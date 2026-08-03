“เจนี่” แจงช็อตดังในงานแต่ง “ณเดชน์-ญาญ่า” ปลดล็อกแก๊งนางฟ้าในรอบ 7 ปี เผยเหตุผลที่ไม่ขอเปิดใจให้ใคร

“เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” เปิดใจครั้งแรกกับเหตุการณ์ในคืนงานแต่งงานของ “ณเดชน์ คูกิมิยะ” และ “ญาญ่า อุรัสยา” พร้อมเปิดความสนิทกับ “พลอย เฌอมาลย์” ที่หลายคนแอบจิ้น อีกทั้งยังอัปเดตสภาพจิตใจของแก๊งนางฟ้า หลังผ่านมรสุมหนัก ผ่านทางรายการ คุยแซ่บshow ทางช่อง วัน31 ที่มี เบนซ์ พรชิตา และ ดีเจพุฒ พุฒิชัย เป็นพิธีกรดำเนินรายการ
ขออนุญาตถามย้อนไปงานแต่ง ณเดชน์-ญาญ่า มีช็อตหนึ่งที่เป็นที่พูดถึงกันเยอะ?
เจนี่ : อันไหนเหรอ
ที่เป็นข่าว?
เจนี่ : เห็นอยู่
มันมีช็อต เจนกับพลอยจุ๊บกัน?
เจนี่ : ตามภาพเลย จริงๆ กล้องแพลนไปตรงไหนก็จะต้องจุ๊บกัน มันเป็นเกม แต่จริงๆ เจนกับพลอยจูบกันบ่อยมาก ด้วยความสนิทกัน พอทำอะไรไปไหน มันเป็นเรื่องปกติที่เจนจะแกล้งพลอย พลอยจะแกล้งเจน
พอแบบนี้คนก็ลุ้นกัน คู่นี้สนใจ?
เจนี่ : เจนยังไงก็ได้ ต้องถามคุณพลอย เจอกันมานาน ก็จะจับก้น สนิทกัน หอมแก้ม พลอยจะโดนเจนแกล้งตลอด
ใช่ เพราะว่าเจนน่าจะลวนลามพลอย?
เจนี่ : ถูกต้องค่ะ เราต้องเป็นผู้ชาย
ซึ่งพลอยเคยให้สัมภาษณ์ว่า พร้อมเล่นละคร girl love แต่กลัวเจนี่จะลวนลาม หรือว่าเลยเถิดเกินไป?
เจนี่ : เจนทำแบบนั้นตลอดกับพลอย
เขาเคยรุกเรากลับไหม?
เจนี่ : ตอนนั้นไง เอาจริงๆ พออยู่ต่อหน้ากล้อง เจนก็กลัว ไม่กล้า แต่พออยู่หลังกล้อง เต็มที่ แล้วดูด้วยนะ เขาสะใจ ฉันชนะแล้ว
หลายคนไม่รู้ว่าเจนี่กับพลอยสนิทกันมาตั้งตั้งแต่เด็ก?
เจนี่ : ตั้งแต่มัธยม อยู่บดินทร์ พลอยรุ่นน้อง แต่ก็ถือว่ารุ่นเดียวกัน ตอนนี้เราไม่ค่อยนับรุ่นพี่ รุ่นน้อง
แสดงว่าสนิทกันเกิน 20 ปี?
เจนี่ : ใช่
สนิทกัน ถ้าเล่น GL?
เจนี่ : รับค่ะ
ถ้าใครติดตามโซเชียลมีเดียของเจน จะเห็นว่าไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไป เมื่อก่อนนอนกี่โมง?
เจนี่ : ตามอายุ เมื่อก่อนเพื่อนชวนไปเที่ยวสามารถเที่ยวถึงเช้าอีกวัน แล้วไปทำงานเลย แล้วบทก็ท่องได้ด้วย ทุกอย่างสามารถจำได้ แต่ตอนนั้นเด็ก ตอนนี้เพราะเกิน 20.00 น. - 21.00 น. พอพูดบท อะไรนะคะ ชื่ออะไรนะ ใจพร้อมมาก เหมือนสมองไม่พร้อมเหมือนปาก
แต่ก็ก็ยังมีภาพไปเที่ยวกับเพื่อนบ้าง?
