“เฮเลน” เปิดใจครั้งแรกในรอบ 16 ปี วิวาห์ฟ้าแลบ - ป่วยหนักจนอยากตัดหัว เคลียร์ปมร้าว “ลูกเกด” เกือบตัดเพื่อน!

เปิดใจครั้งแรกในรอบ 16 ปี “ลูกเกด เมทินี” ควงเพื่อนรัก “เฮเลน ปทุมรัตน์” เคลียร์ปมทะเลาะใหญ่เกือบตัดขาด เฮเลนเผยเหตุผลวิวาห์ฟ้าแลบ ปวดหัวเพราะป่วยหนักจนอยากตัดหัว พร้อมอวดความสำเร็จ “น้องสกาย” ลูกชายคนเก่งคว้าเหรียญเงินว่ายน้ำทำลายสถิติระดับเอเชีย
ซูเปอร์โมเดลแถวหน้าของเมืองไทย ยุค 90 “ลูกเกด เมทินี”และ “เฮเลน ปทุมรัตน์”ที่วันนี้จะมาเปิดใจครั้งแรกในรอบ 16 ปี เคยทะเลาะกันครั้งใหญ่ ถึงขั้นจะตัดขาด แถมงานนี้ลูกเกด ยังควงลูกชายคนเก่ง “น้องสกาย” มาเปิดใจครั้งแรก หลังคว้าเหรียญเงินประเภทเดี่ยวผสม 200 เมตร จากรายการ Asian Age Group Championships 2026 ผ่านทางรายการ คุยแซ่บshow ทางช่อง วัน31 ที่มีเป็กกี้ ศรีธัญญา และ ดีเจพุฒ พุฒิชัย เป็นพิธีกรดำเนินรายการ
พี่เฮเลน 16 ปี ไม่ได้ออกรายการ นี่คือครั้งแรก หายไปนานมาก?
เฮเลน : ใช่ค่ะ ไปอยู่เมืองนอก
คิดถึงเมืองไทยไหม?
เฮเลน : มาก คิดถึงทุกวัน คิดถึงเพื่อนรัก เพื่อนๆ
ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องสกาย ล่าสุดคว้าเหรียญเงินประเภทเดี่ยวผสม 200 เมตร จากรายการ Asian Age Group Championships 2026 ซึ่งเป็นการแข่งว่ายน้ำระดับเอเชีย ทำลายสถิติเดิมของ รัฐพงศ์ ศิริสานนท์ หรือ "ฉลามณุก" รู้สึกยังไงบ้าง?
สกาย : ดีใจมาก จริงๆ ตอนสกายแตะขอบ สกายยังไม่ได้รู้ ไม่ได้คิดว่าต้องทำลายสถิตินั้น ตอนสกายว่ายเสร็จ สกายขึ้นมา ก็มีความสุขมาก
คุณแม่รู้สึกยังไงบ้าง?
ลูกเกด : ตอนแรกเราก็ดีใจ พอถึงขอบสระโอเคได้ที่สอง ห่างกันแค่นิดเดียว
สกาย : จริงๆ สกายอยากชนะ
ลูกเกด : เขาเล็งเหรียญทองไว้ ก็ดีใจ ที่สองก็โอเค
สกาย : เพราะสกายก็ลดเวลามา 3 วิด้วย
ลูกเกด : ก็คือทำเวลาใหม่ที่เร็วกว่าเดิม
คนที่เฉือนเราไปแบบเสี้ยววิประเทศอะไร?
สกาย : คาซัคสถาน พอออกจากน้ำก็จับมือเป็นเพื่อนกัน จริงๆ ตอนแข่งเสร็จ จะแลกเสื้อกัน แต่สกายก็ไม่มีโอกาสได้แข่งเสร็จ เพราะสกายไม่สบาย
ตอนนี้ติดทีมชาติแล้ว?
ลูกเกด : ค่ะ สำหรับเอเชียนเกมส์ ชุดใหญ่ จะมีแข่งที่ญี่ปุ่น ขอเล่าให้ฟังพอรายชื่อออกมา เกดกับเฮเลนอยู่ด้วยกัน นั่งกินกาแฟกันก็กรี๊ด โทร.หาสกาย เหมือนจะดีใจกว่าเขาอีก เสร็จแล้ววันนั้นก็จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรมเรียบร้อย
เฮเลนไปกับพี่ลูกเกดเลยทันที?
เฮเลน : ใช่ค่ะ
ลูกเกด : ไปหลายประเทศแล้วค่ะ ตามหลานชายไป
แต่กว่าจะติดทีมชาติได้ การเดินทางครั้งนี้ก็ไม่ง่ายเหมือนกัน?
ลูกเกด : คือไม่ได้ติดซีเกมส์ มีการพลาดเรื่องการวางแผน แล้วก็มาติดเอเชียนเกมส์
สกาย : ใช่ไม่ได้ติดซีเกมส์ปีที่แล้ว ไม่ได้ซ้อมแบบหนักพอถึงจะติด เพราะสกายก็เพิ่งย้ายไปอังกฤษด้วย ไม่ได้มีเวลาซ้อมหนัก
ลูกเกด : เรื่องของเรื่องก็คือ ในสัปดาห์ที่สกายต้องเดินทางไปเรียนเมืองนอกเทอมแรก กับช่วงที่คัดเลือก มันคือช่วงนั้นพอดี ก็คุยกันในเมื่อไปคัดเลือกไม่ได้ ก็ไม่เป็นไร เดือนกรกฎาคมขอลั้นลา เพราะตลอดมาไม่มีโอกาสได้เที่ยวกับเพื่อน อยู่กับเพื่อน ก็เลยตลอดเดือนกรกฎาคม เค้าเลยปล่อยตัวไม่ได้ซ้อมหนัก แล้วอยู่ดีๆ มันมีการเปลี่ยนแปลงวันของการคัดเลือก เลื่อนมาเร็วขึ้น เค้าก็เลยมีเวลาแค่ 2 สัปดาห์ ก็เลยไม่ได้ซ้อมเต็มที่ พอไปคัดเลือกเลยทำเวลาไม่ได้ ก็โอเคไม่เป็นไร ปล่อยมันไป สุดท้ายแล้วมาติดเอเชียนเกมส์
ยากไหมกว่าจะติด?
สกาย : ก็ยาก แต่สามารถทำได้ ต้องซ้อมทุกวัน
มีไหมที่เป็นลูกพี่ลูกเกดมันเลยง่ายๆ?
สกาย : ไม่ๆ ช่วยซัปพอร์ต แต่สกายเป็นคนที่โดดน้ำ ว่ายน้ำทุกวัน
ตั้งเป้าเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ยังไงบ้าง?
สกาย : แรกๆ ไปให้สนุก เพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ติดทีมชาติ ไปญี่ปุ่นก็คิดว่าน่าจะสนุกมาก แต่แน่นอนอยากว่ายได้ที่ดีที่สุดให้ได้ อยากทำลายสถิติของสกายเอง
รอบนี้ตั้งเป้าหมายว่าอยากได้เหรียญอะไร?
สกาย : เอเชี่ยนเกมส์มันเป็นผู้ใหญ่ เหรียญอาจจะยากมาก ถ้าเข้ารอบ Final จะดีใจมาก
แล้วเป้าของพี่เกดคืออะไร?
ลูกเกด : ขอให้ไปแล้วไม่ป่วย แล้วขอให้ไปแล้วว่ายได้เต็มที่ เพราะอย่างที่สกายบอก ตัวสกายจะเข้า Final ได้ยาก แต่เกดก็แอบหวัง ไทยแลนด์จะเข้า Final ที่เราคิดที่เราประเมินของเราเอง
สกาย : เพราะทีมที่ไทยส่งเขาแข็งแรงอยู่
ลูกเกด : มีลุ้นค่ะ
พี่เฮเลนเป็นคุณแม่ทูนหัวด้วย?
เฮเลน : ต้องตามสกายตั้งแต่ 10 ขวบ
ทำไมพี่เฮเลยกลายเป็นแม่ทูนหัวของน้องสกาย?
เฮเลน : ลูกเกดเป็นเพื่อนสนิทที่สุด ไอจะรู้หมดทุกอย่างที่เกี่ยวกับแม่ของสกาย
ลูกเกด : ตอนที่เกดกับพ่อสกายเลือกว่าใครจะเป็นคุณพ่อ คุณแม่ทูนหัวของสกาย เกดก็เลือกเฮเลน เพราะว่าเกดรู้ว่าถ้าวันนึงมีอะไรเกิดขึ้น คนที่จะดูแลสกายได้ ถ้าไม่ได้เป็นญาติของเรา ก็จะเป็นเฮเลน ก็เลยขอให้เฮเลนมาเป็นแม่ทูนหัว
จุดเริ่มต้นความสนิทของพี่เฮเลนและพี่ลูกเกดมายังไง?
เฮเลน : เรารู้จักกันตอนลูกเกดเข้ามาประกวดปี 1992 เฮเลนเป็นกรรมการปีนั้น
ลูกเกด : เขาเป็นรุ่นพี่ เวทีมิสไทยแลนด์เวิลด์
ทำไมถึงสนิทกัน?
