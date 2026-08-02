“โครงการทูบีนัมเบอร์วัน” ยกทัพศิลปินมอบความสุข ชวนเยาวชนต้านภัยยาเสพติด

กลับมาให้หายคิดถึง สำหรับกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด “โครงการทูบีนัมเบอร์วัน” เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธานโครงการ จัดโดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เตรียมพบกับศิลปินที่จะมาร่วมส่งต่อความสุขและสร้างสีสันแบบใกล้ชิดแบบจัดเต็มทั้ง 3 จังหวัด นำโดย มิ้วส์เชค - อรภัสญาน์ สุกใส ศิลปินจีเอ็มเอ็ม มิวสิค และ ล็อตเต้ - ฐกร พรหมสถิตกุล ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2569 ณ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” จ.อ่างทอง ต่อเนื่องด้วย สมุย - สมุทร แก้ววัน และ MicMac (มิคแมค) มิค - เสฏฐนันท์ พรวรวาณิช และ แมค - สุภณัฐ พรวรวาณิช ศิลปิน จีเอ็มเอ็ม มิวสิค ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2569 ณ โรงเรียนบางระจันวิทยา จ.สิงห์บุรี
พร้อมลุยความสนุกกันต่อกับ ไตเติ้ล - ธนธัช ทิพย์จักษุ ศิลปินจาก จีเอ็มเอ็ม มิวสิค และ ล็อตเต้ - ฐกร พรหมสถิตกุล ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2569 ณ โรงเรียนถาวรานุกูล จ.สมุทรสงคราม และหนุ่มๆ วง 4TEEN ที่จะร่วมยกขบวนความสนุกเดินสายพบปะน้องๆ จัดเต็มด้วยเสียงเพลง ความบันเทิง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน ใครอยู่ใกล้พื้นที่ไหน เตรียมตัวมาสนุกไปด้วยกันได้เลย!
มิ้วส์เชค - อรภัสญาน์ สุกใส เปิดเผยว่า “ครั้งนี้มิ้วส์ตั้งใจเตรียมทั้งความสนุกและเสียงเพลงไปมอบให้กับน้องๆ ทุกคน อยากให้ทุกคนได้มาสนุกด้วยกัน หวังว่ากิจกรรมครั้งนี้จะช่วยเติมพลังบวก และเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้น้องๆ กล้าที่จะทำตาม ความฝัน มาร่วมสนุกกันเยอะๆ นะคะ"
ไตเติ้ล - ธนธัช ทิพย์จักษุ เปิดเผยว่า “ไตเติ้ลอยากให้ทุกคนที่มาร่วมงานได้รับความสนุกและความประทับใจกลับไปครับ ทุกครั้งที่ได้ขึ้นเวที สิ่งที่ตั้งใจคือจะทำให้ที่เต็มที่และได้ใกล้ชิดกับทุกคนมากที่สุด หวังว่างานครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาพิเศษที่ทุกคนได้มาร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆ ไปด้วยกันครับ”
สมุย - สมุทร แก้ววัน เปิดเผยว่า “สำหรับผม โครงการนี้ไม่ได้มีแค่ความสนุกจากการแสดง แต่ยังเป็นโอกาสที่ทุกคนจะได้แลกเปลี่ยนพลังบวกและกำลังใจซึ่งกันและกัน ผมขอเป็นกำลังใจให้น้องๆ เดินตามความฝันของตัวเอง กล้าทำในสิ่งที่รัก เลือกใช้เวลาว่างไปกับกิจกรรมดีๆ และห่างไกลจากยาเสพติดครับ”