เจนี่ : เยอะเลยค่ะ
ช่วงก่อนหน้านี้เรามีลูก นอนเร็วอยู่อยู่บ้าน แต่ตอนนี้เริ่มเห็นว่าออกมาเจอเพื่อนบ่อยขึ้น?
เจนี่ : จริงๆ ก็อยู่กลุ่มเดียวกันมาตั้งนานแล้ว มันมีองค์ประกอบอะไรหลายอย่าง ทำให้ไม่ได้คุยกับเพื่อนบ้าง ผิดบ้าง อะไรบ้าง ณ วันนี้ เราได้คุยกันแล้ว เหมือนเจนได้เพื่อนใหม่ เพื่อนก็บอกเจนว่าเค้าก็เหมือนได้เพื่อนใหม่เหมือนกัน
รู้จักคำว่าเพื่อนจริงๆ?
เจนี่ : ใช่ ณ วันนี้ พอได้คุยกับเพื่อนจริงๆ ความรัก ความผูกพัน ณ วันนี้มันทำให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม รักกันมากกว่าเดิม เจนว่ามันถูกที่ ถูกเวลา มันมาในวันที่เรารู้สึกว่า เราโตแล้ว แล้วทุกอย่างก็พร้อมจริงๆ
เพื่อนที่เป็นเพื่อนแท้จริงๆ ใช้คำนี้ได้ไหม?
เจนี่ : ใช่ค่ะ
ต่อให้ไปเที่ยวกับเพื่อนแท้ เธอยังกินน้ำเปล่า กลับบ้านเที่ยงคืน?
เจนี่ : เจนทำอะไรโป๊ะมาก หลายครั้งเรื่องการทานเหล้า จนทำเหมือนจะกิน พอเพื่อนหันหลัง จะเอาช็อตเทใส่น้ำเปล่า แล้วหันมาโป๊ะจังหวะนั้นตลอดเลย
ทำไมไม่กินกับเพื่อน?
เจนี่ : เจนเป็นคนออกกำลังกายเยอะมาก ถ้าเจนทานมันจะบ้งมากตอนเช้า มันจะทำให้เจนตีเทนนิสไม่ได้เต็ม 100 เจนลองทานดูแล้ว อีกวันนึงเหมือนคนตายไปเลย คนโง่ไปเลยหนึ่งวันเต็มๆ ร่างกายมันไม่ตอบสนองใดๆ ทั้งสิ้นเลย
ในวีคนึงมีสักวันไหมที่เราปล่อยเนื้อ ปล่อยตัว กินสักหน่อย?
เจนี่ : มีบ้าง แต่น้อยมาก พยายามแล้ว
เป็นเด็กมีวินัยมาก?
เจนี่ : พอมันถึงจุดนั้นปุ๊บ เจนแบบพรุ่งนี้ต้องคาดิโอนะ
ขอถามย้อนไปที่งานแต่ง ณเดชน์ ญาญ่า ในงานเขาเสิร์ฟเครื่องดื่ม แทบจะไม่เห็นน้ำเปล่าเลย?
เจนี่ : เขาเอาช็อตมาให้เหมือนกัน แต่พอเขาหันหลัง เดินไปโต๊ะข้างๆ เทออกครึ่งนึงก่อน เทใส่แก้วใครก็ไม่รู้ แต่ไม่มีใครอยู่บนโต๊ะเลย แล้วเจนก็เทเพื่อนหันมาเห็นพอดี ด่าแบบสาดเสีย เทเสีย เจนตกตกใจ
แล้วไม่บอกเขาไปเลยว่าเจนไม่ดื่ม?
เจนี่ : ไม่ได้ค่ะ มันดูไม่คลู คือถ้าตอนเด็กๆ เจนสู้ตายเลย ตอนนี้เซลล์เราไม่เหมือนเด็กแล้ว
ทริปฮ่องกงเป็นการรวมตัวกันไปต่างประเทศ ไหว้ไหว้พระ แล้วบรรยากาศให้ฟังหน่อย?
