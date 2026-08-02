เกินคำว่ารัก! เจี๊ยบ พิจิตตรา อวยพรหวานวันเกิด “บอย อนุวัฒน์” 21 ปี ที่เป่าเค้กด้วยกัน 7,665 วัน ที่อยู่ด้วยกันและจะเป็นแบบนี้ตลอดไป

โมเมนต์เรียบง่ายแต่ชัดเจนในความหมาย “ขอบคุณที่อยู่ข้างกันในทุกช่วงเวลาของชีวิต” ทำแฟนๆอบอุ่นหัวใจจนแห่เข้ามากดไลก์กันล้นหลาม เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักอบอุ่นของคู่รักขวัญใจแฟนๆ เมื่อ เจี๊ยบ พิจิตตรา โพสต์อวยพรวันเกิดให้คุณสามี บอย อนุวัฒน์ หรือ บอย พีซเมคเกอร์ 21 ปี ที่เป่าเค้กด้วยกัน 7,665 วันที่อยู่ด้วยกัน ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ด้วยข้อความเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความหมายลึกซึ้ง เปรียบเธอเป็น “คู่ชีวิตที่เป็นมากกว่าคู่ชีวิต” คู่ที่เติบโต เคียงข้าง และเติมเต็มกันมาตลอดหลายปี
ในโพสต์ดังกล่าว เจี๊ยบ ได้แชร์ภาพคู่สุดอบอุ่น พร้อมแคปชั่นที่ทำให้แฟนๆ พากันอมยิ้ม
“@jeab_pijittra Happy Birthday to my favorite person💕 @boypeace Another year of you, another year of us”
ด้านแฟนๆและเพื่อนในวงการบันเทิงต่างเข้ามาคอมเมนต์ร่วมอวยพร พร้อมชื่นชมความรักที่มั่นคงและเรียบง่ายของทั้งคู่ ที่ยังคงสวยงามไม่เปลี่ยนตามกาลเวลา