“คิมซูฮยอน” โพสต์คลิปซึ้งถึงแฟน ๆ ประกาศกลับมาอย่างเป็นทางการ หลังหายหน้ากว่า 16 เดือน

คิมซูฮยอน นักแสดงชื่อดังชาวเกาหลีใต้ ส่งสัญญาณกลับมาทำกิจกรรมในวงการบันเทิงอย่างเป็นทางการ หลังปรากฏตัวในคลิปโฆษณาชุดใหม่ของแบรนด์ BENCH เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม นับเป็นผลงานเชิงพาณิชย์ครั้งสำคัญครั้งแรก หลังหยุดทำกิจกรรมต่อสาธารณชนนานกว่า 16 เดือน
ภายในคลิป นักแสดงหนุ่มปรากฏตัวด้วยรอยยิ้ม พร้อมกล่าวข้อความถึงแฟน ๆ อย่างอบอุ่นว่า “ผมคิดถึงทุกคนมากจริง ๆ” ก่อนเสริมว่า รู้สึกยินดีที่ได้กลับมาทักทายทุกคนผ่าน BENCH อีกครั้งหลังจากห่างหายไปนาน และขอให้แฟน ๆ รอติดตามสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้
การกลับมาครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว โดยแฟนคลับจำนวนมากต่างแสดงความยินดีและส่งกำลังใจให้ ขณะที่บางส่วนสังเกตว่าใบหน้าของคิมซูฮยอนดูซูบผอมลงกว่าเดิม อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวยังไม่ได้ออกมาเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพหรือน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงไป
ก่อนหน้านี้ คิมซูฮยอนพักงานเกือบทั้งหมด หลังเผชิญข้อกล่าวหาและข้อพิพาททางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวของคิมแซรน โดยต้นสังกัดยืนยันว่า ข้อกล่าวหาบางส่วนไม่เป็นความจริง แม้ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศผลงานแสดงเรื่องใหม่ แต่การปรากฏตัวในแคมเปญล่าสุด