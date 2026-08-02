ละมุนหัวใจไม่ไหว!! Official Trailer “ภ. Her in Frame เธอในภาพนั้น” ภาพยนตร์รักแห่งปี “ต่อ - ลีน่า” ถ่ายทอดงานแสดงสุดละเอียด “22-23 ส.ค.” นี้ ที่ไม่ควรพลาด!

เรียกว่าเป็นที่ประจักษ์ในฝีมือการแสดงเลยก็ว่าได้ หลังจากที่ Official Trailer ของภาพยนตร์ “Her in Frame เธอในภาพนั้น” ถูกปล่อยออกไปอย่างเป็นทางการ กระแสตอบรับจากทั้งแฟนคลับของ “ต่อ ธนภพ ลีรัตนขจร” และ “ลีน่า ลลินา ชูเอ็ทท์” พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน่าดูมากก!! ทั้งเนื้อเรื่องที่น่าติดตาม แถมยังภาพที่ถ่ายทอดออกมาได้อย่างสวยงาม มวลฟิลลิ่งทุกอย่างออกมาละมุนหัวใจผู้ชมสุด ๆ งานนี้ “กระทรวงพลังงาน” “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)” ร่วมกับ “บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด” ในฐานะผู้ร่วมผลิตก็รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก สำหรับ Feedback ที่ดีเยี่ยมจากคนดู และยังพร้อมใจกันบอกผ่านทุกช่องทางโซเชียลว่า “อยากดูแล้วเข้าฉายวันนี้เลยได้ไหม??.”
งานนี้เลยต้องรีบแจ้งข่าวดี กับแฟน ๆ ที่รอติดตามชม.. สำหรับภาพยนตร์ “Her in Frame เธอในภาพนั้น” จะมีกำหนดเข้าฉายรอบพิเศษย้ำ! ว่ารอบพิเศษรวมเพียง 10 รอบฉายเท่านั้นระหว่างวันเสาร์ที่ 22 - วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์ มาชมจอใหญ่ด้วยกัน และเก็บทุกความละเอียดของภาพยนตร์ไปพร้อม ๆ กันซึ่งจะเปิดให้กดจองตั๋วที่นั่ง ได้ทาง Ticketmelonในวันที่ 2 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าบัตรจะหมด* และที่พิเศษสุด ๆ คือภาพยนตร์เรื่องนี้ เปิดให้รับชมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายทุกที่นั่ง ส่วนรายละเอียดโรงภาพยนตร์ และข้อมูลต่าง ๆ สามารถอัปเดทได้ที่ IG / X / Facebook : broadcastthaitv ทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย
เรื่องราวความรักอันงดงามและทรงคุณค่าที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความรักของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรม ราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อพสกนิกรชาวไทย....ถ่ายทอดผ่านผลงานภาพยนตร์รัก โรแมนติก “Her in Frame เธอในภาพนั้น” พร้อมแล้วที่จะออกเดินทางตามหาความหมายของคำว่า “รัก” ที่ยิ่งกว่า “บุพเพสันนิวาส” หรือ “พรหมลิขิต” พบกัน..รอบพิเศษ 22-23 สิงหาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์