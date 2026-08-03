M4 คัมแบคตามสัญญา! ปล่อย 2 ซิงเกิลแรก “อะดรีนาลีน” และ “ชอบU”

หลังจากที่ โดม ปกรณ์ ลัม , เจมส์ เรืองศักดิ์ , จอนนี่ อันวาร์ และ วอย เกรียงไกร ได้แยกย้ายกันไปเติบโตบนเส้นทางของตัวเอง แม้จะยังมีโอกาสพบกันอยู่บ้างผ่านคอนเสิร์ตค่ายเก่า ยกเว้น วอย ที่ใช้ชีวิตห่างจากวงการ แต่ด้วยกระแสเรียกร้องเป็นอย่างมากจากแฟนเพลง ในที่สุดปี 2026 ทั้ง 4 คนก็พร้อมกลับมาปล่อยผลงานอีกครั้งแล้วในนาม “M4” (เอ็มโฟร์) ซึ่งมาพร้อมกับ 2 ซิงเกิลแรก 2 สไตล์คือ “อะดรีนาลีน” และ “ชอบU”
“อะดรีนาลีน” ซิงเกิลที่มาจากความรู้สึกของ “จอนนี่” ที่รู้สึกว่าชีวิตมันซ้ำซากจำเจ ทำกิจกรรมซ้ำๆ วนลูปเดิมๆ จนเกิดคำถามว่า ถ้าเรามีชีวิตเพียงครั้งเดียว ทำไมถึงปล่อยให้ทุกวันผ่านโดยไม่มีความหมาย ทำไมไม่ใช้ชีวิตให้เต็มที่ไปเลย รวมถึงจอนนี่เองก็อยากมี 1 เพลงที่ทำหน้าให้คนดูกับวงมีส่วนร่วมกันเวลาเล่นคอนเสิร์ต มีท่อนร้องรับส่งกัน มีจังหวะยกมือร้องตาม ให้แฟนเพลงและวงได้สื่อสารกันตอนโชว์มากกว่าที่เคยเป็นมา เลยขึ้นเป็นเดโมคร่าว ๆ ให้ทั้งวงฟัง และ “เจมส์” ได้มาสานต่อในเนื้อร้อง ให้เพลงนี้ออกมาอย่างสมบูรณ์ ซึ่งทันทีที่ทุกคนใน M4 ได้ยิน ต่างรู้สึกตรงกันว่า "นี่แหละเพลงที่ใช่" ไม่ใช่แค่เพราะทำนองติดหูหรือทรงพลัง แต่เพราะทุกคนรู้สึกตรงกันว่าเพลงนี้กำลังจุดไฟบางอย่างขึ้นมาทั้งกับตัววงเองและกับคนฟัง จนกระตุ้นให้ทั้ง 4 คนกลับมารวมตัวกันอย่างจริงจังอีกครั้ง!
และอีก 1 เพลงที่ปล่อยพร้อมกันคือ “ชอบU” ที่มาจากมุกรับส่งบนเวทีกับคนดู สู่การตีความใหม่เป็นเพลงที่น่ารักในแบบที่ใครฟังก็ต้องอมยิ้ม ย้อนกลับไปในช่วงเคยทัวร์คอนเสิร์ต ระหว่างที่กำลังเตรียมตัวหลังเวทีว่าคืนนี้, โชว์นี้จะเล่นอะไรกับคนดูกันดี เจมส์ก็นึกถึงคาแรกเตอร์ของวอย เลยผุดมุกนึงขึ้นมาได้ก็คือ “การถามแฟนเพลงว่า A E I O U น้องจะชอบตัวอะไรไม่รู้ แต่พี่ชอบU นะ” ซึ่งเป็นมุกที่ชวนแฟนเพลงยิ้มได้เสมอ และด้วยรอยยิ้มที่เจอหลังเล่นประโยคนี้ ทำให้ทั้ง 4 คนหยิบเอามุกนี้มาพัฒนาจนเกิดเป็นเพลง “ชอบU” โดยเจมส์รับหน้าที่เขียนเนื้อร้องและทำนองในเพลงนี้ทำออกมาในสไตล์บริทร็อก
ติดตามฟัง “อะดรีนาลีน” และ “ชอบU” ได้แล้วทุกช่องทางมิวสิคสตรีมมิ่ง รวมทั้งชมมิวสิควิดีโอได้แล้วทางยูทูบ M4Officialth รวมถึงติดตามทุกความเคลื่อนไหวของวง “M4” ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย M4Officialth
MV ชอบU
www.youtube.com/watch?v=v995jkNNH4U
Lyric VDO อะดรีนาลีน
www.youtube.com/watch?v=3bFc51nkk6Y
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