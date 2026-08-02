“พลอย-เต” ประกาศข่าวดี! เบบี๋มาแล้ว “คริส หอวัง” ตื่นเต้นเตรียมเป็นคุณป้า (คลิป)

หลังจูงมือเข้าพิธีวิวาห์ไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ล่าสุดวันนี้ (2 ส.ค. 69) สาว “พลอย หอวัง” ก็พาสามี “เต เตธนันท์ วงศ์ปรีชาโชค” มือกลองวง Three Man Down มาประกาศข่าวดีว่า เบบี๋มาแล้ว โดยพลอยโพสต์คลิปผ่านอินสตาแกรม เผยโมเมนต์ที่เจ้าตัวชูภาพอัลตราซาวด์ของลูกน้อย ขณะที่คุณพ่อป้ายแดงเป็นคนเข็นรถเข็น พร้อมแคปชั่น “ก็ดริฟท์ออกมาเล๊ยยยดิ๊…” ท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีอย่างล้นหลาม
ด้าน “คริส หอวัง” พี่สาวของพลอย ก็แสดงความตื่นเต้นที่กำลังจะได้เป็นคุณป้า ด้วยการรีโพสต์คลิปดังกล่าวลงสตอรี่อินสตาแกรม พร้อมข้อความ “เอาล่ะๆๆๆๆ AUNTIE CRIS!!!” ก่อนจะโพสต์อีกหนึ่งสตอรี่ เป็นภาพวิดีโอคอลกับน้องสาวในช่วงที่รู้ข่าวดี เผยให้เห็นผลตรวจครรภ์ขึ้น 2 ขีด พร้อมสีหน้าที่เต็มไปด้วยความซาบซึ้งและปลื้มใจ จนแฟนๆ ต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวหอวังกันอย่างอบอุ่น
@seetrue_
กรี๊ดดดดดดดดด เบบี๋น้อยมาแล้วว~ ยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดง #เตThreeManDown - #พลอยหอวัง ด้วยนะคะ งานนี้คุณป้า #คริสหอวัง แอบมีน้ำตามั้ยนะ เอ็นดูชีอ่า 55555555 เตรียมตัวเล๊ย! เบบี๋สายแฟมาแน่ . . #ข่าวtiktok #ข่าวบันเทิง♬ เสียงต้นฉบับ - See True - See True