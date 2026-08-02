“บอย เจตนิพัทธ์” จุดประกายโขนสู่คนรุ่นใหม่! บวงสรวงเปิดกล้องซีรีส์ “โจงแดง JONG DANG – The Urban Khon” สืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยผ่านมุมมองร่วมสมัย

ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการบันเทิงไทยในการนำศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามาต่อยอดสู่คนรุ่นใหม่ เมื่อ "บอย เจตนิพัทธ์ สาสิงห์" ผู้จัดและผู้กำกับฯ แห่งค่ายวายุพัทธ์ ถือฤกษ์มงคลเวลา 09.09 น. จัดพิธีบวงสรวงเปิดกล้องซีรีส์ “โจงแดง JONG DANG – The Urban Khon” ณ ลานหน้าพระพิฆเนศ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายา ท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์และเปี่ยมไปด้วยกลิ่นอายของศิลปะการแสดงโขนของไทย
ภายในงานได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญในแวดวงนาฏศิลป์และโขนเข้าร่วมพิธี อาทิ อาจารย์นพรัตน์ ศุภการ หวังในธรรม ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ละครรำ) ประจำปี 2565, ว่าที่ ร.ต. ภัทรกฤษณ์ พุ่มพิพัฒน์ (ครูเต้) ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และผู้ช่วยผู้กำกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ รวมถึง คุณไม้โท มิ่งมงคล หวังในธรรม พร้อมด้วยทีมนักแสดงและทีมงานที่พร้อมร่วมกันถ่ายทอดเสน่ห์ของศิลปะโขนผ่านซีรีส์เรื่องนี้
พิธีเริ่มต้นด้วยวงปี่พาทย์บรรเลงดนตรีไทยเบิกฤกษ์เอาชัย ตามด้วยพิธีถวายเครื่องบวงสรวงโดยพราหมณ์ ก่อนที่นักแสดงกลุ่มนางรำของเรื่องจะร่วมรำถวายมือเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นสร้างความตื่นตาตื่นใจด้วยการแสดงโขนจากทีมนักแสดงนำในเครื่องแต่งกายเต็มยศ ทั้งตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์ และลิง ถ่ายทอดความสง่างามของนาฏศิลป์ไทยได้อย่างงดงาม อีกทั้งโชว์สเต็ปแด๊นซ์ที่เรียกเสียงฮือฮาได้ไม่แพ้การแสดงโขน นำโดย บ๊วย อำนาจ ขาวพัน, เติ้ล พลศักดิ์ ท่าผา, เทมป์เต้ วรวัฒน์ พึ่งสมสมบุญ, ปังปัง อัครวินท์ โฆษิตนนท์, ไซม่อน ธนวัฒน์ น้อยอำไพ, หมูแดง ธัญพิสิษฐ์ ภาคเพียร, ลิปออย พรรษณสร, เอมม่า ชนาภา ,ฟ้าใส นพมล, ต้นข้าว ฐิตารีย์, ลีญา อชิรญาณ์, ข้าวหอม ณิรภา,แองจี้ พรพัชรศร, พิกกี้ อิสรีย์,ม่านไหม ชนัยธิดา, ปิงปอง ธราดล พร้อมทีมนักแสดงที่ร่วมสร้างสีสันภายในงาน
นอกจากนี้ ยังมีนักแสดงมากฝีมือร่วมเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ อาทิ ต่าย สายธาร, ตั้ม พระสิทธิ์, ถั่วแระ เชิญยิ้ม, หน่อย เชิญยิ้ม, จิ๊บ วสุ, จ๊ะจ๋า พริมรตา, ฤทธิ์ คดีเด็ด,หยอง ลูกหยี, วีระชัย หัตถโกวิท, ตุ้มเม้ง เถิดเทิง, เชษฐ์ เชิญยิ้ม, อ๊อด เทิดพร และ เหลือเฟือ ม๊กจ๊ก ที่พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวอันเข้มข้นให้ผู้ชมได้ติดตาม
“โจงแดง JONG DANG – The Urban Khon” ไม่ได้เป็นเพียงซีรีส์ที่นำเสนอความงดงามของศิลปะการแสดงโขนเท่านั้น แต่ยังเป็นผลงานที่มุ่งสืบสานและอนุรักษ์ “โขน” มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของไทย ผ่านการเล่าเรื่องในมุมมองร่วมสมัย เพื่อให้เข้าถึงผู้ชมทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่
ความพิเศษของซีรีส์เรื่องนี้ คือการผสมผสานเสน่ห์ของศิลปะโขนเข้ากับวัฒนธรรมป๊อปยุคใหม่ โดยนำองค์ประกอบของ K-POP ทั้งการเต้น ดนตรี จังหวะการแสดง และพลังของศิลปินรุ่นใหม่ มาหลอมรวมกับนาฏศิลป์ไทยอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด "รักษารากเหง้า แต่ก้าวไปพร้อมโลกยุคใหม่" เพื่อสร้างมิติใหม่ให้กับโขน โดยยังคงเคารพในแบบแผนและคุณค่าของศิลปะดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วน
ซีรีส์ "โจงแดง" ยังสะท้อนให้เห็นว่า "โขน" ไม่ใช่ศิลปะที่อยู่เพียงบนเวทีการแสดงหรือในตำราเรียน แต่สามารถพัฒนา ปรับตัว และเชื่อมโยงเข้ากับวัฒนธรรมร่วมสมัยได้อย่างลงตัว เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนหันมาสนใจ ศึกษา และภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย พร้อมร่วมสืบสานมรดกของชาติให้คงอยู่ต่อไป
ขณะนี้ซีรีส์ "โจงแดง" อยู่ระหว่างการเวิร์กช็อปนักแสดงและเตรียมเปิดกล้องถ่ายทำอย่างเป็นทางการในเร็ว ๆ นี้ แฟน ๆ โขน และผู้ที่ชื่นชอบซีรีส์คุณภาพ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ “โจงแดง JONG DANG – The Urban Khon” ได้ทางเพจ “วายุพัทธ์” เพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้กับผลงานที่พร้อมนำเสนอมิติใหม่ของศิลปะการแสดงไทยสู่สายตาผู้ชมทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