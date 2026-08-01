“บุ๋ม ปนัดดา” เดือดสุด! จี้โทษประหาร 2 ฆาตกรอำมหิต ฆ่าพี่น้องรัสเซีย

“บุ๋ม ปนัดดา” เดือดจัด จี้ศาลลงโทษประหารสถานเดียว ฆาตกรฆ่าพี่น้องชาวรัสเซีย ชี้อำมหิตเกินมนุษย์ ไม่ใช่คนบ้า วางแผนมาอย่างดี ทำลายภาพลักษณ์ประเทศอย่างรุนแรง
กลายเป็นคดีสะเทือนขวัญระดับประเทศที่สร้างความสะเทือนใจและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างรุนแรง สำหรับคดีของ “ป๋อง - ธง” ก่อเหตุฆาตกรรมพี่น้องชาวรัสเซียอย่างโหดเหี้ยม ก่อนนำร่างไปขุดหลุมฝังเพื่อทำลายหลักฐาน
ล่าสุด “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” ประธานองค์กรทำดี และดารานักแสดงชื่อดัง ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นนี้อย่างเผ็ดร้อน โดยขอให้กระบวนการยุติธรรมและศาลท่านพิจารณาคดีนี้อย่างเร่งด่วน พร้อมลงโทษขั้นสูงสุดด้วยการ “ประหารชีวิต” บุ๋ม ปนัดดา ระบุว่า คดีนี้ถือเป็นคดีสะเทือนขวัญอย่างมาก ไม่อยากให้สื่อมวลชนหรือใครก็ตามนำเสนอว่าผู้ต้องหาเป็นคนบ้า วิกลจริต หรือมีอาการทางจิต เพราะจากพฤติการณ์จะเห็นได้ชัดเจนว่ามีการวางแผนมาเป็นอย่างดี ซึ่งชี้ให้เห็นว่าผู้ก่อเหตุไม่ได้บ้าอย่างแน่นอน แต่เป็นคนที่ “อำมหิตเกินมนุษย์” และไม่ควรร่วมใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเดียวกับคนปกติ
“ฝากศาลท่านพิจารณาคดีนี้อย่างเร่งด่วน เพราะถือว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญ และทำให้เสียภาพลักษณ์ของประเทศไทยอย่างมาก ไม่อยากให้สื่อไหนเขียนว่าคนพวกนี้เป็นคนบ้าหรือวิกลจริตหรือวิปลาส เพราะคนพวกนี้วางแผนอย่างดี มีการขุดหลุมฝัง และมีการหลบหนีอย่างดี ไม่ใช่คนบ้าอย่างแน่นอน แต่เป็นคนที่อำมหิตไม่ควรเป็นมนุษย์อยู่ในสังคมร่วมกับพวกเรา
ส่วนถ้าใครอยากปกป้อง ช่วยเอาชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ประกาศไว้ด้วย เราจะได้เอาเขาไปฝากไว้ที่บ้านคุณเพื่อให้คุณพิสูจน์ว่าเขาเป็นคนดีที่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างแท้จริง อย่ามาทำโลกสวยพูดจาเหมือนมีมนุษยธรรมกับคนร้าย แต่ไม่เคยเห็นใจผู้ถูกกระทำ #คนชั่วต้องได้รับกรรม”