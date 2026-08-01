“ทราย สมุทร” เล่าความทรงจำถึงแม่ สวรรค์วัยเด็กที่หายไปก่อนได้บอกลา

“ทราย สมุทร” เปิดใจสุดสะเทือนใจ หลังแฟนคลับขุดคลิปเก่าเจอ ย้อนความทรงจำถึงแม่ เผยถึงสวรรค์ในวัยเด็กที่หายไปก่อนได้บอกลา แม้วันนี้จะเปลี่ยนไปแต่ใจยังรักเสมอ
เป็นโพสต์ที่ทำเอาแฟนคลับและชาวเน็ตต่างรู้สึกสะเทือนใจและส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลาม เมื่อ “ทราย สมุทร” สิรณัฐ สก๊อต ได้ออกมาโพสต์ข้อความย้อนนึกถึงความทรงจำในอดีตระหว่างตนเองกับคุณแม่ หลังจากที่มีแฟนคลับ (ด้อม) จากต่างประเทศไปขุดเจอคลิปวิดีโอเก่าๆ ในช่วงเวลาที่เคยมีความสุขร่วมกัน ก่อนความรักและสวรรค์ในวัยเด็กนั้นได้ค่อยๆ หายไปก่อนที่จะทันได้บอกลา ส่งผลให้ความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตสูญสิ้นไปด้วย
“ทรายเคยได้ความรักครั้งนึงในชีวิต - และช่วงเวลาที่มีสิ่งนั้นเป็นช่วงที่มีความสุขของชีวิต..ด้อมจากต่างประเทศไปเจอคลิปเก่าๆ ซึ่งทุกฉากเป็นช่วงความสุขที่ทรายมีในความรู้สึกแต่ไม่มีภาพในความทรงจำที่ชัดเจน - ภาพพวกนี้เหมือนฝันอันนึงที่ห่างไกล-ความทรงจำและความรู้สึกของวันที่เรากับแม่รักกันควบคู่กับทุกความหวังสำหรับอนาคตที่อบอุ่นและสว่างในใจทราย... ช่วงนี้แม่ทรายรักทรายมากและเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้-มันคือแสงสว่างและดวงใจของชีวิตทราย-ทรายแค่อยากทำให้แม่ภูมิใจ
เวลาที่ทรายได้มีกับแม่ในบริบทนี้สั้นแต่เป็นเวลาที่มีค่าต่อใจมากๆ และความทรงจำนี้ไม่ว่าจะทะเลาะกับแม่ขนาดไหนก็ยังยั่งยืนและอบอุ่นด้วยความสุขเหมือนเดิม ความทรงจำพวกนี้พาเราผ่านวันที่โหดร้ายของชีวิตเราหลายๆ ครั้ง มันคือสวรรค์ในฝั่งอยู่ในจิตวิญญาณทราย....
ทรายไม่อยากคิดว่ามันเริ่มเปลี่ยนตอนไหนแค่รู้ว่าจากจุดในคลิปนี้ต่อไป ทรายรู้สึกว่าความรักนี้สวรรค์ของทรายหายไปก่อนที่เราจะได้บอกลากับเขา (เมื่อเขาหายไปความปลอดภัยของทรายหายไปเช่นกัน)...สวรรค์นี้เป็นฝันที่ตกหล่นในกาลเวลา ความหวังของใจเราตั้งแต่เด็กไม่มีมีวันที่เราปล่อยหรือลืมไม่ว่าจะนานหรือมีความทรงจำมาทับ/ทดแทนขนาดไหน... ไม่มีอะไรที่เราอยากได้มากเท่าสิ่งนี้แล้ว ความอบอุ่นจากแสงสว่างของความรักแม่ ทรายนั่งรอเวลาผ่านตั้งแต่เด็กจนถึงวันนี้และแม้เราทั้งสองไม่ได้อยู่ในสวรรค์อันเดียวกัน
ใจของเด็กคนนั้นก็คงยังรักแม่ตลอดไป”