เจนี่ : สนุกมาก วุ่นวายมาก สนุกบนความวุ่นวาย เพราะว่าผู้หญิงอยู่รวมกันมักจะมีอะไรเสมอ คนนั้นจะไปทางนี้ คนนั้นจะเอาอย่างนั้น คนนี้พร้อมเวลานี้ แล้วเจนเป๊ะสุด สมมติ 15.00 น. เจนบอก 15.00 น. โมงอยู่บันไดเลื่อนแล้ว เดี๋ยวลงไป รออีก 10 นาที คุณนายก็เดี๋ยวฉันเข้าห้องน้ำก่อน เดี๋ยวคนนี้จะอันนี้ก่อน เจนเป็นคนที่แบบทุกอย่างต้องนิดนึง เจนก็นั่งรออยู่ข้างล่างเมื่อไหร่เพื่อนจะลงมา
ในแก๊งใครช้าสุด?
เจนี่ : พอๆ กัน
แก๊งนี้ก็ถือว่าผ่านเรื่องราวหนักๆ ตามที่เราได้ทราบข่าวกัน?
เจนี่ : ถ้าทำ Episode 25 ยังไม่จบเลย
แล้วจะทำไหม?
เจนี่ : อยาก แต่ไม่แน่ใจว่าเล่ากี่วันจะหมด
ขอถามสภาพจิตใจของทั้งแก๊ง ณ วันนี้เป็นยังไงบ้าง?
เจนี่ : มันเหมือนเราเริ่มนับหนึ่งใหม่ ก่อนหน้านี้มันก็คือกลุ่ม เราอยู่ด้วยกัน เราไปไหน มาด้วยกัน แต่มันไม่ได้แนบชิด ไม่มีความสนิทแบบลึกขนาดนี้ วันนี้เราได้มานั่งคุยกัน มันมีหลายเหตุการณ์ที่แบบ อ้าว… ทำไมเรื่องนี้ไม่รู้ แล้วทำไมเพิ่งรู้วันนี้ มันก็จะมีอะไรแบบนี้ ทุกอย่างมันเหมือนเริ่มต้นใหม่อีกรอบ แล้วสิ่งที่เหมือนเราเคยเข้าใจผิดกัน ก็แบบอ้าว… มันก็คงมีออฟชั่นบางอย่าง ที่ทำให้เราเข้าใจผิด มันทำให้เราไม่ได้คุยกันมา 7 ปี จริงๆ เป็นทริปที่มีน้ำตา และเปิดใจด้วย
สภาพจิตใจคือดีขึ้นแล้ว?
เจนี่ : เอาจริงๆ เพื่อนๆ ก็ต้องฮึบแหละ ถึงจะมีวันที่ดาวน์บ้าง แต่มันต้องผ่านไปให้ได้ ก็ไม่เป็นไรถือว่าเราลงเรือลำเดียวกันแล้ว เราต้องช่วยกัน ให้กำลังใจกัน
เขาบอกว่า เจนไปทริปฮ่องกง เขาบอกว่าเหมือนไปเปิดตัวหวานใจ?
เจนี่ : เอาจริงๆ นะ งงมาก
ได้ยินอยู่นะว่าเปิดตัวที่ฮ่องกง?
เจนี่ : ไม่มี
แล้วมีเปิดใจคุยกับใครไหม?
เจนี่ : พอเจนมีลูก เจนให้ความสำคัญกับความรู้สึกเขาเป็นอันดับหนึ่ง มันไม่ใช่ว่าเจนไม่อยากเปิดใจ ไม่ใช่ว่าเจนไม่อยากมีใครนะ แต่เจนแค่รู้สึกว่าเจนไม่อยากเอาความสุขของตัวเองตรงนี้มาอยู่เหนืออารมณ์ของลูก ด้วยความที่เจนนอนกับลูกทุกคืน ถ้าใครมีลูกทุกคนจะเข้าใจความรู้สึกตรงนี้ เจนจะไม่ให้ใครมาเป็นอันดับหนึ่งกว่าลูก เพราะฉะนั้นไม่ว่าเจนจะทำอะไรก็ตามจะให้เกียรติความรู้สึกของโนล่ามากที่สุด
ถ้าสมมุติโนล่าโตสัก 8 ขวบ เข้าใจว่าแม่สามารถมีแฟน คนนี้น่ารัก หนูโอเค?
