เปิดโลกโอเปรามิติใหม่ ในงาน “Bangkok Festivals 2026” สัมผัสการแสดงระดับมาสเตอร์พีซที่เข้าถึงได้ทุกเจเนอเรชัน

เมื่อพูดถึง “โอเปรา” หลายคนอาจนึกถึงภาพศิลปะการแสดงที่สามารถดูได้ทุกเจเนอเรชัน เพราะทุกคนเกิดมาจากความรักอยู่ได้ด้วยความรัก โอเปราเป็นจุดกำเนิดของเรื่องราวความรัก ความฝัน และบทเพลงอันทรงพลังที่ยังคงมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมร่วมสมัยมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ ละครเวที หรือดนตรีที่คุ้นเคย โดยในปีนี้ Bangkok’s 28th International Festival of Dance & Music ขอพาผู้ชมเดินทางไปสัมผัสโลกของโอเปราในหลากหลายมิติกว่าที่เคย แบบไม่ต้องบินไปต่างประเทศ และมีคำบรรยายให้เข้าใจเนื้อเรื่องและบทเพลงทั้งเรื่อง ผลงานระดับมาสเตอร์พีซที่อัดแน่นไปด้วยอารมณ์ เรื่องราว และความงดงามที่เข้าถึงผู้ชมได้ทุกเจเนอเรชัน
โอเปร่าถือเป็นหนึ่งในศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกตะวันตก และเป็นจุดเริ่มต้นของการนำดนตรีมาใช้เป็นองค์ประกอบหลักในการเล่าเรื่องและถ่ายทอดอารมณ์ โดยโอเปร่าในยุคแรกเริ่มเป็นที่นิยมอย่างมากในราชสำนักของอิตาลีและฝรั่งเศสในช่วงศตวรรษที่ 17 ซึ่งตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมา โอเปร่าได้พัฒนาไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อสะท้อนทั้งความคิด ความเชื่อ และคุณค่าของผู้คนในแต่ละยุคสมัย ตั้งแต่เรื่องราวของเทพปกรณัม ความรัก โศกนาฏกรรม ไปจนถึงประเด็นทางสังคมและการเมือง ขณะเดียวกัน หลักการสำคัญของโอเปร่ายังถูกส่งต่อมายังศิลปะร่วมสมัยหลากหลายแขนง โดยเฉพาะภาพยนตร์และละครเพลงที่ใช้ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของการเล่าเรื่อง จนทำให้โอเปร่ายังคงเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อโลกความบันเทิงมาจนถึงปัจจุบัน
พบบทเพลงในความทรงจำ จากโลกภาพยนตร์ฮอลลีวูดสู่โอเปรา
หนึ่งในตัวอย่างอิทธิพลจากโลกโอเปร่าที่ถูกส่งต่อมาสู่วัฒนธรรมร่วมสมัยกับบทเพลงในภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนาน ที่ปีนี้จะถูกนำมาถ่ายทอดผ่าน Opera Goes to Hollywood ที่รวมตัวศิลปินชั้นนำจากคณะ New York City Opera ภายใต้การอำนวยเพลงของ Constantine Orbelian ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ถึง 4 ครั้ง โดยนำเสนอบทเพลงจากโอเปรายอดนิยม อาทิ La Bohème, Turandot และ Carmen รวมถึงบทเพลงโอเปราที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดอย่าง The Godfather, Bohemian Rhapsody, และ Mission: Impossible ซึ่งนำมาบรรเลงในรูปแบบต้นฉบับ ผสานพลังเสียงของนักร้องแนวหน้าทั้ง 6 คน พร้อมด้วยนักไวโอลินและนักเชลโลจาก New York City Opera ร่วมกับวงออร์เคสตราเต็มวง มอบประสบการณ์สุดยิ่งใหญ่และหาชมได้ยากเพราะมีแค่ประเทศไทยที่เดียวที่มีการรวมตัวครั้งนี้
La Traviata โศกนาฏกรรมรักที่ถูกสังคมตีตรา
La Traviata โอเปราอมตะของ Giuseppe Verdi ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในอุปรากรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ถ่ายทอดเรื่องราวของ “วิโอเล็ตตา” หญิงงามเมืองผู้เลื่องชื่อแห่งปารีส ที่ได้พบกับความรักอันจริงใจจาก “อัลเฟรโด” ชายหนุ่มผู้พร้อมมอบชีวิตใหม่ให้เธอ แต่ความรักในครั้งนี้กลับต้องเผชิญแรงกดดันจากเกียรติยศของครอบครัวและกรอบทางสังคม วิโอเล็ตตาจึงเลือกเสียสละความสุขของตัวเองเพื่อคนที่รัก จนนำไปสู่หนึ่งในโศกนาฏกรรมที่สะเทือนอารมณ์ที่สุดในประวัติศาสตร์โอเปรา มากกว่า 150 ปีที่ผ่านมา ด้วยบทเพลงอันงดงามและประเด็นที่ร่วมสมัยอย่างการตัดสินผู้คนจากอดีต ภาพลักษณ์ และสถานะทางสังคม ผ่านโปรดักชันสุดอลังการของคณะ Helikon Opera ภายใต้การกำกับของ Dmitri Bertman ที่ยกทัพศิลปินและวงออร์เคสตรากว่า 150 ชีวิตส่งตรงจากรัสเซีย ที่จะมาร่วมสร้างประสบการณ์สุดตราตรึงใจ
บทเพลงรักเกอิชา Madama Butterfly กับการทรยศ ศักดิ์ศรี และคำสัญญา
Madama Butterfly อีกหนึ่งผลงานโอเปราชิ้นเอกของ Giacomo Puccini ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ Miss Saigon และ สาวเครือฟ้า กับการตีความใหม่สุดเข้มข้นโดยคณะ Helikon Opera จากรัสเซีย กับเรื่องราวของ“โจโจซัง” หรือ บัตเตอร์ฟลาย เกอิชาสาววัยเยาว์แห่งเมืองนางาซากิ ผู้มอบความรัก ความภักดี และอนาคตทั้งหมดให้กับพิงเคอร์ตัน นายทหารเรือชาวอเมริกัน พร้อมคอยเลี้ยงดูลูกชายและเฝ้ารอการกลับมาของเขาด้วยความหวังเพียงหนึ่งเดียว แต่เมื่อคำสัญญาที่เธอยึดมั่นกลับนำมาซึ่งความจริงอันโหดร้าย ความรักที่เคยงดงามจึงค่อย ๆ แปรเปลี่ยนเป็นหนึ่งในโศกนาฏกรรมที่สะเทือนใจที่สุดในประวัติศาสตร์โอเปรา พร้อมสะท้อนภาพการพบกันของโลกตะวันออกและตะวันตกในช่วงเวลาที่โลกกำลังเปลี่ยนผ่าน
จากบทเพลงอมตะบนจอภาพยนตร์ ตลอดจนโศกนาฏกรรมความรักที่ตราตรึงใจผู้ชมทั่วโลก จะถูกนำกลับมาถ่ายทอดอย่างยิ่งใหญ่ผ่านพลังเสียงของนักร้องโอเปร่าและวงออร์เคสตราระดับโลกในงาน Bangkok’s 28th International Festival of Dance & Music ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดจองบัตรตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 ตุลาคม 2569 ที่ Thaiticketmajor ทุกสาขา และwww.thaiticketmajor.com พร้อมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Bangkok Festivals