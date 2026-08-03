“อาร์ท-อัครพงษ์” พาไปพบกับ “สารวัตรแจ๊ะ” นักสืบรุ่นใหม่ไฟแรง ทางช่อง 9 กด 30 ในรายการ “ผู้ปิดทองหลังชายแดนจากป่าสู่เมือง”

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.30 น. ทาง “ช่อง 9 กด 30” พบกับสารคดีน้ำดี ที่สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งผลิตโดยบริษัท นครา สตูดิโอ จำกัด โดยมี “อาร์ท-อัครพงษ์ นครแก้ว” รับหน้าที่พิธีกร พาผู้ชมทางหน้าจอไปพบกับ 8 บุคคลต้นเรื่อง พบกับหลากหลายมุม ของชีวิต ของงาน ของสังคม ของการเสียสละ ในรายการ “ผู้ปิดทองหลังชายแดนจากป่าสู่เมือง” บางมุมที่สร้างแรงบันดาลใจได้อย่างสร้างสรรค์
วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม “อาร์ท-อัครพงษ์” พิธีกรประจำรายการ จะพาไปพบกับ “สารวัตรแจ๊ะ” คนสืบคดี ชีวิตเพื่อล่า หัวใจนักสืบ
พ.ต.ท.ธัญพีรสิษฐ์ จุลพิภพ หรือสารวัตรแจ๊ะ เป็นที่รู้จักในการเป็นนักสืบรุ่นใหม่ไฟแรง จนได้มาช่วยงานในคดีสำคัญหลายคดี ด้วยลักษณะงานสายสืบทำให้ต้องมีการพรางรูปลักษณ์ แต่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำให้มีชื่อเสียงในสายงานสืบสวนและจับกุมคนร้ายในหลายคดี นอกจากฝีมือการทำงานนักสืบแล้ว ภาพลักษณ์ที่โดดเด่นทำให้เป็นที่น่าสนใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนที่ใฝ่ฝันทำงานในสายการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฏร์ ที่สำคัญยังช่วยทำให้ภาพลักษณ์องค์กรตำรวจ เป็นที่เชื่อถือของประชาชนเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันยังมุ่งมั่นทำหน้าที่ของตนเองจนเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม #ช่อง9กด30 #9mcot