"ดร.ปิ๊งปิ๊ง รภัทร" Miss Universe Chachoengsao 2026 ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา พร้อมสมทบทุนสร้างโรงพยาบาล

นับเป็นอีกหนึ่งแบบอย่างของสาวงามผู้มีจิตอาสา เมื่อ “ดร.ปิ๊งปิ๊ง รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์” Miss Universe Chachoengsao 2026 พร้อมด้วย แม่ “โอชิน ฐิตาภัทร์ ขุยรักขิต” ผู้อำนวยการกองประกวด Miss Universe Chachoengsao 2026 เดินทางเข้ากราบนมัสการ พระราชวชิรประชานาถ (ไพรัตน์ ปญฺญาธโร) เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม และเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (ธรรมยุต) ณ วัดสมานรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ในโอกาสนี้ ได้ร่วมถวาย เทียนพรรษา และ ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พร้อมร่วมสมทบทุนเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างโรงพยาบาลและจัดหาเครื่องมือแพทย์ เพื่อยกระดับการดูแลรักษาประชาชน อันเป็นการสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมควบคู่กับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
ด้วยความเมตตา พระราชวชิรประชานาถ (ไพรัตน์ ปญฺญาธโร) ได้มอบ องค์พระพิฆเนศ ปางเสวยสุข แก่ ดร.ปิ๊งปิ๊ง เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมประทานพรให้ประสบความสำเร็จ สมหวังในสิ่งที่ตั้งใจ และมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิต
งานนี้จัดโดย สมัชชาส่งเสริมคุณธรรมและวัฒนธรรมแห่งชาติ (สส.วช) โดย ดร.กัญฐณา สนเจริญ ประธานฯ, อินทรีย์ แก้ววิชิต รองประธานฯ โดยได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา อาทิ ผู้ใหญ่กฤษดา มหาวิริโยทัย ผู้ใหญ่บ้าน ม.12 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ประธานคณะกรรมการ วัดสมานรัตนาราม และนายวิษณุ มะลิวัลย์ กำนันตำบลบึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา, คุณอุษา วิเศษนาวิน และเหล่าคนบันเทิง อาทิ ดร.วโรดม ศิริสุข, นนท์ ภูวริช เขียวชอุ่ม, อั้ม รัฐ ริมธีรกุล, ธีรพัฒษ์ พวงศิริ ผู้จัดซีรีส์และผู้จัดหาศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดง, เอ๋ เอลีชา นักร้องค่าย Time Lives Music และ สิริภัสร หมวดอ่อน
"เทียนพรรษา" ได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จ พระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ, ป.ธ.) กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก, เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม, ประธานสมัชชามหาคณิสสร
ขอขอบคุณ ดร.ณิชาภา สิงหณรงค์ธร ประธานมูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติ
สำหรับ ดร.ปิ๊งปิ๊ง รภัทร นอกจากจะเป็นตัวแทนสาวงามที่มุ่งมั่นบนเส้นทางการประกวดแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการตอบแทนสังคม การทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และการสืบสานพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่าความงดงามที่แท้จริง ไม่ได้อยู่เพียงรูปลักษณ์ภายนอก แต่ยังอยู่ที่การมีจิตใจเปี่ยมด้วยเมตตา การเสียสละ และการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ในการร่วมกันทำความดีและสืบทอดคุณค่าทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป