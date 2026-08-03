เบียร์ ใบหยก ประกาศสายมูห้ามพลาด! การันตีความเข้มขลัง “ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่ศิลา” 4 วาระ พร้อมเผยรุ่นพิเศษ “บุ้ง ใบหยก” ออกแบบเอง

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนดังที่ร่วมการันตีความเข้มขลัง สำหรับ เบียร์ ใบหยก ที่ออกมาเชิญชวนสายมูให้รีบจับจอง ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่ศิลา รุ่นพิเศษที่ผ่านพิธีปลุกเสกถึง 4 วาระ เน้นความเป็นสิริมงคลแบบจัดเต็ม ทั้งด้าน ค้าขาย เสริมโชคลาภ และป้องกันสิ่งไม่ดี จนได้รับความสนใจจากสายมูอย่างต่อเนื่อง
โดย เบียร์ ใบหยก ได้เผยว่า “ใครสายมูตามไอ่บุ้งมา ท้าวเวสสุวรรณหลวงปู่ศิลา เสก 4 วาระ เน้น ๆ ทุกวาระ ทั้งค้าขาย กันสิ่งไม่ดี และโชคลาภ ส่วนรายการในรูปคือรายการที่ 27 รุ่นบุ้ง ใบหยก มีชนวนมวลสารใบหยก และไอ่บุ้งเป็นคนออกแบบเอง เพราะมีพี่ชายเป็นไอดอล เลยเลือกใช้โทนสีดำ-ทอง ใครอยากรู้รายละเอียด รีบทักเพจ ‘บุ้งตลาดล่าง’ ไปเลย ช้าอดหมดนะ”
งานนี้ต้องบอกว่ากระแสยังแรงไม่แผ่ว เพราะด้วยดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ ผสานความตั้งใจในการจัดสร้างและผ่านพิธีปลุกเสกอย่างเข้มขลัง ทำให้ ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่ศิลา รุ่นพิเศษ “บุ้ง ใบหยก” กลายเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สายมูต่างจับตามอง และรีบจับจองก่อนของหมดอย่างต่อเนื่อง ติดตามรายละเอียดกันได้ที่เพจ “บุ้งตลาดล่าง”