ลูกเกด : เพราะว่าฝรั่งด้วยกันสปีกอิงลิชด้วยกัน เพราะตอนนั้นเกดมาเมืองไทยใหม่ๆ ภาษาไทยไม่แข็งแรง ก็คุยถูกคอ
เรื่องนิสัยมีอะไรที่คล้ายกันบ้างไหม?
เฮเลน : ก็เหมือนกันหมด
สมัยก่อนสองคนนี้ตัวติดกัน?
เฮเลน : ใช่ค่ะ
ลูกเกด : เฮเลนอยู่ที่ไหน ลูกเกดก็อยู่ตรงนั้น จะทำงาน จะเที่ยว จะอะไรก็ตาม คืออยู่ด้วยกัน ทุกงานต้องมีเรา
เป็นฝรั่ง แต่ชอบดูหมอ หมอดูทักสองคนนี้ชาติที่แล้วเคยเป็นสามีภรรยากันมาก่อน?
เฮเลน : ใช่ค่ะ
ลูกเกด : ก็ไปดูด้วยกัน หมอบอกว่าสองคนนี้ อดีตเป็นสามีภรรยากัน
เฮเลน : เพราะเราเถียงกันเหมือนสามี ภรรยา และอีกเรื่องนึงที่เขาบอก มีคนนึงที่ต้องไปอยู่เมืองนอก และอีกคนต้องอยู่เมืองไทย ก็เป็นอย่างงั้นจริงๆ
หมอดูท่านนั้นยังอยู่ไหม?
ลูกเกด : นั่นนะสิ ยังอยู่ไหม น่าจะ 10 กว่าปีแล้ว
หลังจากนั้นก็สนิทกันมาเรื่อยๆ แต่มีอยู่ช่วงนึงพี่เฮเลนตัดสินใจแต่งงาน กับสามีคนปัจจุบัน ตอนนั้นตัดสินใจแต่งงานแบบปุ๊บปั๊บด้วย?
เฮเลน : คือไม่เดตกัน ไม่จูบ ไม่มีจับมือ ไม่มีอะไรคือมองตาก็เห็นว่ายูเดอะวัน ก็เลยถามเขาว่าพรุ่งนี้ทำอะไร ว่างไหมจะแต่งงานไหม
ในฐานะเพื่อนสนิทพอรู้ว่าเขาจะแต่งงานตกใจไหม?
ลูกเกด : คืออยู่งานอะไรไม่รู้ มีกลุ่มนางแบบนั่งอยู่หลายคน พวกยูมีชุดสีแดงไหม ทุกคนบอกมี โอเคดี เพราะพรุ่งนี้ไอจะแต่งงาน พูดแค่นั้นแล้วทิ้งไป แล้วเกดก็ถามว่ายูแต่งกับใคร คือเคยเจอแบบผ่านๆ เราก็เริ่มรู้สึกว่ามันมีอะไรหรือเปล่า ก็ถามเขาว่าแน่ใจหรือเปล่า เฮเลนก็บอกว่า
เฮเลน : ไอไม่ต้องถามความคิดของยู ไอรู้ว่าคนนี้ใช่เลย
ลูกเกด : พอชีพูดแบบนี้โอเค งั้นรู้แล้ว ทุกคนก็ใส่ชุดแดงแล้วไปงานแต่งในวันรุ่งขึ้น
เป็นงานที่รวดเร็วมาก?
เฮเลน : เจ้าบ่าวมาสาย 2 ชม. ทำให้เพื่อนรักเอ๊ะ
ลูกเกด : แน่ใจหรือว่าเขาจะมา ชีมาเลทเพราะชีไปเอารถ
เวลาเราเจอชายหนุ่มเราดูยังไงในเสี้ยววินาทีว่าคนนี้มันใช่?
เฮเลน : นิสัยเขาเหมือนคนไทย เขาอยู่เมืองไทยมาสักพักแล้ว เขาอ่านภาษาไทยออก พูดภาษาไทยได้
ตอนที่เจอคุณเจมส์นานไหม?
เฮเลน : แป๊บเดียว ไปเจอที่ดินเนอร์ ปาร์ตี้ เจอกันหลายครั้งอยู่ แต่แค่คุยกันเป็นเพื่อน ไม่ได้เดต
เห็นว่าเจอกันผ่านๆ 2 เดือน แต่งเลย?
