"กบ ปภัสรา" รับพระบรมสารีริกธาตุ 2 วัด บุญใหญ่วันอาสาฬหบูชา สืบสานพระพุทธศาสนา

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี พุทธศักราช 2569 "กบ ปภัสรา เตชะไพบูลย์" ผู้จัดละครเรื่อง "ตะวันซ่อนฟ้า" ผลิตโดย บริษัท ปภัสรา โปรดักชั่น จำกัด ซึ่งจะออกอากาศทางช่อง 7HD ได้ประกอบมหากุศลครั้งสำคัญ ด้วยการเข้ารับพระบรมสารีริกธาตุจาก 2 วัด เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดทาหมื่นข้าว อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะและสืบทอดพระพุทธศาสนาร่วมกัน
ในการนี้ พระพรหมวชิรโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย–เนปาล ได้เมตตามอบหมายให้ "กบ ปภัสรา" เป็นผู้ไปรับพระบรมสารีริกธาตุจาก วัดสุวรรณภูมิ และ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก โดยในส่วนของวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ได้รับความเมตตาจาก พระเทพวชิรสุนทร ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และ พระครูสิริธรรมสาร (พระ อ.ไชยา สิริธมฺโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เป็นผู้มอบพระบรมสารีริกธาตุ เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานอย่างสมพระเกียรติ
การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะ น้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณ พร้อมร่วมกันสืบทอด ทำนุบำรุง และเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป
นับเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนไทย และเป็นอีกหนึ่งแรงร่วมใจในการธำรงรักษาพระพุทธศาสนา อันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย ให้คงอยู่คู่ชาติและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนตราบนานเท่านาน พร้อมส่งต่อคุณค่าทางพระพุทธศาสนาไปสู่คนรุ่นหลังอย่างยั่งยืน
ส่วนใครสนใจร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างพระธาตุเจดีย์ วัดทาหมื่นข้าว ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน ร่วมกับ คุณปภัสรา เตชะไพบูลย์ สามารถร่วมทำบุญได้ตามเจตนา โดยร่วมทำบุญผ่าน บัญชีธนาคาร กรุงไทย เลขที่บัญชี 7980677897 ชื่อบัญชี วัดทาหมื่นข้าว