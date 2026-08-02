“หมอโอ๊ค” โดนมิจฉาชีพใช้ AI ทำคลิปแอบอ้างขายอาหารเสริม

“หมอโอ๊ค” โพสต์เตือนประชาชน หลังถูกมิจฉาชีพนำภาพ เสียง และวิดีโอไปสร้าง AI Deepfake แอบอ้างโฆษณาอาหารเสริม ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมเตรียมดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
“หมอโอ๊ค สมิทธิ์ อารยะสกุล” สามีของนักแสดงและพิธีกรชื่อดัง “โอปอล์ ปาณิสรา” ออกมาโพสต์แจ้งเตือนประชาชน หลังพบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพนำภาพ เสียง และวิดีโอของตนไปสร้างเป็น AI Deepfake ก่อนนำไปใช้โฆษณาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารเสริมโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมยืนยันว่าไม่เคยรับรองหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และเตรียมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุด
โดยหมอโอ๊คได้โพสต์ข้อความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม ระบุว่า
“📢 ประกาศแจ้งเตือน ขณะนี้มีมิจฉาชีพนำภาพ เสียง และวิดีโอของผมไปสร้าง AI Deepfake เพื่อโฆษณาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารเสริมโดยไม่ได้รับอนุญาต
ผมขอยืนยันว่า ไม่เคยโฆษณา รับรอง หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแต่อย่างใด หากผมกล่าวถึงผลิตภัณฑ์หรือสารสำคัญใด จะเป็นการอธิบายเชิงวิชาการจากหลักฐานทางการแพทย์เท่านั้น ไม่ใช่การสนับสนุนหรือชักชวนให้ซื้อสินค้า
ปัจจุบันเทคโนโลยี AI สามารถสร้างคลิปที่มีความสมจริงอย่างมาก จึงขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณก่อนเชื่อหรือแชร์ข้อมูลที่พบในโลกออนไลน์
ผมและครอบครัวกำลังดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเต็มที่ แม้ว่าการดำเนินคดีแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายสูง และยังมีผู้กระทำผิดจำนวนมากที่สร้างบัญชีใหม่และเผยแพร่ข้อมูลในหลายช่องทาง
หากพบคลิปหรือโฆษณาที่แอบอ้าง ขอความกรุณาช่วย Report และหากจำเป็นต้องแชร์เพื่อแจ้งเตือนผู้อื่น กรุณาระบุให้ชัดเจนว่า “เป็นคลิปปลอม (AI Deepfake)” เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด เพราะการแชร์โดยไม่มีคำเตือน อาจกลายเป็นการช่วยเผยแพร่เนื้อหาของมิจฉาชีพโดยไม่ตั้งใจ
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแจ้งเบาะแส ช่วยกัน Report และช่วยกันปกป้องสังคมจากการหลอกลวงในรูปแบบนี้ครับ
📢 Public Notice Scammers are using my image, voice, and likeness to create AI-generated deepfake videos promoting health products and dietary supplements without my permission.
I would like to make it absolutely clear that I have never endorsed, promoted, or received any benefit from these products. Whenever I discuss a product or ingredient, it is solely for academic and educational purposes based on scientific evidence—not as a commercial endorsement.
With today’s AI technology, deepfake videos can appear highly convincing. Please verify information carefully before believing or sharing any online content.
My family and I are taking legal action against those responsible and will continue to do so, despite the significant cost and the large number of fraudulent accounts involved.
If you encounter any suspicious videos using my identity, please report them immediately. If you need to share them to warn others, please clearly indicate that they are fake AI-generated deepfakes, as sharing them without context may unintentionally amplify fraudulent content.
Thank you for your support, your reports, and your vigilance.”
หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก โดยหลายคนต่างบอกว่าน่ากลัวจริงๆ, แย่มาก, ยิ่ง AI พัฒนาไปไกลเท่าไหร่ มิจฉาชีพก็ยิ่งยิ้มหวานเท่านั้น, ช่วงนี้จะซื้อหรือดูข้อมูลอะไร ต้องกรองกันหลายชั้น, เห็นคลิปแบบนี้ใน TikTok เยอะมาก ขณะที่บางรายเผยว่าเพิ่งเห็นคลิปดังกล่าวและสังเกตได้ว่าท่าทาง สีหน้า รวมถึงการพูดดูไม่เป็นธรรมชาติ จึงเริ่มเอะใจว่าเป็นคลิปที่สร้างขึ้นด้วย AI
สำหรับ AI Deepfake คือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) เพื่อสร้างหรือปลอมแปลงภาพ เสียง และวิดีโอของบุคคลให้มีความสมจริง จนยากต่อการแยกแยะว่าเป็นของจริงหรือของปลอม จึงควรตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือก่อนเชื่อหรือแชร์ต่อ