“มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี – สมาคมนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม” เปิดศูนย์อบรมนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม นำร่องหลักสูตรโดรนและโซล่าเซลล์ เสริมทักษะแห่งอนาคต

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับสมาคมนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม จัดงานแถลงข่าว การเปิดศูนย์อบรมนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วิทยาเขตสมุทรปราการ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากหลักสูตรด้าน อากาศยานไร้คนขับ และ พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในระดับพื้นที่ และการขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืน
งานแถลงข่าวดังกล่าวจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2569 เวลา 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วิทยาเขตสมุทรปราการ โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผู้แทนสมาคมนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาสมาคมฯ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน เพื่อร่วมรับทราบแนวทางการเปิดศูนย์อบรมและการขับเคลื่อนหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
การเปิดศูนย์อบรมครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและสมาคมนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้เป็น ศูนย์กลางการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ที่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญจากภาคปฏิบัติ และความต้องการของชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
ผศ. ดร.ประสิทธิ์ ภูสมมา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อผู้เรียน ชุมชน และสังคม โดยการเปิดศูนย์อบรมในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับบทบาทของมหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่
“มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีความพร้อมในการเป็นพื้นที่กลางของการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การเปิดศูนย์อบรมนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมร่วมกับสมาคมนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม จึงเป็นก้าวสำคัญในการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญมาสร้างประโยชน์ให้แก่นักศึกษา บุคลากร ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” ผู้แทนมหาวิทยาลัยกล่าว
ด้าน นายสกุล อริยโชติมา นายกสมาคมนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สมาคมฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีในการเปิดศูนย์อบรมดังกล่าว โดยสมาคมฯ ตั้งเป้าให้ศูนย์อบรมแห่งนี้เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ และชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง
“การเปิดศูนย์อบรมครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการจัดหลักสูตรระยะสั้น แต่เป็นการวางรากฐานของระบบการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เราต้องการให้ศูนย์อบรมแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่คนทั่วไป หน่วยงานท้องถิ่น ภาคเอกชน และผู้สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ และต่อยอดองค์ความรู้ไปใช้ในงานจริงได้” นายสกุลกล่าว
อีกหนึ่งบทบาทสำคัญของโครงการนี้ คือการได้รับการสนับสนุนเชิงแนวคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาของสมาคมฯ โดยเฉพาะ พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ที่ปรึกษาสมาคมนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม อดีตรองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และที่ปรึกษาวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน วปอ. ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาศูนย์อบรมให้เชื่อมโยงกับประเด็นด้านความมั่นคงทางพลังงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการใช้นวัตกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ
พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ กล่าวว่า การเปิดศูนย์อบรมด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับความจำเป็นของประเทศในการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะใหม่ โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน สิ่งแวดล้อม ข้อมูล และการบริหารจัดการพื้นที่
“การมีศูนย์อบรมที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอากาศยานไร้คนขับและพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเป็นระบบ จะช่วยสร้างกำลังคนที่มีทักษะใหม่ และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในหลายมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน การเกษตร การสำรวจพื้นที่ การจัดการข้อมูล และการพัฒนาชุมชน” พลตรี กฤตพันธุ์กล่าว
ภายในงาน ยังได้รับเกียรติจาก นายมานะชัย บุญเอก ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมสะท้อนมุมมองด้านข้อมูล สถิติ และเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะบทบาทของอากาศยานไร้คนขับในการจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในการวางแผน การวิเคราะห์ และการบริหารจัดการข้อมูลในมิติต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับหลักสูตรนำร่องภายใต้ศูนย์อบรมแห่งนี้ ประกอบด้วย หลักสูตรผู้บังคับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน น้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม ถ่ายทอดโดย นายสกรรจ์ อริยโชติมา วิทยากรจากศูนย์ฝึกอบรมอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน แอร์โรสเปซ วัลเลย์ และ หลักสูตรช่างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ สำหรับบ้านและอาคาร ถ่ายทอดโดย นายประชา ธารแผ้ว กรรมการบริหารสมาคมนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม โดยทั้งสองหลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในอาชีพ งานภาคสนาม งานบริการสังคม และการพัฒนาชุมชนได้จริง
โครงการดังกล่าวจึงไม่ได้เป็นเพียงการจัดกิจกรรมอบรมทั่วไป แต่เป็นการเปิด ศูนย์อบรมด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วิทยาเขตสมุทรปราการ เป็นพื้นที่ต้นแบบในการเรียนรู้ และมีสมาคมนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นเครือข่ายสนับสนุนด้านองค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ และการเชื่อมโยงภาคส่วนต่าง ๆ
สมาคมนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีคาดหวังว่า ศูนย์อบรมแห่งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านอากาศยานไร้คนขับ พลังงานสะอาด การจัดการข้อมูล เทคโนโลยีดิจิทัล และการพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจสีเขียวและสังคมแห่งความยั่งยืน