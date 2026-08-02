“บิวกิ้น” เสิร์ฟโมเมนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ! ชวนทุกคนเช็กอินไลฟ์ NEVO Q05 × BILLKIN First Live Streaming พร้อมโปรโมชั่นและของรางวัลมากมายแบบจัดเต็ม ที่ไม่เคยให้ที่ไหนมาก่อน!

นับถอยหลังสู่โมเมนต์ที่แฟนๆ รอคอย! CHANGAN ชวนทุกคนปักหมุดร่วมชม "NEVO Q05 × BILLKIN First Live Streaming" ไลฟ์สตรีมสุดเอ็กซ์คลูซีฟครั้งแรกกับ “บิวกิ้น - พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล” ในฐานะ CHANGAN NEVO BRAND PRESENTER ของประเทศไทย ในวัน พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2569 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป และรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันผ่าน Facebook และ TikTok ของ Changan Thailand ที่พร้อมพาทุกคน เปิดโลกของ CHANGAN NEVO Q05 รถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะที่กำลังเป็นอีกหนึ่งรุ่นน่าจับตามอง ที่พร้อมเสิร์ฟทั้งรอยยิ้ม ความสนุก และพลังความอบอุ่นแบบเต็มอิ่ม ผ่านการพูดคุยแบบเป็นกันเอง พร้อมแชร์ประสบการณ์จากการเป็นเจ้าของรถ NEVO Q05 คนแรก และมุมมองใหม่ๆ แบบใกล้ชิดกว่าที่เคย
ความพิเศษยังไม่หมด! ภายในไลฟ์ยังได้ Tsuit และ EV Girls สองอินฟลูเอนเซอร์สายยานยนต์ มาร่วมเติมสีสัน พูดคุย เจาะลึกฟังก์ชันเด่นของรถ พร้อมไขทุกข้อสงสัยเรื่องรถยนต์ไฟฟ้า และชวนแฟนๆ ร่วมสนุกไปกับเกม กิจกรรมสุดเซอร์ไพรส์ และลุ้นรับของรางวัลตลอดการถ่ายทอดสด
ไม่เพียงเท่านี้ สำหรับรุ่น CHANGAN NEVO Q05 เพื่อมอบสิทธิสุดพิเศษให้กับเฉพาะท่านที่เข้ามาดูไลฟ์สดในครั้งนี้ โดยทำการลงทะเบียนจองรถ CHANGAN NEVO Q05 ตั้งแต่ 6 สิงหาคม 2569 – 15 สิงหาคม 2569 และทำการรับรถภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2569 – 30 กันยายน 2569 รับสิทธิซื้อ กับสิทธิประโยชน์ที่ไม่เคยมีมาก่อน Lifetime Warranty (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด) สามารถติดตามได้ในช่องทางไลฟ์สดเท่านั้น
เกี่ยวกับ CHANGAN
CHANGAN เป็น 1 ใน 4 กลุ่มบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ยาวนาน 164 ปี และความเชี่ยวชาญด้านการผลิตรถยนต์มากกว่า 40 ปี ปัจจุบัน บริษัทมีฐานการผลิต 22 แห่ง และโรงงาน 77 แห่งทั่วโลก ครอบคลุม 6 ภูมิภาค และส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังกว่า 100 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก ในปี 2566 CHANGAN ได้จัดตั้งบริษัทในประเทศไทย และเปิดโรงงานฉางอาน ออโตโมบิล จังหวัดระยอง อย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคม 2568 โดยโรงงานแห่งนี้เป็นฐานการผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) แห่งแรกของ CHANGAN นอกประเทศจีน และเป็นศูนย์กลางการผลิตสำหรับตลาดอาเซียนและตลาดรถยนต์พวงมาลัยขวาทั่วโลก