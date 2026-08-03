“กึ้ง-เฉลิมชัย” บอสใหญ่ 411 Entertainment เปิดตัว “SCA PLUS” ดัน “แต๊บ-ธนพล” นั่งเก้าอี้ผู้อำนวยการ เตรียมผลิต(ว่าที่)ศิลปินคุณภาพ

หลังจากดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมบันเทิงมาอย่างต่อเนื่องกว่า 18 ปี 411 Entertainment ภายใต้การนำของ “กึ้ง-เฉลิมชัย มหากิจศิริ” Group Chief Executive Officer ของ 411 Entertainment วันนี้เดินหน้าสู่บทบาทใหม่ในภาคการศึกษา ด้วยการเปิดตัว SCA PLUS แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้าน Creative Arts & Entertainment Education ที่เชื่อมโยงการศึกษาด้านดนตรี ศิลปะการแสดง และศิลปะสร้างสรรค์ เข้ากับประสบการณ์จริงจากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมสำหรับโลกแห่งอนาคต ต่อยอดการลงทุนในธุรกิจการศึกษากว่า 100 ล้านบาท พร้อมดัน “แต๊บ-ธนพล มหธร” Music Producer, Music Director และผู้บริหารในอุตสาหกรรมดนตรี/บันเทิงที่มีประสบการณ์มากกว่า 17 ปี นั่งตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ ผู้อำนวยการสถาบัน SCA PLUS
“แต๊บ-ธนพล มหธร” ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ ผู้อำนวยการสถาบัน SCA PLUS คือ Music Producer, Music Director และผู้บริหารในอุตสาหกรรมดนตรีและบันเทิงที่มีประสบการณ์มากกว่า 17 ปี เริ่มต้นเส้นทางจากการประกวด Academy Fantasia Season 5 และ The Voice Thailand Season 5 ทีมโจอี้ บอย รวมถึงเคยเป็นสมาชิกวง One Two Three Soul และมีผลงานในฐานะศิลปินเดี่ยว ต่อมาได้ทำงานเบื้องหลังให้กับศิลปินและรายการชั้นนำมากมาย โดยเคยเป็น Music Director ให้กับ The Rapper, The Voice Thailand, The Voice All Stars, 4EVE Girl Group Star และโปรเจกต์ระดับนานาชาติอย่าง CHUANG ASIA THAILAND อีกทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารและ A&R ของค่าย D.U.M.B. Recordings ภายใต้ Warner Music Thailand และร่วมงานกับ 411 Entertainment, 411 Music และ 4NOVEMBER และยังเป็น Founder และ Director ของ Freshment Music Production, AHead Music Group ทำงานด้านการผลิตเพลง พัฒนาศิลปิน และวางกลยุทธ์สร้างสรรค์ให้กับโปรเจกต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
SCA PLUS เตรียมผลิต(ว่าที่)ศิลปินคุณภาพ ผ่านการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงทุกช่วงของการศึกษา ผ่าน 3 กลุ่มการศึกษาหลัก ได้แก่
โรงเรียนดนตรีและศิลปะการแสดงเอสซีเอ พลัส (SCA PLUS School of Music and Performing Arts) ที่มุ่งพัฒนาทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงออกของผู้เรียนทุกช่วงวัย
ศูนย์การเรียนดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์ เอสซีเอ พลัส (SCA PLUS Institute of Music and Creative Arts) ศูนย์การเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่ผสานการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ากับการเรียนรู้ด้านดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทั้งด้านวิชาการและความสามารถเฉพาะทางควบคู่กัน
SCA PLUS University Partnership ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างเส้นทางการศึกษาที่ต่อเนื่องสู่ระกับปริญญาตรี
#SCAPLUS
#SCAPLUSSchoolofMusicandPerformingArts