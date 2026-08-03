กวาดรายได้ถล่มทลาย! ใครว่า Marvel เสื่อมมนตร์ขลัง “Spider-Man: Brand New Day” เฉียดพันล้านใน 3 วัน

“Spider-Man: Brand New Day” เปิดตัวสุดสัปดาห์แรกแรงเกินคาด กวาดรายได้ทั่วโลก 927 ล้านดอลลาร์ ขึ้นแท่นหนังเปิดตัวสูงสุดอันดับ 2 ตลอดกาล เป็นรองเพียง “Avengers: Endgame”
ภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ฟอร์มยักษ์ “Spider-Man: Brand New Day” จาก Sony และ Marvel สร้างปรากฏการณ์บนตารางบ็อกซ์ออฟฟิศ หลังทำรายได้เปิดตัวทั่วโลกสูงถึง 927 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในเวลาเพียง 3 วัน ตอกย้ำว่าพลังของจักรวาล Marvel และความนิยมของไอ้แมงมุมยังไม่เสื่อมมนตร์ขลังอย่างที่หลายฝ่ายเคยตั้งคำถาม
รายได้ดังกล่าวแบ่งเป็นตลาดต่างประเทศ 572 ล้านดอลลาร์ จาก 66 ประเทศและเขตเศรษฐกิจ ขณะที่ตลาดอเมริกาเหนือทำเงินไป 355 ล้านดอลลาร์ โดยจีนเป็นตลาดต่างประเทศที่เปิดตัวสูงสุดด้วยรายได้ 121 ล้านดอลลาร์ ตามมาด้วยสหราชอาณาจักร 49 ล้านดอลลาร์ เม็กซิโก 38.3 ล้านดอลลาร์ และอินเดีย 31.8 ล้านดอลลาร์
ผลงานเรื่องนี้ยังขึ้นแท่นภาพยนตร์ที่ทำรายได้เปิดตัวทั่วโลกสูงสุดเป็นอันดับ 2 ตลอดกาล เป็นรองเพียง “Avengers: Endgame” ที่เคยเปิดตัวด้วยรายได้ 1.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2019 และแซงหน้า “Avengers: Infinity War” ซึ่งเคยครองอันดับ 3 ด้วยรายได้เปิดตัว 640 ล้านดอลลาร์
ด้วยกระแสตอบรับที่ร้อนแรง โดยเฉพาะจากตลาดจีน ทำให้ “Spider-Man: Brand New Day” ถูกจับตามองว่าอาจมีโอกาสทำรายได้รวมทั่วโลกทะลุ 2 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่คะแนนรีวิวบน Rotten Tomatoes อยู่ที่ 90% และได้รับเกรด A จาก CinemaScore ส่งสัญญาณว่าหนังมีโอกาสครองโรงภาพยนตร์ต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูร้อน