คุณแม่ยังสาว! “ยิหวา ปรียากานต์” อุ้มท้องฉลองวันเกิด 34 ปี ลูกคือของขวัญที่พิเศษที่สุด

หลังจากกลางเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา นางเอกช่อง 3 “ยิหวา ปรียากานต์ ใจกันทะ” และสามีพิธีกรชื่อดัง “เปอร์ สุวิกรม อัมระนันทน์” ประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนแรก เป็นทายาทคนบันเทิงอีกคนที่กำลังจะออกมาลืมตาดูโลก ท่ามกลางความตื่นเต้นยินดีของเพื่อนพี่น้องในวงการฯ รวมถึงแฟนคลับที่ได้ทราบข่าว
ล่าสุด วันนี้(2 สิงหาคม 2569) เป็นวันคล้ายวันเกิดของสาวยิหวา เจ้าตัวก็ได้โพสต์ไอจีฉลองอายุครบ 34 ปีเต็ม เรียกว่าเป็นปีที่ดีมากๆ อีกหนึ่งปี เพราะมีลูกน้อยในท้องเป็นของขวัญวันเกิดที่แสนพิเศษที่จะมาเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์ งานนี้ทุกคนที่รักยิหวาได้เข้ามาคอมเมนต์อวยพรกันอย่างอบอุ่น ขอให้มีความสุขมากๆ แข็งแรงทั้งแม่และลูก แต่ใดๆ คือต้องบอกว่า ออร่าคุณแม่นั้นช่างสดใสและสวยมากจริงๆ