"แอน จักรพงษ์" รีเทิร์นวงการนางงาม? เวทีใหม่ประกาศนั่งประธาน ก่อนกลับลำอ้างใช้ภาพ “ประกอบการนำเสนอ”

ฮือฮาทั้งวงการนางงาม เมื่อ The Goldenratio ประกาศชื่อ “แอน จักรพงษ์” นั่งประธานเวทีใหม่ ท่ามกลางกระแสข่าวคดี ก่อนออกแถลงการณ์กลับลำว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และเป็นเพียงการนำภาพมาใช้ประกอบการนำเสนอเท่านั้น
กลายเป็นประเด็นร้อนที่สร้างความสับสนให้แฟนนางงามไม่น้อย เมื่อชื่อและภาพของ แอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ นักธุรกิจหญิงชาวไทย ถูกนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์เวทีนางงามน้องใหม่ The Goldenratio พร้อมข้อความประกาศว่าเธอเข้ารับตำแหน่งประธานองค์กรอย่างเป็นทางการ ก่อนจะมีแถลงการณ์อีกฉบับออกมาปฏิเสธว่า แอนไม่ได้เป็นเจ้าของ ผู้บริหาร หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าวแต่อย่างใด
ก่อนหน้านี้ The Goldenratio เผยแพร่ข้อความยกให้แอนเป็น “มหาเศรษฐีหญิงและแรงบันดาลใจระดับโลก” พร้อมระบุว่าเธอได้เข้ารับตำแหน่งประธานของ The Goldenratio อย่างเป็นทางการ และยังเป็นเจ้าของ Divine Proportion Corp บริษัทซึ่งอ้างว่าดำเนินธุรกิจด้านการเงินและอสังหาริมทรัพย์
ข้อความประชาสัมพันธ์ยังระบุด้วยว่า การเข้ามารับบทบาทผู้นำของแอนจะเป็นจุดเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญ พาองค์กรเข้าสู่ยุคใหม่ และร่วมสร้างมาตรฐานด้านความสมบูรณ์แบบ การเสริมพลังผู้หญิง และความคิดสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมความงาม
กระแสดังกล่าวทำให้หลายฝ่ายตั้งคำถามทันทีว่า นี่อาจเป็นการ “รีเทิร์นวงการนางงาม” ของแอนหรือไม่ หลังชื่อของเธอเคยสร้างแรงสั่นสะเทือนในอุตสาหกรรมนางงามระดับโลกมาแล้ว
นอกจากการประกาศตำแหน่งประธานแล้ว The Goldenratio ยังเปิดตัวการประกวดครั้งแรกในชื่อ “1ST The Golden Ratio” โดยวางแนวคิดให้แตกต่างจากเวทีนางงามแบบดั้งเดิม ด้วยการพิจารณาผู้เข้าประกวดจาก 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ สติปัญญา ทักษะการสัมภาษณ์ และความคิดสร้างสรรค์ด้านภาพลักษณ์
องค์กรระบุว่า ผู้หญิงที่เหมาะสมกับตำแหน่งราชินีในยุคดิจิทัลไม่ควรมีเพียงรูปลักษณ์ภายนอก แต่ต้องคิดวิเคราะห์ได้ สื่อสารกับคณะกรรมการอย่างตรงไปตรงมา และสร้างตัวตนบนสื่อได้อย่างแข็งแกร่ง ภายใต้คำขวัญ “The Beauty of Intellect & Compassion” หรือ “ความงามแห่งสติปัญญาและความเมตตา”
ต่อมายังมีการเปิดรับสมัคร National Representatives หรือตัวแทนระดับประเทศ เพื่อส่งผู้เข้าประกวดประเทศละหนึ่งคนเข้าสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ โดยเน้นคุณสมบัติด้านความฉลาด ความงาม ความเมตตา ความเป็นมืออาชีพ วิสัยทัศน์ และภาวะผู้นำ
อย่างไรก็ตาม เรื่องราวกลับพลิกไปอีกทาง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2569 มีการเผยแพร่เอกสารหัวข้อ “Official Announcement” เพื่อแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับแอน จักรพงษ์, The Goldenratio และ Divine Proportion Corp
แถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า แอนไม่ได้บริหาร ดำเนินงาน หรือเป็นเจ้าขององค์กรทั้งสองแห่ง พร้อมอธิบายว่าการนำภาพของเธอมาใช้นั้นเป็นเพียงการใช้เพื่อการนำเสนอหรือเป็นภาพประกอบ โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินงานและการบริหารตามที่มีกระแสข่าว
เอกสารยังลดระดับสถานะของโครงการ โดยระบุว่าเป็นเพียงการประกวดความงามออนไลน์ขนาดเล็ก ไม่ใช่เวทีนานาชาติขนาดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มธุรกิจสื่อระดับโลก พร้อมเรียกร้องให้ผู้จัดงานไม่นำภาพของแอนไปใช้เพื่อกล่าวอ้างเกินจริง หรือทำให้สาธารณชนเข้าใจว่าเธอเข้ามาลงทุนโดยตรง