บกลอสปั๊ป