เจนี่ : เจนก็ยังรักลูก เหมือนความรักลูก รักอย่างเดียวไม่พอมันเป็นความห่วงด้วย แล้วเราคิดถึงจิตใจเขาว่าเขาจะรู้สึกยังไง ถึงแม้ลูกจะบอกว่าไม่เป็นไรมันเป็นความสุขของหม่ามี้ หม่ามี้มีความสุข หนูก็มีความสุขด้วย แต่มันไม่ใช่แค่ตรงนั้น เจนว่ามันมีรายละเอียดอะไรมากกว่านั้นที่เราต้องแคร์มากกว่าปกติ เพราะเขาคือมนุษย์คนหนึ่ง แถมยังเป็นลูกเราด้วย เราคิดแค่ชั้นเดียวไม่ได้จริงๆ ถ้าเป็นเจนแต่ก่อน โอเคการเปิดใจกับใครสักคน มันคงเป็นเรื่องปกติ เพราะว่ามันมีแค่เจน แต่ตอนนี้เรามีอีกคน มันคือหัวใจของเรา ถ้าเจนไม่แคร์ความรู้สึกเขา แล้วเจนจะแคร์ความรู้สึกใคร เพราะเขาคือรักที่บริสุทธิ์ของเจนจริงๆ
เป็นมายังไง ทำไมถึงศรัทธาองค์ปู่พญานาค?
เจนี่ : จริงๆ เหมือนศรัทธามานานแล้ว เพียงแต่เจนไม่ค่อยได้พูด เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนตัว ปีที่แล้วมีหนึ่งองค์
จู่ๆ ก็มีองค์ที่สองเพิ่มขึ้นมา?
เจนี่ : องค์ที่สองค่ะ
คืออยู่ในพื้นที่บ้านเดียวกัน?
เจนี่ : ใช่
องค์แรกคือองค์ปู่?
เจนี่ : องค์ปู่ องค์ย่า นี่ยังไม่เสร็จนะ ตามความรู้สึกมันยังมีอะไรที่ขาดๆ อยู่ แต่ว่ามันพูดไม่ถูก
เป็นเพราะว่าเราขอแล้วสำเร็จ หรือว่าอะไร?
เจนี่ : จริงๆ คนทักหลายคนแล้วว่าตรงนี้ต้องมีองค์พญานาคสององค์ เจนก็บอกเจนก็รู้ แต่ว่าไม่รู้ว่าองค์ที่สองมันจะมายังไง เพราะตอนที่เจนมีองค์แรกพื้นที่มันค่อนข้างจะเต็ม ถ้าเจนสร้างองค์ที่สองแล้วไม่ใหญ่เท่ากัน มันจะสวยไหม เราก็อยากจะทำให้มันเพอร์เฟกต์ ก็ไม่รู้จะมายังไง จนช่างที่จะมาทำ เขากำลังจะมาแล้วพรุ่งนี้ องค์แรกเจนเป็นคนวาดแบบ องค์ที่สองเจนก็ถามปู่ว่าลูกอยากจะสร้างองค์บารมีอีกองค์ อยากจะให้เหมือนองค์ย่า จะมายังไง ลูกจะได้บอกคนที่มาทำเขาจะได้ปั้นท่านถูก เจนก็เล็งอยู่ในบ้านนี่แหละ เล็งบ้านเจนี่ บ้านโนล่า เล็งไปเล็งมา เหมือนมันขึ้นมาเป็นภาพทางจินตนาการให้เป็นประมาณนี้
มีคนมาหาแล้วได้พรกลับไปไหม?
เจนี่ : มี ถูกหวยก็เยอะ เพราะว่าตรงนี้เหมือนป่าอเมซอน เดี๋ยวจะมีนกแปลกๆ มาสร้างรัง นกเขาที่เล่นกันแพงๆ ก็มาสร้างรัง มาอยู่กับปู่ มีรังกระรอก มีงูทุกสายพันธุ์ เหมือนพี่เลี้ยงก็เห็น แต่เห็นเป็นเรื่องปกติไปแล้ว
อัปเดตน้องโนล่าตอนนี้กี่ขวบแล้ว?
เจนี่ : 6 ขวบค่ะ กำลังจะเข้า7 เร็วมาก อยากหยุดเวลาทุกวันเลย
เหมือนเจนไหม?
เจนี่ : เหมือน แต่แมนกว่า
เจนี่ : เหมือน แต่แมนกว่า
คลิปสัมภาษณ์ : https://youtu.be/s7Med1lujnc?si=83jKHzGoDm_Sadsw