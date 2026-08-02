“แจ็ค ไททัส” สร้างประวัติศาสตร์ต่อเนื่อง คว้าตำแหน่ง Mister Supranational Asia 2026

ตอกย้ำความสำเร็จอย่างต่อเนื่องสำหรับ “แจ็ค ไททัส” นายแบบหนุ่มสายเลือดไทยที่เติบโตในสหรัฐอเมริกา ซึ่งหลังจากสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ด้วยการคว้าตำแหน่งชนะเลิศจากเวทีระดับโลกอย่าง Mister Model International 2025 ณ ประเทศโคลอมเบีย มาครองได้เมื่อปีก่อน ล่าสุดในปีนี้เจ้าตัวยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยอีกครั้ง
ในการประกวด Mister Supranational 2026 โดย “แจ็ค ไททัส” ในฐานะตัวแทนประเทศไทย ได้โชว์ศักยภาพและความโดดเด่นในทุกรอบการประกวด ก่อนหน้านี้แจ็ค ไททัสเพิ่งคว้ารางวัล Supra Fan Vote 2026 หลังผ่านเข้าสู่ Top10 Mister Supranational Influencer Finalists สามารถทะลุเข้ารอบลึก 10 คนสุดท้ายได้สำเร็จ และสร้างประวัติศาสตร์คว้าตำแหน่งสำคัญอย่าง “Continental King of Asia 2026” มาครองได้อย่างสมเกียรติ ยืนหนึ่งในฐานะตัวแทนแห่งทวีปเอเชียบนเวทีระดับโลก
การคว้าชัยในครั้งนี้นอกจากจะตอกย้ำความสามารถและความปังแบบฉุดไม่อยู่ของแจ็คแล้ว ยังสร้างความภาคภูมิใจและความประทับใจให้แก่เหล่าแฟนนางงามและคนไทยเป็นอย่างมาก
ซึ่งแจ็ค ไททัส ก็ได้โพสต์ข้อความด้วยความภาคภูมิใจ ถึงความสำเร็จครั้งนี้
“Mister Supranational Asia 2026 🇹🇭
For the first time in Thailand’s history.
ผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อพิสูจน์อะไรกับใคร
ผมมาเพราะเลือกที่จะเชื่อในความฝันของตัวเอง และทำทุกอย่างด้วยหัวใจ
รางวัลนี้ไม่ใช่ของผมคนเดียว แต่มันเป็นของทุกคนที่เชื่อมั่นในทีมประเทศไทยตั้งแต่วันแรก
ขอบคุณน้องอาย กัญญาลักษณ์ และทีมทุกคนที่สู้มาด้วยกัน ขอบคุณเจ ที่เริ่มทุกอย่างจากประโยคเดียวว่า “เอาไหม? ทำไหมล่ะ?” จนวันนี้มันกลายเป็นความจริง
ขอบคุณ Mister Luis Trujillo ที่เชื่อมั่นและเปิดโอกาสให้ผมมาอยู่ตรงนี้ ผมเคยสัญญาว่าจะทำงานเพื่อ Mister Model ตลอดไป และผมยังยืนยันคำเดิม แล้วพบกันเดือนหน้าที่โคลอมเบียครับ
ขอบคุณพี่โอ National Director ของ Supranational Thailand ที่ทำงานหนักมากกว่าที่หลายคนเห็น ขอบคุณพี่โจ ทีมงาน ดีไซเนอร์ สไตลิสต์ ครูทุกคน สปอนเซอร์ ทีมแอดมิน สื่อมวลชน เพจนางงาม ทีมฟิลิปปินส์ และทุกคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้
ขอบคุณพี่ฟ้าใส ปวีณสุดา ที่ทำให้ผมเริ่มเชื่อว่าผมก็ทำได้ จากคนที่ไม่เคยมั่นใจในตัวเอง จนวันนี้ได้มายืนอยู่ตรงนี้
ขอบคุณพ่อกับแม่ ครอบครัว เพื่อน และทุกคนที่ส่งกำลังใจมาตลอดเส้นทาง
สุดท้าย…
ขอบคุณตัวเอง
ที่ไม่เคยยอมแพ้
ที่ไม่เคยทิ้งความฝัน
และที่เลือกเดินต่อ แม้หลายครั้งจะต้องเดินเพียงลำพัง
วันนี้ผมไม่เหลืออะไรต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นอีกแล้ว
เพราะผมได้พิสูจน์ให้ตัวเองเห็นแล้วว่า…
ความฝันที่เราไม่ยอมปล่อยมือ สุดท้ายก็จะไม่ปล่อยมือเราเช่นกัน”