“น้องจงเย่ว” ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของ “ลีซอ ธีรเทพ” ถอดแบบคุณพ่อมาเป๊ะ! เต็มสิบไม่มีหัก

นี่สินะที่เรียกว่า “ลูกไม้หล่นใต้ต้น” ของแท้!! สำหรับ “น้องจงเย่ว” ด.ช.ธนเทพ วิโนทัย ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของอดีตนักฟุตบอลชื่อดัง “ลีซอ ธีรเทพ วิโนทัย” ที่ยิ่งโตก็ยิ่งฉายแววหล่อ ถอดแบบคุณพ่อมาเป๊ะราวกับพิมพ์เดียวกัน งานนี้ต้องบอกเลยว่าได้รับดีเอ็นเอความหล่อมาแบบเต็มสิบไม่มีหักจริงๆ
นอกจากความน่ารักสดใสสมวัยแล้ว “น้องจงเย่ว” ยังพกเสน่ห์เฉพาะตัวที่ทำเอาแฟนๆ หลงรักกันทั้งโซเชียล ไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้ม แววตา หรือออร่าความอบอุ่น ซึ่งสะท้อนภาพของคุณพ่อออกมาแบบเป๊ะทุกองศา จนหลายคนอดแซวไม่ได้ว่า โตขึ้นมีแววหล่อและเดินตามรอยคุณพ่ออย่างแน่นอน
การได้ต้อนรับ “น้องจงเย่ว” เข้ามาเติมเต็มครอบครัว ถือเป็นอีกหนึ่งความสุขครั้งสำคัญที่ทำให้คุณพ่อลีซอปลื้มใจเป็นอย่างมาก หลังจากตัดสินใจเข้ามาปรึกษา นพ.บุญยเกียรติ ธรรมเศรษฐ์ (หรือที่รู้จักกันในชื่อ หมอแจ๊บ) Genesis Fertility Center (GFC) และประสบความสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรก จนสามารถเติมเต็มความฝันของครอบครัวให้สมบูรณ์ พร้อมได้รับของขวัญล้ำค่าที่มีชื่อว่า “น้องจงเย่ว”
ด้าน “ลีซอ” ได้เปิดใจถึงความรู้สึกของการเป็นคุณพ่อว่า “วันที่รู้ว่าประสบความสำเร็จและกำลังจะมีลูก เรารู้สึกดีใจมากครับ เพราะน้องคือสิ่งที่ครอบครัวรอคอย พอได้เห็นเขาเติบโตขึ้นในทุกๆ วัน ยิ่งรู้สึกว่าการตัดสินใจเข้ามาปรึกษาหมอแจ๊บ GFC ในวันนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมาก น้องจงเย่วเข้ามาเติมเต็มชีวิตและทำให้ครอบครัวของเรามีความสุขมากขึ้นจริงๆ ครับ”