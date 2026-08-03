ดรามาลาม! “จิน” เสียใจโดนบูลลี่ ตั้งโพลโหวตหน้าตา หลัง “ณิริน” ไม่อยากหน้าเหมือนพ่อ บอกตาเหมือนปลาบู่ “กวาง” ปล่อยโฮ สุดสงสาร

จากเรื่องฮาๆ เริ่มไม่ฮาแล้ว หลังจากที่ “น้องณิริน” ซึ่งอยู่ในไลฟ์กับ “หนิง ปณิตา พัฒนาหิรัญ” แล้วมีคนเข้ามาเมนต์ชมว่าณิรินหน้าเหมือนพ่อ “จิน จรินทร์ ธรรมวัฒนะ” แต่พอได้ยินประโยคดังกล่าว น้องณิรินทำท่าร้องไห้ บอกไม่อยากเหมือนพ่อ ตาพ่อเหมือนปลาบู่ตอนนี้ ก่อนณิรินจะโทร.หาพ่อบอกว่าเขาบอกหน้าเหมือนพ่อ ตอนพ่อไม่ทำตาอาจดีใจมากกว่านี้ เสียใจที่หนูเกิดมาหน้าเหมือนพ่อ พ่อไปแก้ตาใช่ไหม เหมือนปลาบู่ ก่อนบอกหนูไม่อยากหน้าเหมือนพ่อ ทำหนิงฮากระจาย
อย่างไรก็ตาม ภายหลังข่าวดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก บางเพจถึงขั้นโหวตว่าณิรินหน้าเหมือนพ่อหรือไม่ รวมทั้งมีชาวเน็ตที่บูลลี่หน้าตาของจิน ทำเจ้าตัวออกมาเผยผ่านไลฟ์ว่ารู้สึกเสียใจ เราก็อยากให้ลูกหน้าเหมือนเราอยู่แล้ว แต่ลูกโทร.มาก็ไม่เป็นไร ได้คุยกับน้องไปแล้ว เมื่อเช้าก็คุย เพิ่งทราบว่ามีการมานั่งโหวตกันด้วย เราเลยคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องมาเล่นกัน เราก็เสียใจ เราบอกเลย เรายังบอกเขาว่าณิรินพ่อเสียใจนะ ทำไมไม่อยากเหมือนพ่อ
นอกจากนี้ได้เผยถึงกรณีที่ “กวาง รติชา” แฟนสาวร่ำไห้ว่าเพราะตนก็หัวใจ กวางร้องไห้ เพราะเขาเห็นตนร้องไห้ เขาอยู่กับตนทุกวัน ยันตนไม่เคยทอดทิ้งลูก โดยกวางเผยว่ากวางร้องไห้ เพราะเป็นคนรักของจิน เห็นจินเสียใจ แล้วตนอยู่กับเขาทุกช่วงเวลา เราก็ทุกข์ไปกับเขาด้วย โดยยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนใดๆ ในเรื่องนี้ แค่สงสารจินมากๆ ก่อนที่จะร้องไห้อีกรอบ