โดนจับจ้อง-วิจารณ์ไม่มีที่สิ้นสุด ทำ “อารีอานา กรานเด” ประกาศพักงาน-ยกเลิกละครเวที ขอเวลาพักฟื้นกายใจ

อารีอานา กรานเด ถอนตัวจากละครเวทีร่วมกับโจนาธาน เบลีย์ หลังเผชิญกระแสวิจารณ์จากสาธารณชน
อารีอานา กรานเด ไม่เพียงเตรียมพักจากแสงสีหลังเสร็จสิ้นทัวร์คอนเสิร์ต “Eternal Sunshine Tour” เท่านั้น แต่เธอยังตัดสินใจพักงานแสดง รวมถึงยกเลิกโอกาสกลับมาร่วมงานกับอดีตนักแสดงคู่ขวัญอย่าง โจนาธาน เบลีย์ อีกครั้งด้วย
ป๊อปสตาร์ชื่อดังถอนตัวอย่างเป็นทางการจากละครเพลงเรื่อง “Sunday in the Park With George” ของสตีเฟน ซอนด์ไฮม์ ฉบับนำกลับมาสร้างใหม่ในกรุงลอนดอน ซึ่งเดิมมีกำหนดเปิดการแสดงที่ศูนย์ศิลปะบาร์บิกันในปี 2027
การแสดงครั้งนี้จะเป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งระหว่างอารีอานากับโจนาธาน เบลีย์ นักแสดงร่วมจากภาพยนตร์เรื่อง “Wicked”
ตัวแทนของอารีอานาเปิดเผยกับนิตยสาร PEOPLE ว่า การตัดสินใจดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนพักจากงานที่ต้องปรากฏตัวต่อสาธารณชน หลังจากเธอเสร็จสิ้นทัวร์ “Eternal Sunshine Tour” ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง
ตัวแทนระบุว่า หลังจบทัวร์ อารีอานาตั้งใจจะ “ถอยออกจากสายตาของสาธารณชนสักระยะ” โดยเธอต้องการปิดฉากการทัวร์ครั้งนี้อย่างสวยงาม พร้อมรักษาสุขภาพกายและสุขภาพใจให้ดี ก่อนเข้าสู่ช่วงพักผ่อนที่ทีมงานมองว่าเธอสมควรได้รับอย่างยิ่ง
แถลงการณ์ยังกล่าวถึงอีกด้านหนึ่งของการเป็นบุคคลมีชื่อเสียง โดยระบุว่า การปรากฏตัวต่อสาธารณชนทำให้อารีอานาต้องเผชิญกับ “การจับจ้องและวิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่สิ้นสุดและต่อเนื่อง”
ตัวแทนของเธอกล่าวเพิ่มเติมว่า อารีอานามีความสุขกับทุกช่วงเวลาที่ได้แสดงให้แฟนเพลงชมระหว่างการทัวร์ และรู้สึกขอบคุณสำหรับประสบการณ์ทั้งหมด แต่ขณะนี้เธอเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะให้ความสำคัญกับตัวเองเป็นอันดับแรก
ด้วยเหตุนี้ “Sunday in the Park With George” จึงถูกถอดออกจากตารางงานของเธออย่างเป็นทางการ
บัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของละครเพลงยืนยันว่า โปรดักชันจะยังคงเดินหน้าต่อไปตามแผน แม้อารีอานาจะถอนตัว โดยทีมผู้สร้างจะคัดเลือกนักแสดงคนใหม่มารับบทแทน ก่อนเปิดการแสดงที่บาร์บิกัน กรุงลอนดอน
ก่อนหน้านี้ ละครเวทีฉบับสร้างใหม่ได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากแฟน ๆ เฝ้ารอการกลับมาร่วมงานกันของอารีอานาและโจนาธาน เบลีย์ หลังทั้งคู่แสดงร่วมกันใน “Wicked” การถอนตัวของเธอจึงถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำหรับแฟนละครเวที