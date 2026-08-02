“วิวาเช่ วัชรพล” เปิดตัวยิ่งใหญ่สถานที่แต่งงานฟีลอิตาลี สวยครบจบในงบ 179,000 บาท

“VIVACE WATCHARAPHON” เปิดตัวยิ่งใหญ่ สถานที่จัดงานแต่งงาน สไตล์อิตาลี ชูดีลสุดคุ้ม 179,000 บาท สวยครบจบในที่เดียว
VIVACE WATCHARAPHON โดย ทีมผู้บริหาร จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (Grand Opening) ต้อนรับสื่อมวลชน คู่รัก และแขกVIP โดยได้รับเกียรติจาก คุณโจลู่ลู่ ประธานและนายกสมาคมการค้าไทยเจียงซี มาร่วมแสดงความยินดี ณ วิวาเช่ สาขาวัชรพล (โครงการ เวนิส ดิ ไอริส) เนรมิตสถานที่จัดงานวิวาห์ระดับพรีเมียมในบรรยากาศกลิ่นอายอิตาลีสุดโรแมนติก พร้อมจัดเต็มแฟชั่นโชว์ชุดแต่งงานและโชว์ดนตรีสุดพิเศษจากทีมงาน Wedding Organizer มืออาชีพ
คุณบูม ศศิวิมล มาลาพงษ์ และ คุณเก่ง อัตถสิทธิ์ อินทร์วงษ์ ตัวแทนทีมผู้บริหาร เปิดเผยว่า สถานที่แห่งนี้เกิดจากความตั้งใจที่อยากให้คู่รักได้มีงานแต่งงานใน dream destination ที่สวยงามเหมือนอยู่ต่างประเทศ ในราคาที่จับต้องได้และไม่ต้องกังวลเรื่องงบประมาณ
“จริง ๆ จุดเริ่มต้นง่าย ๆ คือเราเห็นว่าหลายคู่ ฝันอยากมีงานแต่งที่สวย มีบรรยากาศเหมือนในต่างประเทศ แต่ก็ติดเรื่องงบประมาณ และความยุ่งยากในการจัดงาน เราเลยอยากสร้างสถานที่ที่ให้ความรู้สึกพิเศษในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายแต่ได้รับบริการในบรรยากาศระดับ Premium ค่ะ
เราเลือกคอนเซ็ปต์อิตาลี เพราะอิตาลีเป็นประเทศที่มีกลิ่นอายเรื่องความโรแมนติกมาก มีเสน่ห์เฉพาะตัว เราเลยอยากนำความรู้สึกแบบนั้นมาไว้ที่นี่ ให้คู่รักได้มีโมเมนต์สวย ๆ เหมือนอยู่ในอิตาลีจริง ๆ และเป็นที่น่าจดจำของแขกในงาน”
นอกจากนี้ VIVACE WATCHARAPHON ยังโชว์จุดเด่นที่ทำให้ที่นี่แตกต่างจากสถานที่อื่นโดยเฉพาะเรื่องความสวย และราคาที่เข้าถึงได้
“เราอยากให้ลูกค้าเดินเข้ามาแล้วรู้สึกว่า ‘ที่นี่สวยกว่าที่คิด และราคาเข้าถึงง่าย’ จุดเด่นของเราคือได้ฟีลอิตาลีในงบ 179,000 บาท เราอยากให้คู่รักได้ทั้งความสวย ความหรูหรา และความคุ้มค่าไปพร้อมกัน เพราะเราจัดเต็ม มัดรวมความว้าวทุกอย่างไว้ให้แล้วในงบ 179,000 บาทนี้ค่ะ
จะบอกว่าหลายคนตกใจ พอได้เห็นสถานที่แล้วคิดว่าราคาน่าจะสูงกว่านี้ แต่อย่างที่บอกค่ะ เราจัดเต็ม มัดรวมทุกความว้าว ไว้ในแพ็คเกจเดียวเรียบร้อยแล้ว มาแต่ตัวครบจบในที่เดียว... แน่นอนค่ะ
สิ่งที่ชอบที่สุดคือรอยยิ้มของลูกค้า โดยเฉพาะวันที่เขาเดินเข้ามาดูสถานที่ครั้งแรกแล้วบอกว่า ‘นี่แหละ ที่ตามหาอยู่’ ถือว่าเป็นความสำเร็จสำหรับเราจริง ๆ อยากชวนให้ลองเข้ามาดูสถานที่จริง เพราะหลายอย่างอธิบายผ่านเพียงรูปภาพไม่ได้ พอได้เดินเข้ามาเห็น มาสัมผัสบรรยากาศจริง หลายคู่จะเห็นภาพงานของตัวเองได้ทันที และรู้ว่าที่นี่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำดี ๆ ในวันสำคัญได้ เราไม่ได้สร้างสถานที่นี้จากมุมมองของเจ้าของธุรกิจ แต่เราสร้างจากมุมมองของคนที่เคยเป็นคู่รักที่กำลังมองหาสถานที่ในฝันเหมือนกัน เราต้องการให้คู่รักทุกคู่ถูกใจ คุ้มค่า โดยไม่ต้องกังวลว่างบประมาณจะเป็นข้อจำกัด” คุณบูมและคุณเก่ง กล่าวทิ้งท้าย
และจากวันนี้ วิวาเช่ สาขาวัชรพล พร้อมแล้วที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทุกช่วงเวลาสำคัญของทุกคู่รัก ติดต่อสอบถามได้ที่ https://www.vivace.co.th/สาขา-วัชรพล โทร : 094-547-8088, 097-9712551
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