“แม่มอร์ฟีน” เปิดอก “เจนนี่ กชพร” MUT สระบุรี จากเด็กสาวผู้ผ่านบาดแผลความรุนแรง สู่วันที่ได้สัมผัสคำว่า “ครอบครัว”

กระแสเวทีนางงามสระบุรีกลับมาลุกเป็นไฟอีกครั้ง แต่ครั้งนี้มาพร้อมกับเรื่องราวสุดซาบซึ้งและสร้างแรงบันดาลใจ เมื่อ “มอร์ฟีน - สรินทร์ลดา มหากิจอัครพงษ์” ผู้อำนวยการกองประกวด (Provincial Director หรือ PD) มือทองแห่งเวทีมิสยูนิเวิร์สสระบุรี ได้ชวน “เจนนี่ - กชพร ฮอพคินส์” มิสยูนิเวิร์สสระบุรี คนล่าสุด มาร่วมพูดคุยเปิดใจในรายการ Talk Exclusive เผยเบื้องหลังชีวิตจริงที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อน ผ่านเรื่องราวชีวิตที่ต้องสู้รบปรบมือกับอุปสรรคมาตั้งแต่เด็ก
รายการ Talk กับ แม่มอร์ฟีนในครั้งนี้ เจนนี่ MU สระบุรี2026 ได้เผยถึงความสะเทือนใจเกี่ยวกับ “ชีวิตที่เลือกไม่ได้” ของ เจนนี่ กชพร เด็กสาววัยรุ่นที่ต้องลุกขึ้นมาดิ้นรนและสู้ชีวิตด้วยตัวเองตั้งแต่อายุเพียง 10ปี เติบโตมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความรุนแรง ต้องเผชิญความเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจ จนกระทั่งเคยผ่านจุดที่ท้อแท้และสิ้นหวังที่สุดในชีวิต ถึงขั้นรู้สึกว่าตนเองไม่เหลือใครและไร้ที่พึ่งในโลกใบนี้
อย่างไรก็ตาม จุดเปลี่ยนชีวิตครั้งสำคัญเกิดขึ้นเมื่อเธอได้ก้าวเข้ามาสู่เวทีการประกวด และได้พบกับ “แม่มอร์ฟีน” พร้อมด้วย “ทีมสระบุรี” กลุ่มคนที่ไม่เพียงแต่เข้ามาเจียระไนเธอในฐานะนางงาม แต่ยังก้าวเข้ามาเป็นพื้นที่ปลอดภัย เติมเต็มความอุ่นไอรัก และทำให้เด็กสาวที่เคยโดดเดี่ยวคนนี้ได้สัมผัสถึงความหมายของคำว่า “ครอบครัว” อย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกในชีวิต
“เจนนี่ กชพร” ได้เปิดใจถึงความรู้สึกในครั้งนี้ว่า “ที่ผ่านมาชีวิตเจนนี่เหมือนต้องต่อสู้ตามลำพังมาตลอด เติบโตมากับบาดแผลที่เลือกไม่ได้ จนเคยคิดว่าเราคงไม่มีวันได้สัมผัสความรักแบบครอบครัวเหมือนคนอื่น แต่การได้มาพบกับแม่มอร์ฟีนและทีมสระบุรี คือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มันทำให้เจนนี่รู้ว่าเราไม่ได้ตัวคนเดียวอีกต่อไปแล้ว และพวกเขานี่แหละคือครอบครัวที่แท้จริงของเจนนี่”
ด้าน “แม่มอร์ฟีน สรินทร์ลดา” กล่าวเสริมว่า “การเข้ามาทำเวทีนางงามสำหรับเรา ไม่ใช่แค่การหาคนสวยมาใส่สายสะพาย แต่คือการให้โอกาสคน และสร้างพลังให้เด็กคนหนึ่งได้เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง วันแรกที่ได้ฟังเรื่องราวของเจนนี่ เรารู้เลยว่าเด็กคนนี้มีความสู้และมีหัวใจที่เด็ดเดี่ยวมาก ทีมสระบุรีทุกคนจึงตั้งใจที่จะเป็นหลังพิงและเป็นครอบครัวที่จะจับมือเคียงข้างเจนนี่ไปตลอดเส้นทางนี้”
ร่วมสัมผัสบทสนทนาสุดเข้มข้นที่จะสร้างแรงบันดาลใจ น้ำตา และรอยยิ้ม ไปพร้อมกับความรักสุดซาบซึ้งของคู่แม่-ลูกแห่งบ้านสระบุรี ชมคลิปเต็มผ่าน Facebook: Morefin รวมถึงช่องทางการติดตามข่าวสารและส่งกำลังใจให้ “เจนนี่ กชพร ฮ๊อพคินส์”
ผ่านทาง: Facebook : Kotchaporn Hopkins
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