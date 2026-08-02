“เจมส์ เรืองศักดิ์” ส่ง “ฝุ่นอวกาศ” ซิงเกิล2 จากอัลบั้ม “Present Tense ปัจจุบันกาล” พร้อมชวนแฟนๆ ร่วม “ฝุ่นอวกาศChallenge”

หลังจาก “เจมส์ เรืองศักดิ์” (James Ruangsak) คัมแบคอัลบั้มใหม่ในรอบเกือบ 20 ปีด้วยเพลงแรกเปิดอัลบั้มชื่อ “อัสดง” ที่ได้ Jc Janez เจ้าของเพลงฮิต “อุษาสาง” มาร่วมแต่งให้ ล่าสุด ได้ปล่อยซิงเกิล 2 จากอัลบั้ม “Present Tense ปัจจุบันกาล” ตามติดทันทีชื่อ “ฝุ่นอวกาศ” ซึ่งจะเป็น 1 ใน 9 เพลงจากอัลบั้มใหม่ที่ “เจมส์ เรืองศักดิ์” ควบคุมการผลิต คำร้อง ทำนอง เรียบเรียง เองทั้งหมด
“ฝุ่นอวกาศ” เพลงรักที่เล่าความรู้สึกของคนที่ต้องสูญเสีย ไม่ว่าจะเป็นการอกหัก การพลัดพรากจากคนรัก หรือการต้องบอกลาสิ่งสำคัญในชีวิต “ฝุ่นอวกาศ” อาจเป็นเพียงสิ่งเล็ก ๆ ที่มองแทบไม่เห็น แต่ “ฝุ่นในอวกาศ” เล็กยิ่งกว่า เพราะนอกจากจะไร้ตัวตนแล้ว ยังล่องลอยอยู่ท่ามกลางความเวิ้งว้างที่ไร้จุดหมาย เปรียบเหมือนหัวใจของคนคนหนึ่งที่เคยมีความหมายกับใครบางคน ก่อนจะเหลือเพียงเศษเสี้ยวของความทรงจำที่ลอยอยู่ในจักรวาลอันกว้างใหญ่ แต่เพลงนี้ไม่ได้พูดถึงความเศร้าเพียงอย่างเดียว หากพูดถึงช่วงเวลาที่เราค่อย ๆ ยอมรับความจริง ยอมรับว่าบางความสัมพันธ์ได้เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุด และแม้จะยังเจ็บปวด แต่ก็เลือกจะยิ้มให้กับสิ่งที่เกิดขึ้น พร้อมปล่อยตัวเองให้ล่องลอยไปกับกาลเวลา
จุดเริ่มต้นของ “ฝุ่นอวกาศ” จากปลายปากกาของ “เจมส์ เรืองศักดิ์” เกิดจากเพียงคำคำเดียวคือ “ฝุ่นอวกาศ” หลังจากนั้นเจมส์จึงหยิบภาพและคำต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอวกาศ ไม่ว่าจะเป็นคลื่นความถี่ สัญญาณที่ขาดหาย ระยะทาง หรือความเงียบงันของจักรวาล มาร้อยเรียงให้กลายเป็นเพลงรักที่เต็มไปด้วยความเหงา ในพาร์ทดนตรี เจมส์ออกแบบให้มีกลิ่นอายของ Pop ร่วมสมัย ผสานบรรยากาศล่องลอย ราวกับผู้ฟังกำลังสวมชุดนักบินอวกาศ ก้าวออกจากยาน แล้วปล่อยตัวเองลอยอยู่ท่ามกลางความเงียบของจักรวาล พร้อมให้เสียงเพลงเป็นสิ่งเดียวที่ยังเดินทางไปกับเรา
และล่าสุด “เจมส์ เรืองศักดิ์” ได้โพสต์ทางช่องทางโซเชียลเนตเวิร์คของตน เชิญชวนแฟนๆ ส่งคลิปร่วมทำ “ฝุ่นอวกาศChallenge” เพียงแค่ตีความ “ฝุ่นอวกาศ” ออกมาเป็นคลิปในแบบของคุณและใช้แผ่นเสียงเพลงนี้ผ่านช่องทาง instagram และ TikTok ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 24,000 บาท หมดเขตร่วมสนุกได้ถึงวันที่ 12 สิงหาคมนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางโซเชียลของ “James Ruangsak” สามารถฟังเพลง “ฝุ่นอวกาศ” ได้แล้วทุกช่องทางมิวสิคสตรีมมิง และ ชมมิวสิควิดีโอได้ทางยูทูบ James Academy
MV www.youtube.com/watch?v=0TsIl21qTyE
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