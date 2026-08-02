“ฮอนด้า เพรชภรณ์” สวยสง่า คว้ามง “Mrs. Thailand World 2026” ตัวแทนหญิงแกร่งสู่เวทีโลก ภายใต้แนวคิด Rise Up Hope

“ฮอนด้า เพรชภรณ์ เชิงวิวัฒน์กิจ” สร้างความประทับใจให้กับค่ำคืนแห่งการประกวด ด้วยความงาม บุคลิก และวิสัยทัศน์อันโดดเด่น จนสามารถคว้ามงกุฎ “Mrs. Thailand World 2026” ไปครองได้สำเร็จ พร้อมเตรียมทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยสู่เวที Mrs. World ระดับนานาชาติ
บรรยากาศรอบตัดสิน (FINAL) ของการประกวด Mrs. Thailand World 2026 เต็มไปด้วยความคึกคักและความประทับใจ โดยจัดขึ้นภายใต้การบริหารของ คุณกิจติพร นันท์ตานนท์ ผู้อำนวยการกองประกวด Mrs. Thailand World และ CEO บริษัท ไอซ์เอจ จำกัด ร่วมกับ คุณจิรัฐฏ์ รัตนวงค์ผัน Co-Partner และผู้จัดการกองประกวด
การประกวดในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Rise Up Hope” สะท้อนพลังของผู้หญิงที่สมรสแล้วในการลุกขึ้นสร้างแรงบันดาลใจ สร้างคุณค่าให้กับครอบครัว สังคม และประเทศ พร้อมค้นหาสตรีที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลิกภาพ ความสามารถ และบทบาทในการเป็นตัวแทนประเทศไทยบนเวที Mrs. World
ผลการประกวดปรากฏว่า “ฮอนด้า เพรชภรณ์ เชิงวิวัฒน์กิจ” สามารถคว้ามงกุฎ Mrs. Thailand World 2026 ไปครองได้อย่างสมศักดิ์ศรี ท่ามกลางเสียงปรบมือและกำลังใจจากผู้ชมภายในงาน
สำหรับตำแหน่งรองชนะเลิศ ได้แก่
* 🥈 รองชนะเลิศอันดับ 1 คุณปรัศนี เดชจำเริญ (เบียร์)
* 🥉 รองชนะเลิศอันดับ 2 คุณวริษฐา ศรีคราม (แบมแบม)
* 🏅 รองชนะเลิศอันดับ 3 คุณธัญภัสสร ประสาทศุภร (ซิ่วซิ่ว)
* 🏅 รองชนะเลิศอันดับ 4 คุณชิดชนก รัตนอุดมพล (กวาง)
นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลพิเศษเพื่อเชิดชูศักยภาพของผู้เข้าประกวดในหลากหลายด้าน ได้แก่
* ⭐ Brand Ambassador มูลนิธิเพจอีจัน ได้แก่ คุณศศิภาพิมพ์ เตชะลิ่มสกุล (มะปราง)
* ⭐ Brand Ambassador Mrs. Thailand World 2026 ได้แก่ คุณบุษกร จันทร์ทอง (จอย)
* ⭐ Classic Mrs. Thailand World 2026 ได้แก่ คุณอาทิตยา สรรเพ็ชญพาณิชย์ (ไข่มุก)
* ⭐ Elite Mrs. Thailand World 2026 ได้แก่ คุณสุรัตนา ชาญวิชัย (มิ้ม)
ค่ำคืนแห่งการประกวดครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีแห่งความงาม แต่ยังเป็นพื้นที่ที่สะท้อนถึงศักยภาพ ความสามารถ และบทบาทของสตรีที่พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคม สมกับแนวคิด “Rise Up Hope” ที่มุ่งผลักดันให้ผู้หญิงทุกคนลุกขึ้นเปล่งประกายในแบบของตัวเอง พร้อมก้าวสู่เวทีระดับโลกอย่างภาคภูมิใจ.
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