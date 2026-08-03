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"แอน จักรพงษ์" รีเทิร์นวงการนางงาม? เวทีใหม่ประกาศนั่งประธาน ก่อนกลับลำอ้างใช้ภาพ “ประกอบการนำเสนอ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ฮือฮา! ชื่อของ “แอน จักรพงษ์” ซึ่งอยู่ท่ามกลางกระแสข่าวคดีและการติดตามตัว ปรากฏบนสื่อประชาสัมพันธ์เวทีนางงามแห่งใหม่
ฮือฮาทั้งวงการนางงาม เมื่อ The Goldenratio ประกาศชื่อ “แอน จักรพงษ์” นั่งประธานเวทีใหม่ ท่ามกลางกระแสข่าวคดี ก่อนออกแถลงการณ์กลับลำว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และเป็นเพียงการนำภาพมาใช้ประกอบการนำเสนอเท่านั้น

กลายเป็นประเด็นร้อนที่สร้างความสับสนให้แฟนนางงามไม่น้อย เมื่อชื่อและภาพของ แอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ นักธุรกิจหญิงชาวไทย ถูกนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์เวทีนางงามน้องใหม่ The Goldenratio พร้อมข้อความประกาศว่าเธอเข้ารับตำแหน่งประธานองค์กรอย่างเป็นทางการ ก่อนจะมีแถลงการณ์อีกฉบับออกมาปฏิเสธว่า แอนไม่ได้เป็นเจ้าของ ผู้บริหาร หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าวแต่อย่างใด

ก่อนหน้านี้ The Goldenratio เผยแพร่ข้อความยกให้แอนเป็น “มหาเศรษฐีหญิงและแรงบันดาลใจระดับโลก” พร้อมระบุว่าเธอได้เข้ารับตำแหน่งประธานของ The Goldenratio อย่างเป็นทางการ และยังเป็นเจ้าของ Divine Proportion Corp บริษัทซึ่งอ้างว่าดำเนินธุรกิจด้านการเงินและอสังหาริมทรัพย์

ข้อความประชาสัมพันธ์ยังระบุด้วยว่า การเข้ามารับบทบาทผู้นำของแอนจะเป็นจุดเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญ พาองค์กรเข้าสู่ยุคใหม่ และร่วมสร้างมาตรฐานด้านความสมบูรณ์แบบ การเสริมพลังผู้หญิง และความคิดสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมความงาม

กระแสดังกล่าวทำให้หลายฝ่ายตั้งคำถามทันทีว่า นี่อาจเป็นการ “รีเทิร์นวงการนางงาม” ของแอนหรือไม่ หลังชื่อของเธอเคยสร้างแรงสั่นสะเทือนในอุตสาหกรรมนางงามระดับโลกมาแล้ว

The Goldenratio ประกาศชัด แต่งตั้งแอนเป็นประธานองค์กร พร้อมระบุว่าเป็นเจ้าของ Divine Proportion Corp.
นอกจากการประกาศตำแหน่งประธานแล้ว The Goldenratio ยังเปิดตัวการประกวดครั้งแรกในชื่อ “1ST The Golden Ratio” โดยวางแนวคิดให้แตกต่างจากเวทีนางงามแบบดั้งเดิม ด้วยการพิจารณาผู้เข้าประกวดจาก 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ สติปัญญา ทักษะการสัมภาษณ์ และความคิดสร้างสรรค์ด้านภาพลักษณ์

องค์กรระบุว่า ผู้หญิงที่เหมาะสมกับตำแหน่งราชินีในยุคดิจิทัลไม่ควรมีเพียงรูปลักษณ์ภายนอก แต่ต้องคิดวิเคราะห์ได้ สื่อสารกับคณะกรรมการอย่างตรงไปตรงมา และสร้างตัวตนบนสื่อได้อย่างแข็งแกร่ง ภายใต้คำขวัญ “The Beauty of Intellect & Compassion” หรือ “ความงามแห่งสติปัญญาและความเมตตา”

ต่อมายังมีการเปิดรับสมัคร National Representatives หรือตัวแทนระดับประเทศ เพื่อส่งผู้เข้าประกวดประเทศละหนึ่งคนเข้าสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ โดยเน้นคุณสมบัติด้านความฉลาด ความงาม ความเมตตา ความเป็นมืออาชีพ วิสัยทัศน์ และภาวะผู้นำ

ก่อนกลับลำชี้แจง แอนไม่ได้เป็นเจ้าของ ผู้บริหาร หรือมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยอ้างว่านำภาพมาใช้เพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม เรื่องราวกลับพลิกไปอีกทาง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2569 มีการเผยแพร่เอกสารหัวข้อ “Official Announcement” เพื่อแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับแอน จักรพงษ์, The Goldenratio และ Divine Proportion Corp

แถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า แอนไม่ได้บริหาร ดำเนินงาน หรือเป็นเจ้าขององค์กรทั้งสองแห่ง พร้อมอธิบายว่าการนำภาพของเธอมาใช้นั้นเป็นเพียงการใช้เพื่อการนำเสนอหรือเป็นภาพประกอบ โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินงานและการบริหารตามที่มีกระแสข่าว

เอกสารยังลดระดับสถานะของโครงการ โดยระบุว่าเป็นเพียงการประกวดความงามออนไลน์ขนาดเล็ก ไม่ใช่เวทีนานาชาติขนาดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มธุรกิจสื่อระดับโลก พร้อมเรียกร้องให้ผู้จัดงานไม่นำภาพของแอนไปใช้เพื่อกล่าวอ้างเกินจริง หรือทำให้สาธารณชนเข้าใจว่าเธอเข้ามาลงทุนโดยตรง

The Goldenratio ยอมรับ โครงการดังกล่าวเป็นเพียงการประกาศและจัดกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ขนาดเล็ก ไม่ใช่งานประกวดเต็มรูปแบบหรือเวทีนานาชาติขนาดใหญ่