เฮเลน : เขาไม่มีเงินพอที่จะซื้อแหวน ก็ไม่เป็นไรทุกปีที่เราต้องรอเพชรให้เป็นกะรัต ตอนนี้ก็ 26 ปีที่แต่งงาน
ทันทีที่ตัดสินใจแต่งงานก็บินไปอยู่ต่างประเทศเลย?
เฮเลน : หลังจากลูกสาวเกิดที่เมืองไทย ก็ย้ายกลับไปอยู่ฮาวาย เฮเลนก็ไปไป บินมา จนถึงปี 2010 เฮเลนก็ย้ายกลับไปอยู่ 16 ปี
ช่วงที่ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศก็มีช่วงที่พี่เฮเลนป่วยหนัก พี่เกดก็ไม่ทราบด้วย?
ลูกเกด : ไม่รู้ค่ะ
ที่ป่วยหนักคือเป็นอะไร?
เฮเลน : กระดูกทับเส้นประสาท
อันนี้เรื่องใหญ่ มันมีเปอร์เซ็นต์ที่ทำให้เราเดินไม่ได้?
เฮเลน : ใช่ค่ะ เฮเลนเริ่มล้มบ่อยมาก ปวดหัวมากขึ้นถึงขนาดเฮเลนอยากตัดหัวออกไปเลย มันแย่ขนาดนั้น
ขั้นตอนการรักษา?
เฮเลน : ผ่าตัด 2 ครั้ง ต้องใช้เวลา 6 เดือนเต็มๆ เพื่อที่จะกลับมาเดินได้ ขับรถได้
ตอนนี้หายดีแล้ว?
เฮเลน : ดีแล้วค่ะ ตอนนี้กลับมาใส่ส้นสูงได้แล้ว
ครั้งนึงเคยทะเลาะกันถึงขั้นจะตัดขาดกัน?
ลูกเกด : เกดทำผิด เราไปเดินแบบกันที่ฝรั่งเศส แล้วเราอยากอยู่ต่อ ก็เลยเลื่อนตั๋ว แล้วคนอื่นก็กลับ เลื่อนตั๋วครั้งที่หนึ่งไม่เป็นไร พอครั้งที่สองตั๋วก็ถูกทิ้งไป เลยต้องกลับไปที่สายการบินขอตั๋วใหม่ ต้องรอ เฮเลนอยู่เป็นเพื่อน ทั้งที่เขาจะกลับก็ได้ แต่เกดต้องอยู่ แต่ไม่รู้อะไรเกิดขึ้น มันมีครั้งที่สาม เขาบอกว่าไม่ได้แล้วนะ ครั้งนี้ต้องกลับแล้ว เพราะเราเลื่อนให้คุณไม่ได้แล้ว คืนก่อนก็ไปเที่ยวกัน เนี่ยก็ปลุกไม่ตื่น นี่ก็นอยด์ ปลุกไม่ตื่นใช่ไหม กูไปแล้วนะ ก็ไปสนามบิน คิดว่าเดี๋ยวชีจะตามมา โทร.หาก็ไม่รับๆ เมทินีขึ้นเครื่อง หันไปมองเพื่อนยังไม่มา ประตูปิด คิดในใจกูซวยแล้ว พอเฮเลนฟื้นขึ้นมา อยู่คนเดียวก็โกรธสิคะ
โดนทิ้งที่ฝรั่งเศส?
เฮเลน : แล้วเฮเลนต้องไปขอตั๋วเครื่องบินใหม่อีกรอบนึง แล้วเฮเลนก็โกรธมาก นั่งเครื่องบินคนเดียว ต่อไปนี้จะไม่คุยเลย ครั้งแรกตั๋วเครื่องบินยูหาย ไอก็ยังนั่งรอเป็นเพื่อน ทีนี้ยูรอไอไม่ได้เหรอ
ลูกเกด : ก็พยายามปลุกแล้ว ยูไม่ตื่น ไอก็กลัวกลับเมืองไทยไม่ได้ เรารู้สึกแย่จริงๆ แล้วก็ไปรอรับเฮเลนที่สนามบิน ซื้อดอกไม้ยืนร้องไห้ ชีเดินผ่านเกดเลย เหมือนไอเป็นอากาศ ก็พยายามง้อ พยายามขอโทษ ชีโกรธ 2 อาทิตย์
เฮเลน : คนในวงการ เพื่อนๆ แฟชั่น จับให้มาคุยกัน
ลูกเกด : คือนัดกันมาเจอที่ร้านอาหาร ยูคุยกัน ยูเคลียร์กัน ห้ามออกจากที่นี่จนกว่าจะเคลียร์กัน ในที่สุดก็เคลียร์กันได้
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