เก่งมาก! “น้องคุณ” ขึ้นแท่นนิสิตจุฬาฯ “เคน ธีรเดช” สุดภูมิใจ ผูกเนกไทให้ลูกชายด้วยตัวเอง

เป็นเรื่องราวดีๆ ของครอบครัวนักแสดงรุ่นใหญ่ “เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์” และ “หน่อย บุษกร” เมื่อลูกชายคนโต “น้องคุณ คุนนธรรม” สอบติดคณะนิเทศศาสตร์แห่งรั้วจามจุรี ก้าวไปเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคนใหม่ป้ายแดงเป็นที่เรียบร้อย
งานนี้ทำเอา พ่อเคน และ แม่หน่อย ยิ้มไม่หุบ มีความสุขด้วยความภูมิใจ พร้อมกับอวดโมเมนต์อบอุ่นครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าลงในอินสตาแกรมส่วนตัว โดยเฉพาะมุมน่ารักของ เคน ธีรเดช ที่ลงมือผูกเนกไทให้ลูกชายด้วยตัวเอง รวมถึงลูกชายคนเล็กของบ้านอย่าง “น้องจุน” ที่แจกยิ้มหวานอยู่ข้างกายพี่ชายในวันที่ชีวิตประสบความสำเร็จอีกขั้น หน้าตาดีทั้งบ้านแถมเก่งอีกต่างหาก สุดยอดไปเลย