KT OPTIC และ RODENSTOCK เปิดตัว ColorMatic® Dark ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ ชูเทรนด์เลนส์ที่ผสานการมองเห็นและแฟชั่นเลนส์ปลี่ยนสี พร้อมรุกตลาดพรีเมียมครึ่งปีหลัง

KT OPTIC ร่วมกับ RODENSTOCK ผู้ผลิตเลนส์แว่นตาจากประเทศเยอรมนี เปิดตัว ColorMatic® Dark เลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัติรุ่นใหม่ในประเทศไทย เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องสลับการใช้ชีวิตระหว่างภายในอาคาร กลางแจ้ง และการเดินทาง พร้อมขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์เลนส์ระดับพรีเมียมในช่วงครึ่งหลังของปี 2569
องค์การอนามัยโลกระบุว่า ทั่วโลกมีประชากรอย่างน้อย 2.2 พันล้านคนที่มีภาวะบกพร่องทางการมองเห็นหรือสูญเสียการมองเห็น โดยอย่างน้อย 1 พันล้านคนเป็นกรณีที่สามารถป้องกันได้หรือยังไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม สะท้อนความสำคัญของการตรวจสายตา การเลือกเลนส์ และการดูแลดวงตาอย่างถูกต้อง
นายชัชวาลย์ วณิชไพสิฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงไทยออพติค จำกัด หรือ KT OPTIC กล่าวว่า ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงความคมชัด แต่ครอบคลุมถึงความสบายตา การปกป้องดวงตา และความเหมาะสมกับรูปแบบการใช้ชีวิต “เลนส์ที่มีเทคโนโลยีสูงจะให้ประสิทธิภาพได้เต็มที่เมื่อผ่านกระบวนการตรวจวัดและประกอบอย่างเหมาะสม ตั้งแต่การประเมินค่าสายตา พฤติกรรมการใช้สายตา ระยะการทำงาน ตำแหน่งการมอง ไปจนถึงการวัดค่าประกอบกรอบและการปรับแว่นหลังส่งมอบ กระบวนการเหล่านี้มีผลโดยตรงต่อความคมชัดและความสบายในการสวมใส่”
นายชัชวาลย์กล่าวเพิ่มเติมว่า “ความไว้วางใจของผู้บริโภคเกิดจากมาตรฐานการให้บริการที่สม่ำเสมอและคำแนะนำที่เหมาะกับแต่ละบุคคล” KT OPTIC จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการตรวจวัด ตัด ประกอบ และปรับแต่งแว่นอย่างต่อเนื่อง
ด้าน นายโกมล แรงกล้า General Manager, RODENSTOCK Thailand กล่าวว่า ColorMatic® Dark ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคปัจจุบันที่ต้องทำงาน เดินทาง และทำกิจกรรมในสภาพแสงแตกต่างกันตลอดวัน “จากการติดตามพฤติกรรมของตลาด RODENSTOCK พบว่า ผู้บริโภคให้ความสนใจเลนส์เปลี่ยนสีมากขึ้น เพราะต้องการความสะดวกในการใช้แว่นเพียงคู่เดียวสำหรับหลายกิจกรรม ควบคู่กับความสบายตา การป้องกันรังสี UV และภาพลักษณ์ที่เข้ากับการแต่งตัว ColorMatic® Dark จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านการใช้งานและไลฟ์สไตล์ของคนไทยในปัจจุบัน”
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ColorMatic® ประกอบด้วย ColorMatic® Dark และ ColorMatic® X
โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ ColorMatic® ประกอบด้วย ColorMatic® Dark เลนส์เปลี่ยนสีที่เปลี่ยนสีเข้มขึ้นเมื่ออยู่กลางแจ้ง และยังสามารถเปลี่ยนสีได้แม้ขณะอยู่ในรถ ในขณะที่ ColorMatic® X ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน ปรับตัวตามสภาพแสงได้อย่างลงตัว โดยทั้งสองรุ่นช่วยจะปกป้องดวงตาจากรังสี UVA และ UVB ได้ 100% พร้อมมอบความสะดวกสบายด้วยการรวมคุณสมบัติของแว่นสายตาและแว่นกันแดดไว้ในคู่เดียว ลดความยุ่งยากในการพกพาและสลับแว่นระหว่างวัน
ภายในงาน เจี๊ยบ–ลลนา ก้องธรนินทร์ ได้ร่วมแบ่งปันมุมมองในฐานะผู้บริโภคที่มีกิจกรรมหลากหลายทั้งภายในและภายนอกอาคารว่า การเลือกเลนส์เปลี่ยนสีควรพิจารณามากกว่าดีไซน์ เพราะคุณภาพของเลนส์มีผลต่อทั้งการมองเห็น การปกป้องดวงตา และความสะดวกในการใช้ชีวิต “ในแต่ละวันเราต้องเจอกับสภาพแสงที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา เลนส์เปลี่ยนสีที่มีคุณภาพช่วยลดแสงจ้า ป้องกันรังสี UV พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาสายตาไปในคราวเดียวกัน ช่วยลดขั้นตอนการสลับแว่นไปมา จึงเหมาะกับคนที่ต้องทำงาน เดินทาง หรือทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นประจำ”
การเปิดตัว ColorMatic® Dark เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่าง KT OPTIC และ RODENSTOCK ในการเพิ่มทางเลือกของเลนส์ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค โดย KT OPTIC ดูแลด้านการตรวจวัด การให้คำแนะนำ และการตัดประกอบแว่น ขณะที่ RODENSTOCK สนับสนุนด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเลนส์
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
องค์การอนามัยโลก: World report on vision
RODENSTOCK: ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ColorMatic®